Japonya, kıtalararası seyahati 1 saate indiriyor: İşte bilet fiyatı

Proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier adlı Japon uzay şirketiyle birlikte yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapabilen ASCA model uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolculuk, deniz platformuna yapılan transferle başlayacak. Araç atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizdikten sonra yine denizdeki başka bir platforma inecek.
Gidiş-dönüş bilet fiyatı kaça mal olacak?
Ancak bu ultra lüks ve hızlı seyahatin hatırı sayılır bir bedeli var. Gidiş-dönüş bilet fiyatının yaklaşık 100 milyon Japon Yeni (652.000 dolar) olacağı belirtiliyor. Ancak proje yalnızca uzay meraklılarına yönelik bir turizm gösterisinden ibaret değil. Asıl hedef, kıtalararası yolcu taşımacılığını yeniden tanımlamak ve özellikle acil durum niteliğindeki kargoların lojistiğini ciddi biçimde hızlandırmak. Çin gibi ülkelerde de e-ticaret ve hızlı tedarik zinciri ihtiyaçları için benzer fikirler araştırılıyor.