Japonya, Türk İHA teknolojilerine yöneliyor: Bakanlar görüştü

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Tam Boyutta Gör Artan bölgesel tehditler ve değişen güvenlik dengeleri nedeniyle savunma stratejisini yeniden şekillendiren Japonya, savunma sanayii alanında Türkiye ile iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Özellikle Türk insansız hava araçlarının (İHA) elde ettiği başarılar, Tokyo yönetiminin dikkatini çekerken iki ülke arasında savunma teknolojileri alanında yeni ortaklıkların önü açılıyor.

Gündemde İHA’lar var

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayiine büyük önem verdiğini vurguladı. X platformu üzerinden paylaşım yapan Koizumi, Türkiye'nin özellikle İHA geliştirme alanındaki ilerlemesini yakından takip ettiklerini belirterek bu konuda Görgün ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma sanayii alanında temaslarda bulunmak üzere Japonya'yı ziyaret etmişti. Program kapsamında Görgün, Tokyo ve Kobe'de üst düzey görüşmeler, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslar ve sanayi tesisi ziyaretleri gerçekleştirmişti.

SİPER 1 ve SİPER 2 füzelerinden aynı günde tam isabet 5 sa. önce eklendi

Başkan Görgün, ziyaret çerçevesinde Japonya Savunma Bakanı, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanları ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Görgün ayrıca, Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve kurum yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Görgün, "Japonya ile stratejik ortaklığımızı ileri teknoloji, kalite, güven ve karşılıklı fayda temelinde savunma sanayi alanında daha somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin'in hızla artan askeri kapasitesi Japonya'nın Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni kapsamlı şekilde güncellemesine yol açtı. Bu doğrultuda Japonya'nın savunma harcamalarının 2026 mali yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1,9'una, 2027 yılında ise yüzde 2'sine ulaşması hedefleniyor.

Bayraktar TB2 radarda

Geçtiğimiz aylarda Japon medyasında da ortaya çıkan bilgilere göre ülke, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Kuvvetleri’nin envanterine çok amaçlı İHA’lar katmayı planlıyor. Bu doğrultuda ise Bayraktar TB2 ve Heron Mk II dronlarının öne çıktığı bildirilmişti. Japonya’nın spesifik olarak TB2’nin geliştirilmiş versiyonu olan TB2S ile ilgilendiği belirtiliyor.

TB2S, klasik modele ek olarak uydu haberleşme (SATCOM) kabiliyeti sayesinde görüş hattı ötesinde operasyon gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, özellikle Japonya’nın geniş deniz sahalarında gözetleme faaliyetleri açısından kritik bir avantaj sağlıyor. Sistem, yaklaşık 27 saat havada kalabiliyor ve kanat altındaki dört istasyonda 150 kilograma kadar mühimmat taşıyabiliyor. Bu arada Bayraktar TB2T-AI versiyonunun da bir alternatif olabileceği belirtiliyor.

Ağustos 2025'te Japonya Savunma Bakanı Nakatani Türkiye'yi ziyaret ederek Baykar tesislerini de incelemişti.

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