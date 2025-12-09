Japonya'da büyük ilgi gören fütüristik “insan yıkama makinesi" satışa sunuluyor

Tam Boyutta Gör Uzay Çağı olarak bilinen teknolojik atılım periyoduna denk gelen 60'lı, 70'li yılların inovatif tasarımlarına baktığımızda, bugün sahip olduğumuz teknolojilerinden bile daha futuristik görünen, daha yaratıcı bazı projelere rastlamak mümkün. Bunlardan biri de 1970 Osaka Fuarı'nda sergilenen ve dönemin en ilginç tasarımlarından biri olan “insan yıkama makinesi”ydi. O dönem Japonya'da epey ses getiren bu cihaz, özellikle teknoloji meraklılarının aklında öylesine yer etti ki dönemin en dikkat çekici projelerinden biri olarak Panasonic Müzesi'ne kaldırıldı. "İnsan yıkama makinesi"nin akıllarda yer eden bu mirası, aradan yarım asırdan fazla geçmişken yeni bir ürünün doğuşuna vesile oldu. Çünkü bu retrofütürist fikir şimdi yeniden hayata dönmüş durumda; tabii bu kez modern bir yorumla.

Japon teknoloji şirketi Science, “Mirai Ningen Sentakuki”, yani Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi adını verdiği yeni kişisel bakım kapsülünü bu yılki Osaka-Kansai Fuarı'nda görücüye çıkardı. Aynı 55 yıl önceki fuarda olduğu gibi, bu yıl da Osaka-Kansai Fuarı'nı ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi oldu. Bu ilgiden cesaret eden Science, şimdi bu insan yıkama makinesinin ticari üretimine başlıyor. Altı yıllık bir geliştirme sürecinin sonucu olan Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi'nden 50 adet üretilecek ve yaklaşık 385.000 dolarlık (60 milyon yuan) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Fiyatından da anlayacağınız üzere bu öyle herkese hitap eden bir ürün olmayacak. Zaten ürün ilk aşamada sadece kurumsal müşterilere satılacak. Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi'nin ilk alıcıları arasında lüks tatil köyleri ve oteller bulunuyor. Ayrıca Japonya'daki teknoloji zincirlerinden Yamada Denki de sipariş verenler arasında yer alıyor. Science, cihazın şimdilik ev kullanımı için satışa sunulmayacağını, ancak üretim teknolojisi olgunlaştığında daha uygun fiyatlı bir ev modeli çıkarabileceklerini belirtiyor.

Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi, Biyometrik Verileri Analiz Ederek Ona Göre Bir Deneyim Oluşturuyor

Tabii bu Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi'nin işlevsel olarak da etkileyici olmadığı anlamına elmiyor. Science’ın geliştirdiği bu yeni nesil bakım kapsülü, temizlik için klasik bir banyodan çok daha fazlasını vaat ediyor. Uzunluğu yaklaşık 2,5 metre, yüksekliği ise yaklaşık 2,6 metre olan kapsül, kullanıcının sırtına temas eden bir sensör üzerinden biyometrik verileri gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Kalp ritmi ve stres seviyeleri gibi göstergelerle kullanıcının ruh hâlini analiz eden sistem, banyoyu kişisel bir iyileşme ortamına dönüştürecek şekilde suyun akışını, sıcaklığını ve içerideki görsel projeksiyonları ayarlıyor. Şirketin tanıtım broşüründe vurguladığı üzere amaç yalnızca temizlik değil; bedeni ve zihni aynı anda “arındırmak”. Bu yönüyle cihazın tam bir Japon icadı olduğunu söyleyebiliriz.

Mutfakta yeni dönem: Ultrasonik bıçaklar geliyor 2 ay önce eklendi

Yeni model, 1970’lerde Sanyo tarafından üretilen ünlü Ultrasonik Banyo prototipiyle temelde aynı fikre sahip olsa da içindeki teknoloji bambaşka bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri Science'ın mikrokabarcık (microbubble) olarak adlandırdığı sistem. Science’ın yıllardır üzerinde çalıştığı bu teknoloji, gözle görülmeyecek kadar küçük negatif yüklü kabarcıkların cilde tutunarak organik maddeleri çözmesini ve su yüzeyine taşımasını sağlıyor. Bu sayede hem çok daha az su kullanılıyor hem de gözeneklere kadar inen bir temizlik sağlanıyor. Şirket, bu mikrokabarcıkların dakikada yalnızca birkaç santimetre yükseldiğini, bu yavaş yükselişin de temizlik verimliliğini artırdığını belirtiyor.

Kullanıcı kapsülün içindeki koltuğa uzanıp kapağı kapattığında sistem; müzik, projeksiyonlar ve mikrokabarcıklarla başlayan otomatik bir yıkama süreci başlatıyor. İstenirse kurutma modu da devreye sokulabiliyor ve tüm deneyim yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanıyor. Science, bunun sıradan bir temizlik rutini olmaktan çıkıp eve kurulabilecek bir spa deneyimine dönüştüğünü vurguluyor.

