Japonya, devrimsel elektromanyetik topuyla hedefi tam isabetle vurdu

Tam Boyutta Gör Japonya, deniz üzerinde hedef bir gemiye yönelik ilk başarılı gemi tipi elektromanyetik raylı top atışlarını gerçekleştirdi. Bu adım, ülkeyi, bu nesil silah sistemini aktif olarak kullanacak ilk ülke olma yolunda bir adım daha ileriye taşıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı’na bağlı Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA), Haziran–Temmuz döneminde JS Asuka test gemisi üzerinde yapılan atış denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Hipersonik füzeleri durduracak

Elektromanyetik raylı top teknolojisi, elektrik enerjisi kullanarak mermileri geleneksel toplara göre çok daha yüksek hızlarla fırlatıyor. Bu sayede, mermiler daha yüksek penetrasyon gücü ve uzun menzil sağlayabiliyor. Japonya, 2023 yılında gemiden ilk test atışını yapmıştı ve 2016–2022 yılları arasında raylı top araştırmalarını sürdürüyor. Şu anda araştırmalar, silah sisteminin operasyonel kullanımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesine odaklanıyor.

Uzmanlar, Japonya’nın geliştirdiği bu sistemin özellikle hipersonik seyir füzelerini durdurmak ve yüksek penetrasyonlu anti-gemi kapasitesi sağlamak gibi görevler için tasarlandığını belirtiyor. Raylı topların maliyet açısından da avantajlı olduğu vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmalar sadece zırh delici mermilerle sınırlı değil; aynı zamanda hava patlamalı mühimmatlar gibi hava savunması senaryolarına uygun mühimmat geliştirilmesi de hedefleniyor. Ancak sistemin en ilginç yönü, anti-gemi silahı olarak kullanılması. ABD, benzer denemeleri sırasında yeterli etkiyi elde edemediği için raylı top geliştirme çalışmalarını 2021’de durdurmuştu.

Japonya, yeni boşaltım yöntemi, özel malzemeler ve 40 mm’lik küçük kalibre sayesinde namlu aşınmasını azaltmayı başardı ve mermilerin ilk hızını yaklaşık Mach 6.5 (8.026 km/s) seviyesinde tutabildi. Aktarılanlara göre 120 ardışık atış sonrası bile namlu çıkış hızında herhangi bir düşüş gözlenmedi. Ancak silahın ateşleme hızı ve maksimum menzili henüz açıklanmadı.

Raylı top teknolojisinin kullanım alanları yalnızca denizle sınırlı değil. Araştırmalar, kara tabanlı sistemlerde düşman topçu birimlerine karşı veya kıyı savunma birimleri olarak gemilere karşı kullanımı da kapsıyor. 11–12 Kasım’da düzenlenecek ATLA Sempozyumu’nda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

Manyetik silahlar nasıl çalışır?

Tam Boyutta Gör Manyetik silahların çalışma prensibi, klasik barutlu silahların aksine tamamen elektromanyetik kuvvetlere dayanıyor. Sistemin temelinde, birbirine paralel yerleştirilmiş iki iletken ray bulunuyor. Bu raylardan birine yüksek gerilimli elektrik akımı verildiğinde, akım mermi benzeri iletken bir projeden geçerek diğer raya ulaşır. Bu elektrik akışı, raylar arasında güçlü bir manyetik alan oluşturur ve oluşan Lorentz kuvveti, mermiyi raylar boyunca ileri doğru inanılmaz hızlarda fırlatır. Bu süreçte hiçbir patlayıcı madde kullanılmaz; hareket tamamen elektrik ve manyetizma sayesinde sağlanır. Bu prensip, maglev trenlerinde ve modern uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinde de kullanılıyor.

Railgun ya da Gauss Gun olarak adlandırılan bu tür silahlar, uzun süredir bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında karşımıza çıkan teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak artık bu konsept kurgu dünyasının ötesine geçerek, savunma sanayilerinin öncelikli araştırma alanlarından biri haline geldi.

