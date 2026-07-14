Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobil sektörünü değiştirebilir: Geri dönüşümde lityumun yüzde 90'ı geri kazanıldı

    Eski elektrikli otomobil bataryaları artık çok daha değerli olabilir. Japonya'da geliştirilen yeni geri dönüşüm yöntemi, bataryalardaki lityumun yüzde 90'ını yeniden kullanılabilir hâle getiriyor.

    Japonya, lityum geri dönüşümünde yüzde 90 geri kazanma ulaştı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller son yıllarda hızla yaygınlaşırken, ömrünü tamamlayan bataryaların nasıl değerlendirileceği sorusu da giderek daha fazla önem kazandı. Çünkü lityum-iyon bataryalarda kullanılan lityum, nikel ve kobalt gibi kritik mineraller hem çıkarılması maliyetli hem de arzı sınırlı kaynaklar arasında yer alıyor. Bu yüzden bugün yalnızca yeni madenler keşfetmek değil, eski bataryalardaki değerli hammaddeleri mümkün olduğunca yüksek verimle geri kazanmak da büyük önem taşıyor. Bu hafta Japonya'dan gelen haberler ise bu konuda önemli bir atılımın kapıda olduğunu gösteriyor.

    Japon araştırmacılar, kullanılmış elektrikli otomobil bataryalarındaki lityumun yaklaşık yüzde 90'ını geri kazanabilen yeni bir geri dönüşüm yöntemi geliştirdi.

    Mevcut geri dönüşüm tekniklerinde özellikle lityumun geri kazanım oranı genellikle yüzde 50'nin altında kalıyor. Bu da bataryalardaki en kritik hammaddelerden birinin önemli bir kısmının kaybedilmesine yol açıyor. Japonya'da geliştirilen yeni yöntem ise bu oranı neredeyse iki katına çıkararak geri dönüşüm verimliliğinde önemli bir sıçramanın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.

    Yeni Yöntem, Geri Dönüşüm Sürecindeki Kritik Kimyasalı Değiştiriyor

    Bu yeni yöntemin temelinde geri dönüşüm sürecinde yapılan önemli bir kimyasal değişiklik yer alıyor. Geleneksel yöntemlerde kullanılan sodyum hidroksit yerine, geri kazanılmış lityum hidroksit kullanılıyor. Bu değişiklik sayesinde geri dönüşüm sırasında oluşan ve "black mass (kara kütle)" olarak adlandırılan batarya atıkları içerisindeki lityum çok daha yüksek saflıkta ayrıştırılabiliyor.

    Black mass, kullanılmış lityum-iyon bataryaların mekanik olarak parçalanmasının ardından geriye kalan ve lityum, nikel, kobalt, manganez ile grafit gibi değerli malzemeleri içeren siyah renkli toz karışımına verilen isim. Asıl geri dönüşüm süreci de bu karışımdaki değerli elementlerin yeniden ayrıştırılmasına dayanıyor. Japon araştırmacıların geliştirdiği yeni teknik ise özellikle lityumun bu karışımdan çok daha verimli şekilde elde edilmesini sağlıyor.

    Üstelik araştırmacılar bu yöntemin yalnızca geri kazanım oranını artırmadığını, çevresel etkileri de azalttığını söylüyor. Paylaşılan verilere göre yeni süreç, geleneksel geri dönüşüm yöntemlerine kıyasla karbon emisyonlarını yaklaşık yüzde 40 oranında düşürebiliyor.

    Elektrikli Otomobil Sektöründe Fark Yaratabilir

    Japonya, lityum geri dönüşümünde yüzde 90 geri kazanma ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu gelişmenin önemini artıran en önemli unsur ise küresel lityum talebinin her geçen yıl hızla artıyor olması. Elektrikli otomobil satışları yükseldikçe batarya üretimi de hız kazanıyor. Ancak lityum madenciliği hem yüksek enerji tüketiyor hem de maliyetli bir süreç olarak öne çıkıyor. Ayrıca kritik minerallerin belirli ülkelerde yoğunlaşmış olması, tedarik zincirlerini jeopolitik açıdan da kırılgan hâle getiriyor.

    Bu nedenle eski bataryalardan yüksek verimle lityum geri kazanılabilmesi, ülkelerin ithalata olan bağımlılığını azaltabilecek önemli bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle batarya üretiminde kullanılan minerallerin neredeyse tamamını ithal eden Japonya için bu teknoloji, uzun vadede daha sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik zinciri oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır.

    Elbette bu teknolojinin tek başına yeterli olması beklenmiyor. Çünkü Japonya'da bugün kullanım ömrünü tamamlayan lityum-iyon bataryaların yalnızca yaklaşık yüzde 14'ü resmî geri dönüşüm sistemlerine ulaşıyor. Dolayısıyla bu yöntemin yaygın şekilde kullanılabilmesi için batarya toplama ve geri dönüşüm altyapısının da önemli ölçüde geliştirilmesi gerekiyor.

    Araştırmacılar önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi endüstriyel ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Planlara göre geri dönüşüm kapasitesinin 2027 yılına kadar önemli ölçüde artırılması, 2035 yılına gelindiğinde ise her yıl on binlerce ton batarya malzemesinin geri kazanılması amaçlanıyor. Eğer bu hedeflere ulaşılırsa, Japonya'nın geliştirdiği bu yeni yöntem elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonla konuşurken karşı taraf kendi sesini duyuyor amasra sinop arası kaç km direksiyon sınavı taktikleri mazot yanar mı 1.0 sce motor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum