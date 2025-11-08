Japonya, kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor: İşte bilet fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japonya'nın en büyük seyahat acentelerinden biri olan Nippon Travel Agency, 2030'lu yıllarda başlaması planlanan yeni hizmetiyle havacılıkta çığır açmayı planlıyor. Şirketin hedefi, yörünge altı uçuşlarla yolcuları dünyanın herhangi bir yerine 60 dakikada içinde ulaştırmak. Bu sayede, normalde 13 saate yakın süren Tokyo-New York uçuşu bile yalnızca 1 saate inebilecek.

Proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier adlı Japon uzay şirketiyle birlikte yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapabilen ASCA model uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolculuk, deniz platformuna yapılan transferle başlayacak. Araç atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizdikten sonra yine denizdeki başka bir platforma inecek.

Tam Boyutta Gör

Gidiş-dönüş bilet fiyatı kaça mal olacak?

Ancak bu ultra lüks ve hızlı seyahatin hatırı sayılır bir bedeli var. Gidiş-dönüş bilet fiyatının yaklaşık 100 milyon Japon Yeni (652.000 dolar) olacağı belirtiliyor. Ancak proje yalnızca uzay meraklılarına yönelik bir turizm gösterisinden ibaret değil. Asıl hedef, kıtalararası yolcu taşımacılığını yeniden tanımlamak ve özellikle acil durum niteliğindeki kargoların lojistiğini ciddi biçimde hızlandırmak. Çin gibi ülkelerde de e-ticaret ve hızlı tedarik zinciri ihtiyaçları için benzer fikirler araştırılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu vizyonun hayata geçirilmesi için önemli teknik ve ekonomik engellerin aşılması gerek. Aşırı aerodinamik yüklere dayanıklılık, yüksek seviyede güvenlik gereklilikleri, enerji verimliliği ve bu sistemin ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmayacağı gibi kritik sorular hala cevap bekliyor. Dolayısı ile projenin başarısı büyük ölçüde bu zorlukların aşılmasına bağlı.

Japonya kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor:İşte bilet fiyatı

