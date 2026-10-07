Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya batarya projelerinde frene bastı: Arazisi olmayan şebekeye bağlanamayacak

    Japonya, şebekeye bağlanmak isteyen batarya projelerine yeni şartlar getiriyor. Kurulacak arazisi olmayan projeler iptal edilirken şirketlerin başvurularına da sınır getiriliyor.

    Japonya giderek büyüyen batarya projelerinde frene bastı Tam Boyutta Gör

    Japonya, elektrik şebekesine bağlanmak isteyen enerji projelerine yeni bir şart getirdi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) bağlı çalışmalar doğrultusunda güncellenen kurallar kapsamında şebeke bağlantısı onayı alan projelerin araziyi kullanma hakkına sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

    Japonya’nın elektrik iletim operatörlerini koordine eden kuruluşu OCCTO tarafından yayımlanan yeni düzenleme 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre bağlantı sözleşmesi başvurusu 1 Ekim’den sonra alınan projeler iki ay içinde proje sahasına ilişkin kullanım hakkını gösteren belgeleri sunmak zorunda. Süresi içinde gerekli belgeleri sağlayamayan projelerin şebeke bağlantı rezervasyonu iptal edilecek.

    Asıl sorun 172 GW’lık batarya kuyruğu

    Japonya’nın bu adımı özellikle şebeke ölçekli batarya projelerindeki hızlı büyüme sonrasında geldi. METI verilerine göre Aralık 2025 sonunda yaklaşık 172 GW büyüklüğünde şebeke ölçekli batarya kapasitesi bağlantı incelemesi aşamasındaydı. Yaklaşık 30 GW'lık kapasite ise bağlantı sözleşmesi başvurusu aşamasına ulaşmıştı.

    Buna karşın Japonya’da gerçekten şebekeye bağlanmış şebeke ölçekli batarya kapasitesi yalnızca 0,64 GW seviyesinde bulunuyordu. Eylül 2024 sonunda inceleme aşamasındaki kapasite yaklaşık 88 GW, sözleşme başvurusu aşamasındaki kapasite ise 6,2 GW seviyesindeydi.

    Bu tablo, birçok projenin henüz yeterlilikleri sağlamadan şebeke kapasitesi için sıraya girdiğini gösteriyor. Yeni düzenleme kapsamında gereksiz yere şişen kuyruğun hafifletilmesi, böylece yeterliliklere sahip projelerin hızlıca devreye alınması hedefleniyor.

    Batarya şirketlerinin başvurularına da sınır getirildi

    Japonya yeni kuralın haricinde bu yıl iki ayrı önlem daha devreye aldı. Japonya, yoğun başvuruları azaltmak için 1 Ağustos’tan itibaren şirketlerin yapabileceği batarya bağlantı incelemesi başvurularına bölgesel sınırlar getirdi. Limitler bölgeye göre 5 ile 12 arasında değişiyor. Sınırı aşan başvurular incelenmeden geri gönderiliyor.

    Ayrıca hazirandan bu yana batarya projelerinde üretim ve tüketim tarafındaki bağlantı başvurularının aynı anda yapılması gerekiyor.

    Şebeke bağlantı sürecindeki sıkılaştırmaya rağmen Japonya, enerji depolama yatırımlarını desteklemeye devam ediyor. Ülkenin uzun vadeli karbonsuz enerji kaynakları ihalesi kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü turda 19 projeye toplam 1,25 GW batarya depolama kapasitesi tahsis edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik elektronik mühendisliği ne iş yapar sd uydu alıcısı hd kanalları göstermiyor mondial wing 50 yorum broadway klima seti kantaron yağı varise iyi gelir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum