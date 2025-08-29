Japonya’dan tarihi savunma bütçesi: Türk yapımı İHA’lar gündemde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya Savunma Bakanlığı, artan tehditlere karşı koymak için tarihi bir bütçe artışına hazırlanıyor. Bakanlığın 1 Nisan 2026’da başlayacak mali yıl için talep ettiği 8,8 trilyon yenlik (yaklaşık 59,9 milyar dolar) bütçe, ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması olacak. Bu rakam, 2025 mali yılı için onaylanan 8,7 trilyon yenlik önceki rekoru da geride bırakıyor.

Japonya’dan savunmada mega bütçe

Bütçe talebinin en dikkat çeken kısmı ise insansız hava araçları (İHA) için ayrılan kaynağın üç katına çıkarılması. Savunma Bakanlığı, farklı türlerdeki insansız araçlar için 313 milyar yenlik (2.12 milyar dolar) yatırım yapılmasını öngörüyor. Ukrayna-Rusya savaşının modern savaşlarda dronların yıkıcı gücünü ortaya koyduğunu belirten yetkililer, Japonya’nın da bu alanda hızlı bir şekilde kapasitesini artırması gerektiğini vurguluyor.

Rusya, Baykar’ın Ukrayna’daki İHA fabrikasına füzelerle saldırdı 23 sa. önce eklendi

Tokyo yönetimi, yeni bütçeyle birlikte kıyı savunmasını güçlendirmek için “SHIELD” adlı bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Bu sistemin, 2028 yılına kadar tamamlanarak ülkenin belirlenen kıyı bölgelerinde devreye alınması hedefleniyor. SHIELD’in amacı, uzun menzilli füzeler etkisiz kaldığında düşman birliklerinin karaya daha yakın bölgelerde engellenmesi olacak.

Türk İHA’ları gündemde

Japon Savunma Bakanı Gen Nakatani, bilindiği üzere bu ay Türkiye’yi ziyaret etmiş ve özellikle Baykar ile TUSAŞ’a ilgi göstermişti. Ziyaretler kapsamında Bayraktar TB2 ve TB3 modelleri ile Anka gündeme gelmişti. O dönemde Japon basınında da ülkenin Türk İHA’ları ile ilgilendiği ele alınmıştı. Bu arda Japonya, ABD, İngiltere ve Avustralya yapımı dronları da değerlendiriyor.

Yeni savunma bütçesi, Maliye Bakanlığı’nın incelemesinden geçtikten sonra hükümetin genel bütçe teklifine eklenecek. Ülkenin toplam bütçe talebi 122 trilyon yenin (828.5 milyar dolar) üzerinde olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: