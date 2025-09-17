Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya, ilk osmotik enerji santralini hizmete aldı: Sistem nasıl çalışıyor?

    Japonya'nın deniz suyu ile tatlı su arasındaki tuz konsantrasyonu farkından yararlanarak elektrik üreten ilk osmotik enerji santrali hizmete girdi.             

    Japonya, ilk osmotik enerji santralini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın deniz suyu ile tatlı su arasındaki tuz konsantrasyonu farkından yararlanarak elektrik üreten ilk osmotik enerji santrali hizmete girdi.

    Osmotik enerji santrali nasıl çalışıyor?

    Osmotik enerji aslında çok basit bir fikre dayanıyor. Tatlı su ile tuzlu su yarı geçirgen bir zarla ayrıldığında, su molekülleri doğal olarak dengelenmek için bariyerin öbür tarafına geçiyor. Bu akış, bir türbini döndürebilecek kadar güçlü bir basınç oluşturuyor ve elektrik üretiliyor.

    Japonya, ilk osmotik enerji santralini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    İlk osmoz santrali 2009 yılında Norveçli Statkraft şirketi tarafında kurulmuştu. 4 kW'lık bu deneme tesisi elektriğin üretilebileceğini gösterdi, fakat yüksek maliyetler yüzünden teknoloji uzun süre laboratuvar ve küçük pilot projelerle sınırlı kaldı.

    Şimdi ise, aradan geçen yıllardan sonra, Japonya’nın Fukuoka kentinde tam ölçekli yeni bir tesis devreye alındı. Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü ve yerel ortakların inşa ettiği bu tesis, 2023’te Danimarka’da açılan benzer santralden sonra dünyada sürekli elektrik üretimine yönelik ikinci osmotik enerji tesisi oldu. Santralin ölçeği mütevazı sayılsa da yılda yaklaşık 880.000 kwh enerji üretecek. Bu, 220 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya ya da bir tuzdan arındırma tesisinin enerji tüketimini karşılamaya yetecek bir miktar.

    Tuz arındırma tesisinden çıkan tuzlu suyu kullanıyor

    Fukuoka tesisini önceki denemelerden farklı kılan, ürettiği enerji miktarı değil, fiziği altyapıya nasıl uyguladığı. Tuzdan arındırma tesisinden çıkan yoğun tuzlu atık suyu kullanarak, doğada nehirlerin sağladığından çok daha keskin bir tuzluluk farkı elde ediliyor; bu da verimliliği arttırıyor.

    Yine de bazı engeller devam ediyor. Pompaların enerji kaybı ve membranların kirlenmesi verimi düşürebiliyor, ayrıca gelişmiş membranların yüksek maliyeti sorun oluşturuyor. Melbourne Üniversitesi’nden Profesör Sandra Kentish sorunları şöyle açıklıyor: "Tuzlu su tatlı suyla karıştırıldığında enerji açığa çıkarken, iki akışın santrale pompalanması ve membranlar arasındaki sürtünme kaybı nedeniyle çok fazla enerji kaybediliyor. Bu da net kazancın oldukça düşük olmasına yol açıyor."

    Bu sorunlar yüzünden Statkraft gibi şirketler prototiplerini birkaç yıl içinde kapatmak zorunda kalmıştı. Fukuoka tesisi tüm bu sorunları çözdüğünü iddia etmese de osmotik enerjinin gerçek altyapıya entegre edilebileceğini gösteriyor. Kentish, zar ve pompa teknolojilerindeki ilerlemelerin kayıpları azalttığını, Japonya’nın tuzdan arındırma tesislerindeki yoğun tuzlu suyu kullanmasının da enerjiyi artırdığını belirtiyor. Bu yaklaşım, mühendislik açısından bir dönüm noktası ve osmotik enerjinin en büyük cazibesi olan güvenilirliğini vurguluyor.

    Güneş veya rüzgarın aksine osmotik enerji, tatlı ve tuzlu suyun birleştiği her yerde (haliçlerde, tuzdan arındırma tesislerinde, hatta iç bölgelerdeki tuz göllerinde) kesintisiz çalışabilir. Araştırmacılar, küresel potansiyelin çok büyük olduğunu ve maliyetler düşmeye devam ederse bir gün hidroelektrikle rekabet edebileceğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ab class amfi itunes yedekleme klasörü değiştirme adaland aquapark yorum samsung klima alınır mı aile evinden ayrılmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum