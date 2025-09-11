Japonya, devrimsel elektromanyetik topuyla hedefi tam isabetle vurdu

Japonya Savunma Bakanlığı’na bağlı Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA), Haziran–Temmuz döneminde JS Asuka test gemisi üzerinde yapılan atış denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Hipersonik füzeleri durduracak
Elektromanyetik raylı top teknolojisi, elektrik enerjisi kullanarak mermileri geleneksel toplara göre çok daha yüksek hızlarla fırlatıyor. Bu sayede, mermiler daha yüksek penetrasyon gücü ve uzun menzil sağlayabiliyor. Japonya, 2023 yılında gemiden ilk test atışını yapmıştı ve 2016–2022 yılları arasında raylı top araştırmalarını sürdürüyor. Şu anda araştırmalar, silah sisteminin operasyonel kullanımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine odaklanıyor.
Uzmanlar, Japonya’nın geliştirdiği bu sistemin özellikle hipersonik seyir füzelerini durdurmak ve yüksek penetrasyonlu anti-gemi kapasitesi sağlamak gibi görevler için tasarlandığını belirtiyor. Raylı topların maliyet açısından da avantajlı olduğu vurgulanıyor.
Japonya, yeni boşaltım yöntemi, özel malzemeler ve 40 mm’lik küçük kalibre sayesinde namlu aşınmasını azaltmayı başardı ve mermilerin ilk hızını yaklaşık Mach 6.5 (8.026 km/s) seviyesinde tutabildi. Aktarılanlara göre 120 ardışık atış sonrası bile namlu çıkış hızında herhangi bir düşüş gözlenmedi. Ancak silahın ateşleme hızı ve maksimum menzili henüz açıklanmadı.
Raylı top teknolojisinin kullanım alanları yalnızca denizle sınırlı değil. Araştırmalar, kara tabanlı sistemlerde düşman topçu birimlerine karşı veya kıyı savunma birimleri olarak gemilere karşı kullanımı da kapsıyor. 11–12 Kasım’da düzenlenecek ATLA Sempozyumu’nda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
Manyetik silahlar nasıl çalışır?
Railgun ya da Gauss Gun olarak adlandırılan bu tür silahlar, uzun süredir bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında karşımıza çıkan teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak artık bu konsept kurgu dünyasının ötesine geçerek, savunma sanayilerinin öncelikli araştırma alanlarından biri haline geldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...