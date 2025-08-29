Japonya’dan tarihi savunma bütçesi: Türk yapımı İHA’lar gündemde

Japonya’dan savunmada mega bütçe
Bütçe talebinin en dikkat çeken kısmı ise insansız hava araçları (İHA) için ayrılan kaynağın üç katına çıkarılması. Savunma Bakanlığı, farklı türlerdeki insansız araçlar için 313 milyar yenlik (2.12 milyar dolar) yatırım yapılmasını öngörüyor. Ukrayna-Rusya savaşının modern savaşlarda dronların yıkıcı gücünü ortaya koyduğunu belirten yetkililer, Japonya’nın da bu alanda hızlı bir şekilde kapasitesini artırması gerektiğini vurguluyor.
Tokyo yönetimi, yeni bütçeyle birlikte kıyı savunmasını güçlendirmek için “SHIELD” adlı bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Bu sistemin, 2028 yılına kadar tamamlanarak ülkenin belirlenen kıyı bölgelerinde devreye alınması hedefleniyor. SHIELD’in amacı, uzun menzilli füzeler etkisiz kaldığında düşman birliklerinin karaya daha yakın bölgelerde engellenmesi olacak.
Türk İHA’ları gündemde
Japon Savunma Bakanı Gen Nakatani, bilindiği üzere bu ay Türkiye’yi ziyaret etmiş ve özellikle Baykar ile TUSAŞ’a ilgi göstermişti. Ziyaretler kapsamında Bayraktar TB2 ve TB3 modelleri ile Anka gündeme gelmişti. O dönemde Japon basınında da ülkenin Türk İHA’ları ile ilgilendiği ele alınmıştı. Bu arda Japonya, ABD, İngiltere ve Avustralya yapımı dronları da değerlendiriyor.
Yeni savunma bütçesi, Maliye Bakanlığı’nın incelemesinden geçtikten sonra hükümetin genel bütçe teklifine eklenecek. Ülkenin toplam bütçe talebi 122 trilyon yenin (828.5 milyar dolar) üzerinde olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: