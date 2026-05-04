Japonya, kartondan askeri dron geliştirdi: Sadece 3 bin dolar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Modern savaş sahasında dengeleri değiştiren unsurlar arasında artık yalnızca yüksek maliyetli, hassas güdümlü sistemler yer almıyor. Ukrayna ve İran merkezli çatışmaların ortaya koyduğu tablo, düşük maliyetli ve toplu şekilde kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) stratejik açıdan gelişmiş silahlar kadar etkili olabileceğini açıkça gösterdi. Bu yeni gerçeklik doğrultusunda Japonya, kartondan üretilen askeri dron ile dikkatleri üstüne çekmiş durumda.

Ucuz, hafif ve hızlı

Japonya Savunma Bakanlığı ve bu alanda çalışan Air Kamuy adlı girişimin ortaya koyduğu tasarım, klasik kompozit gövdeler yerine oluklu mukavva (karton) malzeme kullanmasıyla öne çıkıyor.

Görüşmelerin merkezinde yer alan AirKamuy 150, konsept olarak savaş alanında etkinliğini kanıtlamış iki tasarım olan Amerikan yapımı Lucas ve İran'ın Shahed dronu karşılaştırılsa da bazı kritik farklarla ayrışıyor. Bunların başında ise maliyet geliyor.

Amerikan üretimi Lucas dronunun birim maliyeti yaklaşık 10.000 dolar seviyesindeyken AirKamuy 150’nin maliyeti 3.000 dolar civarında. Bu ciddi fark, kitlesel üretim ve kullanım senaryolarında büyük avantaj sağlıyor. Üstelik Japon tasarım sadece ucuz değil, aynı zamanda performans açısından da rekabetçi. AirKamuy 150, saatte yaklaşık yaklaşık 119 km/s hıza ulaşabilirken Lucas’ın maksimum hızı 101 km/s civarında kalıyor.

Tam Boyutta Gör Kartondan üretilen bu dronun en dikkat çekici yönlerinden biri de üretim ve kurulum süreci. Air Kamuy’a göre sistem yalnızca 5 dakika içinde elle monte edilebiliyor ve herhangi bir özel üretim tesisine ihtiyaç duymuyor. Standart karton malzemeye erişimi olan herhangi bir üretici teorik olarak bu dronu üretebilir.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın tarihi ve yeri açıklandı 7 sa. önce eklendi

Air Kamuy şu ana kadar ürününü daha çok hedef tatbikatları, test süreçleri ve sivil kullanım alanları (kargo taşımacılığı, acil durum müdahalesi gibi) için konumlandırmış durumda. Ancak Japonya Savunma Bakanlığı’nın ilgisi, bu teknolojinin askeri kullanıma doğru evrilebileceğine işaret ediyor.

Özellikle tek yönlü görevlerde kullanılan “kamikaze” dron konseptinde, ağır zırhın gereksiz olması karton gibi ucuz ve hafif malzemeleri daha cazip hale getiriyor. Şirket, AirKamuy 150 için “sürü saldırıları” gibi kullanım senaryolarını da gündeme getirmiş durumda.

Her ne kadar maliyet ve üretim avantajları dikkat çekici olsa da AirKamuy 150’nin en önemli dezavantajı menzil. Elektrik motoruyla çalışan dron, yaklaşık 80 dakika uçuş süresi ve 150 km menzil sunuyor. Buna karşılık Lucas gibi benzer sınıftaki dronlar, içten yanmalı motorları sayesinde yaklaşık 824 km menzile ulaşabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Japonya, kartondan askeri dron geliştirdi: Sadece 3 bin dolar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: