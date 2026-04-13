Japonya’dan İHA adımı: Bayraktar TB2 ve İsrailli Heron masada

Bayraktar TB2 Japonya’nın radarında
Japon Savunma Bakanlığı her ne kadar resmi aday listesini açıklamasa da yürütülen test ve değerlendirme süreçleri bazı sistemleri öne çıkarıyor. Bu noktada Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2S, Japonya’nın ilgilendiği en güçlü adaylar arasında.
TB2’nin geliştirilmiş versiyonu olan TB2S, klasik modele ek olarak uydu haberleşme (SATCOM) kabiliyeti sayesinde görüş hattı ötesinde operasyon gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, özellikle Japonya’nın geniş deniz sahalarında gözetleme faaliyetleri açısından kritik bir avantaj sağlıyor. Sistem, yaklaşık 27 saat havada kalabiliyor ve kanat altındaki dört istasyonda 150 kilograma kadar mühimmat taşıyabiliyor.
Mevcut bilgilere göre Japonya, TB2 platformu üzerinde halihazırda testler yürütüyor. Ayrıca, Ağustos 2025'te Savunma Bakanı Nakatani Türkiye'yi ziyaret ederek Baykar tesislerini de incelemişti.
Bu arada Bayraktar TB2T-AI versiyonunun da bir alternatif olabileceği belirtiliyor.
Alternatifler de masada
Bunun yanında ABD merkezli General Atomics’in geliştirdiği Gray Eagle 25M ve Japonya’da SUBARU tarafından geliştirilen yerli İHA projeleri de alternatifler arasında gösteriliyor.
5 İHA için bütçe ayrıldı
2026 savunma bütçesinde 5 sistem için 11,1 milyar yenlik (69,5 milyon dolar) kaynak ayrılmış durumda, dolayısıyla tedarik sürecinde artık somut aşamaya geçiliyor. Bu sistemlerin, uzun menzilden deniz hedeflerini tespit edebilen ve operasyonel karar süreçlerine veri sağlayan platformlar olması planlanıyor.
Japonya’nın yayımladığı ikinci bilgi talep dokümanına verilen yanıtların ardından platform seçimi sürecinin bir sonraki aşamaya geçtiği değerlendiriliyor.
Planlamalara göre ülke, 2030'ların başında "çok amaçlı İHA birliği" kurarak insansız sistemleri operasyonel yapısının merkezine yerleştirmeyi hedefliyor. Bu geçiş ise AH-1S Cobra ve AH-64D Apache helikopterlerinin kademeli olarak envanterden çıkarılmasıyla şekillenecek. Zira bu platformların görevlerinin büyük ölçüde insansız sistemlere devredilmesi öngörülüyor.