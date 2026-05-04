Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya, kartondan askeri dron geliştirdi: Sadece 3 bin dolar

    Japonya’nın kartondan üretilen düşük maliyetli dronu AirKamuy 150 ortaya çıktı. Sistem, hızlı üretim, kolay kurulum ve sürü saldırısı potansiyeliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

    Japonya, kartondan askeri dron geliştirdi: Sadece 3 bin dolar Tam Boyutta Gör
    Modern savaş sahasında dengeleri değiştiren unsurlar arasında artık yalnızca yüksek maliyetli, hassas güdümlü sistemler yer almıyor. Ukrayna ve İran merkezli çatışmaların ortaya koyduğu tablo, düşük maliyetli ve toplu şekilde kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) stratejik açıdan gelişmiş silahlar kadar etkili olabileceğini açıkça gösterdi. Bu yeni gerçeklik doğrultusunda Japonya, kartondan üretilen askeri dron ile dikkatleri üstüne çekmiş durumda.

    Ucuz, hafif ve hızlı

    Japonya Savunma Bakanlığı ve bu alanda çalışan Air Kamuy adlı girişimin ortaya koyduğu tasarım, klasik kompozit gövdeler yerine oluklu mukavva (karton) malzeme kullanmasıyla öne çıkıyor.

    Görüşmelerin merkezinde yer alan AirKamuy 150, konsept olarak savaş alanında etkinliğini kanıtlamış iki tasarım olan Amerikan yapımı Lucas ve İran'ın Shahed dronu karşılaştırılsa da bazı kritik farklarla ayrışıyor. Bunların başında ise maliyet geliyor.

    Amerikan üretimi Lucas dronunun birim maliyeti yaklaşık 10.000 dolar seviyesindeyken AirKamuy 150’nin maliyeti 3.000 dolar civarında. Bu ciddi fark, kitlesel üretim ve kullanım senaryolarında büyük avantaj sağlıyor. Üstelik Japon tasarım sadece ucuz değil, aynı zamanda performans açısından da rekabetçi. AirKamuy 150, saatte yaklaşık yaklaşık 119 km/s hıza ulaşabilirken Lucas’ın maksimum hızı 101 km/s civarında kalıyor.

    Japonya, kartondan askeri dron geliştirdi: Sadece 3 bin dolar Tam Boyutta Gör
    Kartondan üretilen bu dronun en dikkat çekici yönlerinden biri de üretim ve kurulum süreci. Air Kamuy’a göre sistem yalnızca 5 dakika içinde elle monte edilebiliyor ve herhangi bir özel üretim tesisine ihtiyaç duymuyor. Standart karton malzemeye erişimi olan herhangi bir üretici teorik olarak bu dronu üretebilir.

    Air Kamuy şu ana kadar ürününü daha çok hedef tatbikatları, test süreçleri ve sivil kullanım alanları (kargo taşımacılığı, acil durum müdahalesi gibi) için konumlandırmış durumda. Ancak Japonya Savunma Bakanlığı’nın ilgisi, bu teknolojinin askeri kullanıma doğru evrilebileceğine işaret ediyor.

    Özellikle tek yönlü görevlerde kullanılan “kamikaze” dron konseptinde, ağır zırhın gereksiz olması karton gibi ucuz ve hafif malzemeleri daha cazip hale getiriyor. Şirket, AirKamuy 150 için “sürü saldırıları” gibi kullanım senaryolarını da gündeme getirmiş durumda.

    Her ne kadar maliyet ve üretim avantajları dikkat çekici olsa da AirKamuy 150’nin en önemli dezavantajı menzil. Elektrik motoruyla çalışan dron, yaklaşık 80 dakika uçuş süresi ve 150 km menzil sunuyor. Buna karşılık Lucas gibi benzer sınıftaki dronlar, içten yanmalı motorları sayesinde yaklaşık 824 km menzile ulaşabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kahve dünyası doğum günü hediyesi megane 1.3 tce joy comfort yorum parmak izi kaç gün kalır imajbet app kick takipçi botu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum