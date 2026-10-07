Japonya batarya projelerinde frene bastı: Arazisi olmayan şebekeye bağlanamayacak

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Japonya, elektrik şebekesine bağlanmak isteyen enerji projelerine yeni bir şart getirdi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) bağlı çalışmalar doğrultusunda güncellenen kurallar kapsamında şebeke bağlantısı onayı alan projelerin araziyi kullanma hakkına sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Japonya’nın elektrik iletim operatörlerini koordine eden kuruluşu OCCTO tarafından yayımlanan yeni düzenleme 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre bağlantı sözleşmesi başvurusu 1 Ekim’den sonra alınan projeler iki ay içinde proje sahasına ilişkin kullanım hakkını gösteren belgeleri sunmak zorunda. Süresi içinde gerekli belgeleri sağlayamayan projelerin şebeke bağlantı rezervasyonu iptal edilecek.

Asıl sorun 172 GW’lık batarya kuyruğu

Japonya’nın bu adımı özellikle şebeke ölçekli batarya projelerindeki hızlı büyüme sonrasında geldi. METI verilerine göre Aralık 2025 sonunda yaklaşık 172 GW büyüklüğünde şebeke ölçekli batarya kapasitesi bağlantı incelemesi aşamasındaydı. Yaklaşık 30 GW'lık kapasite ise bağlantı sözleşmesi başvurusu aşamasına ulaşmıştı.

Buna karşın Japonya’da gerçekten şebekeye bağlanmış şebeke ölçekli batarya kapasitesi yalnızca 0,64 GW seviyesinde bulunuyordu. Eylül 2024 sonunda inceleme aşamasındaki kapasite yaklaşık 88 GW, sözleşme başvurusu aşamasındaki kapasite ise 6,2 GW seviyesindeydi.

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Bu tablo, birçok projenin henüz yeterlilikleri sağlamadan şebeke kapasitesi için sıraya girdiğini gösteriyor. Yeni düzenleme kapsamında gereksiz yere şişen kuyruğun hafifletilmesi, böylece yeterliliklere sahip projelerin hızlıca devreye alınması hedefleniyor.

Batarya şirketlerinin başvurularına da sınır getirildi

Japonya yeni kuralın haricinde bu yıl iki ayrı önlem daha devreye aldı. Japonya, yoğun başvuruları azaltmak için 1 Ağustos’tan itibaren şirketlerin yapabileceği batarya bağlantı incelemesi başvurularına bölgesel sınırlar getirdi. Limitler bölgeye göre 5 ile 12 arasında değişiyor. Sınırı aşan başvurular incelenmeden geri gönderiliyor.

Ayrıca hazirandan bu yana batarya projelerinde üretim ve tüketim tarafındaki bağlantı başvurularının aynı anda yapılması gerekiyor.

Şebeke bağlantı sürecindeki sıkılaştırmaya rağmen Japonya, enerji depolama yatırımlarını desteklemeye devam ediyor. Ülkenin uzun vadeli karbonsuz enerji kaynakları ihalesi kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü turda 19 projeye toplam 1,25 GW batarya depolama kapasitesi tahsis edildi.

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