    Japonya, yapay zekâyı siber kalkan olarak kullanacak; GPT 5.5 için yapılan anlaşma duyuruldu

    Japonya, siber güvenlik alanında yapay zekâdan daha fazla faydalanmaya hazırlanıyor. OpenAI'ın GPT-5.5 modeli, Japonya'nın önde gelen bankalarının ve finans kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

    Yapay zekânın kod yazma ve teknik analiz yeteneklerinin hızla gelişmesi, siber güvenlik alanında yeni bir dönemin kapısını aralamış durumda. Çünkü bu modeller bir yandan şirketlerin ve kurumların güvenlik açıklarını tespit etmesine yardımcı olurken, diğer yandan kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığında daha sofistike siber saldırıların önünü açabiliyor. Hatta bu yüzden Anthropic Mythos gibi en gelişmiş yapay zekâ modelleri şimdilik kapalı kapılar ardında tutuluyor. Anthropic ve OpenAI gibi şirketler, bir yandan bu modelleri nasıl daha güvenli hâle getireceklerini çözmeye çalışırken, diğer yandan karşı önlemler alınabilmesi için çeşitli devlet ve şirketlerle iş birliğine gidiyor.

    Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, OpenAI'ın en gelişmiş modeli olan GPT-5.5'i bazı Japon finans kuruluşlarının kullanımına açtığını duyurdu. Katayama, Tokyo'da OpenAI Baş Strateji Sorumlusu Jason Kwon ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu adımın Japon finans sektörünün siber saldırılara karşı savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

    Japonya'nın En Büyük Bankaları da GPT-5.5'e Erişim Kazandı

    Japonya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei'nin kısa süre önce paylaştığı bilgilere göre bu erişimden yararlanması beklenen kurumlar arasında ülkenin en büyük üç bankası olan MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Mizuho Bank yer alıyor. Her ne kadar ilgili bankalar şu ana kadar bu bilgiyi doğrulamamış olsa da Japon hükümetinin açıklamaları, bu yöndeki planların ilerlediğini gösteriyor.

    OpenAI'ın finans kuruluşlarına sunduğu sistemin GPT-5.5-Cyber adı verilen özel bir sürüm olduğu belirtiliyor. Bu model, şirketin "Siber Güvenlik için Güvenilir Erişim" programı kapsamında yalnızca doğrulanmış ve güvenilir kuruluşlara açılıyor. Böylece modelin gelişmiş yeteneklerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, modelin sistemsel riskleri analiz etme, güvenlik açıklarını daha hızlı tespit etme ve olası saldırılara karşı önleyici tedbirler geliştirme konusunda önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor.

    Bu arada Japonya'nın planları yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Maliye Bakanının açıklamalarına göre Japon finans kuruluşlarının, Anthropic tarafından geliştirilen Mythos modeline de erişim kazanması bekleniyor. Mythos şu anda dünya genelinde oldukça sınırlı sayıda kuruluş tarafından kullanılabiliyor.

    Japonya cephesinde atılan bu adım, AI teknolojilerinin güdümünde şekillenen bu yeni dönemde, devletlerin teknoloji şirketleriyle çalışmaya neredeyse mecbur hâle geldiğini gösteriyor. Ziraen yeni modellere zamanında erişim sağlanamaması, doğrudan ekonomik ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturabiliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde farklı ülkelerin de benzer iş birlikleri kurduğunu görebiliriz.

