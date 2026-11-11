Japonya'nın 2 nm çip hedefi tehlikede: Rapidus takvimin gerisinde kaldı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Japonya'nın çip üreticisi Rapidus, 2 nanometre çip üretimi takviminin gerisinde kaldı. İşlemciler için kritik SRAM bellek hücrelerinin üretiminde yaşanan teknik sorunlar, şirketi birkaç ay geciktirdi. Temiz oda koşullarında da sıkıntı yaşayan Rapidus, devlet desteğine rağmen 2028 seri üretim hedefini riske attı. Bu durum TSMC ve Samsung ile rekabeti de zorlaştırıyor. Buna rağmen Japon hükümeti ve şirket yönetimi projeyi desteklemeyi sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Japonya'nın ileri seviye çip üretiminde yeniden söz sahibi olmak amacıyla kurduğu Rapidus, 2 nm üretim teknolojisi için belirlediği takvimi kaçırabilir. Şirketin seri üretim için kritik öneme sahip SRAM bellek hücrelerini henüz başarıyla üretemediği ve en az birkaç ay geride olduğu belirtiliyor.

Takvim tutmadı

Japon hükümetinin milyarlarca dolarlık destek sağladığı Rapidus, Mart 2028'e kadar 2 nm üretim teknolojisiyle seri üretime geçme hedefinde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bloomberg’in konyua yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, gelişmiş işlemcilerin temel bileşenlerinden biri olan statik rastgele erişimli bellek (SRAM) hücrelerini henüz çalışır durumda üretmeyi başaramadı.

Rapidus'un bu aşamayı yaz aylarına kadar tamamlaması gerekiyordu. Ancak SRAM üretimindeki sorunlar nedeniyle şirketin planlanan takvimin en az birkaç ay gerisine düştüğü belirtiliyor. Mühendisler üzerindeki baskının arttığı ve teknolojik geliştirme çalışmalarının hızlandırılmaya çalışıldığı aktarılıyor.

Üretimdeki bir diğer sorun ise temiz oda ortamındaki toz ve parçacık kontrolü. İleri seviye çip üretiminde son derece hassas koşullar gerektiğinden Rapidus bu alanda da sorun yaşıyor.

Yaşanan gecikme, Japonya'nın ileri seviye yarı iletken üretiminde yeniden güçlü bir oyuncu olmasını amaçlayan projeye yönelik kamu desteğini de riske atabilir. Şimdiye kadar hükümet tarafından şirkete 2 trilyon yenin (yaklaşık 13 milyar dolar) üzerinde kaynak ayrıldı. Teknolojik sorunların devam etmesi, Rapidus'un 2032 yılına yönelik halka arz hedefini de erteleyebilir.

SRAM üretimi neden bu kadar önemli?

SRAM hücreleri, gelişmiş mantık işlemcilerinin içerisinde kullanılan kritik bellek bileşenleri arasında yer alıyor. İleri seviye bir işlemci, yüz milyonlarca gömülü SRAM hücresi barındırabiliyor. Bu hücrelerin her birinin transistörleriyle birlikte son derece hassas şekilde üretilmesi gerekiyor.

Özellikle 2 nm gibi ileri üretim süreçlerinde atomik ölçekte hassasiyet büyük önem taşıyor. Hücrelerdeki küçük geometrik farklılıklar bile işlemcinin çalışmasını bozabiliyor veya verilerin güvenilir biçimde saklanmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle SRAM hücrelerinin başarıyla üretilmesi Rapidus'un 2 nm çip üretimine geçebilmesi için aşması gereken temel teknolojik eşiklerden biri.

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Şirketin bu aşamayı henüz tamamlayamamış olması seri üretime yönelik çalışmaların planlanandan daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Kaynaklar, Rapidus'un 2 nm teknolojisi geliştirme hedefinden vazgeçmesinin beklenmediğini ancak projenin birkaç yıllık gecikmeyle başarıya ulaşabileceğini belirtiyor.

TSMC ve Samsung ile rekabet etmek istiyor

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2022 yılında kurulan Rapidus, Japonya'nın ileri seviye çip üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak ve özellikle Tayvan merkezli üretime alternatif oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Şirketin hedefinde dünyanın önde gelen yarı iletken üreticileri bulunuyor.

Bunların başında TSMC, Intel ve Samsung geliyor. Söz konusu şirketler, yapay zeka hizmetlerinin giderek artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak için daha gelişmiş üretim teknolojileri üzerinde çalışıyor. TSMC bir yandan ABD'deki üretim yatırımlarını genişletirken diğer yandan Japonya'da yeni tesisler kuruyor.

Rapidus, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da bulunan fabrikasında pilot üretim hattını devreye aldıktan sonra Temmuz 2025'te çalışan transistörler üretmeyi başardığını duyurmuştu. Bu gelişme, ileri seviye çip üretimine yönelik ilk önemli adımlardan biriydi. Ancak o tarihten bu yana şirketin teknolojik ilerlemesinin büyük ölçüde süreç tasarım kitlerinin (PDK) yayımlanmasıyla sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan TSMC, Japonya'nın güneyinde bir fabrika kurarak üretime başladı ve ülkede 3 nm çip üretecek ikinci bir tesis kurmayı planlıyor.

Öte yandan Rapidus'un karşılaştığı teknolojik sorunlara rağmen Japon hükümeti projeye desteğini sürdürüyor. Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, geçen ay yaptığı açıklamada şirketin kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelene kadar destekleneceğini söyledi.

Rapidus sözcüsü ise şirketin 2027 mali yılının ikinci yarısında seri üretime başlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca hükümet tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurulun eylül ayında yayımladığı raporda geliştirme çalışmalarının ilerlediğinin belirtildiğini hatırlattı. Rapidus Yönetim Kurulu Başkanı Tetsuro Higashi de geçen ay yaptığı açıklamada seri üretim takviminde bir değişiklik olmadığını söylemişti.

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Japonya'nın 2 nm çip hedefi tehlikede: Rapidus takvimin gerisinde

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