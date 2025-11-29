Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya füzyon reaktörü tasarımını tamamladı: 2030'larda elektrik üretme hedefi

    Japonya, nükleer füzyondan elektrik üretme yolunda önemli bir aşamayı tamamladı. Tasarım çalışmaları tamamlanan 50 MW'lık FAST reaktörüyle, 2030'larda ilk elektriğin üretilmesi hedefleniyor.

    Japonya füzyon reaktörü tasarımını tamamladı: Hedef 2030'lar Tam Boyutta Gör
    Japonya, füzyon enerjisi hedefinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Starlight Engine ve Kyoto Fusioneering şirketleri, FAST (Fusion by Advanced Superconducting Tokamak) projesinin kavramsal tasarımının 26 Kasım’da tamamlandığını duyurdu. Böylece geçtiğimiz yıl başlatılan girişim, yalnızca bir yılda tasarım aşamasını bitirmiş oldu. Özel sektör öncülüğündeki bu proje, 2030’ların sonuna kadar füzyonla elektrik üretimini göstermeyi amaçlıyor ve Japonya’yı küresel rekabette öne taşımayı hedefliyor.

    2028'de inşaata başlanması hedefleniyor

    FAST reaktörünün inşaatın 2028 sonrasında başlaması planlanıyor. Projeye göre cihazın 2035’te ilk plazmaya ulaşması ve 2030’ların sonlarında enerji üretim denemelerine başlaması hedefleniyor.

    Teknik olarak FAST, düşük en-boy oranlı kompakt bir tokamak yapısını benimsiyor ve döteryum-trityum yakıt karışımıyla yaklaşık 50 MW füzyon enerjisi üretmeyi amaçlıyor. Ölçek olarak şu anda faaliyette olan en büyük süperiletken tokamak olan JT-60SA’ya yakın bir boyutta tasarlanan sistem, yüksek sıcaklıklı süperiletken mıknatıslar, sıvı üreten battaniye teknolojileri ve entegre trityum yakıt çevrimi gibi gelişmiş teknolojileri içeriyor.

    FAST, sadece plazma fiziğini incelemeye odaklanan araştırma reaktörlerinin aksine; enerji üretimi, trityum üretimi ve ısı yönetimi gibi güç santrali için gerekli tüm sistemleri tek bir çatı altında topluyor. Ancak üretilecek olan enerji, net pozitif enerji olmayacak. Yani reaktör harcanan enerjiden daha azını üretecek.

    Projede Japonya’nın önde gelen şirketleri ve üniversiteleri geniş bir işbirliği yürütüyor. Sumitomo Mitsui Banking, Electric Power Development, JGC Japan, Hitachi ve Mitsubishi  ibi büyük firmaların yanı sıra Tokyo, Nagoya, Osaka ve Kyushu Üniversitelerinden araştırmacılar da çalışmalara katılıyor.

    Kyoto Fusioneering, FAST ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için 2025 Eylül ayında 9.3 milyar yen (yaklaşık 62 milyon dolar) tutarında yeni finansman sağladı. Şirketin bugüne kadarki toplam sermaye toplama miktarı 16.2 milyar yene ulaşmış durumda.

    Şu anda saha seçimi, düzenleyici süreçler ve kritik ekipman tedariki üzerinde çalışmalar devam ederken Japonya, ticari füzyon enerjisinin mümkün olduğunu dünyaya ilk gösteren ülkelerden biri olmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/japans-fast-nuclear-fusion-project https://kyotofusioneering.com/en/news/2025/11/27/3586
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 23 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amerika market fiyatları st dupont seri numarası sorgulama rampa çıkarken hararet yükselmesi profilo nasıl bir marka 90 ile bölünebilme kuralı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum