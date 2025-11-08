Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya, kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor: İşte bilet fiyatı

    Japonya, yörünge altı uçuşlarla kıtalararası seyahati bir saate indirmeye hazırlanıyor. Uzay uçaklarıyla başlayacak bu yeni dönem, hem yolcu taşımacılığında hem lojistikte devrim vaat ediyor.

    Japonya kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor:İşte bilet fiyatı Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın en büyük seyahat acentelerinden biri olan Nippon Travel Agency, 2030'lu yıllarda başlaması planlanan yeni hizmetiyle havacılıkta çığır açmayı planlıyor. Şirketin hedefi, yörünge altı uçuşlarla yolcuları dünyanın herhangi bir yerine 60 dakikada içinde ulaştırmak. Bu sayede, normalde 13 saate yakın süren Tokyo-New York uçuşu bile yalnızca 1 saate inebilecek.

    Proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier adlı Japon uzay şirketiyle birlikte yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapabilen ASCA model uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolculuk, deniz platformuna yapılan transferle başlayacak. Araç atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizdikten sonra yine denizdeki başka bir platforma inecek.

    Japonya kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor:İşte bilet fiyatı Tam Boyutta Gör

    Gidiş-dönüş bilet fiyatı kaça mal olacak?

    Ancak bu ultra lüks ve hızlı seyahatin hatırı sayılır bir bedeli var. Gidiş-dönüş bilet fiyatının yaklaşık 100 milyon Japon Yeni (652.000 dolar) olacağı belirtiliyor. Ancak proje yalnızca uzay meraklılarına yönelik bir turizm gösterisinden ibaret değil. Asıl hedef, kıtalararası yolcu taşımacılığını yeniden tanımlamak ve özellikle acil durum niteliğindeki kargoların lojistiğini ciddi biçimde hızlandırmak. Çin gibi ülkelerde de e-ticaret ve hızlı tedarik zinciri ihtiyaçları için benzer fikirler araştırılıyor.

    Japonya kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor:İşte bilet fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu vizyonun hayata geçirilmesi için önemli teknik ve ekonomik engellerin aşılması gerek. Aşırı aerodinamik yüklere dayanıklılık, yüksek seviyede güvenlik gereklilikleri, enerji verimliliği ve bu sistemin ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmayacağı gibi kritik sorular hala cevap bekliyor. Dolayısı ile projenin başarısı büyük ölçüde bu zorlukların aşılmasına bağlı.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ek hesap faizi mı kredi kartı faizi mi trw balata yorum araba hoparlör cızırtı yapıyor gözlük burnumu acıtıyor kör tarama nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum