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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Dünyanın en çok kullanılan programlama dillerinden Java'da kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Yapay zeka desteğiyle keşfedilen ve Java4Shell olarak adlandırılan açık, saldırganların uzaktan erişim sağlamasına imkan tanıyor. Bankacılıktan havacılığa kadar pek çok kritik sektörde kullanılan dil için Oracle acil güncellemeler yayımlarken, siber güvenlik kurumları tüm şirketleri uyardı. Uzmanlar, sistemlerin çökmesini önlemek için yamaların zaman kaybetmeden yüklenmesini öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Dünyanın en büyük üçüncü programlama dili olan Java, kritik bir güvenlik açığıyla gündemde. Siber güvenlik girişimi Calif, OpenAI'ın henüz genel kullanıma sunulmayan GPT-6 Cyber modeliyle Java'nın bellek yönetimi işlevlerinde ciddi bir güvenlik açığı tespit etti. Java4Shell olarak adlandırılan açık, saldırganların uzaktan istenmeyen komutlar çalıştırmasına imkan verebilecek bir güvenlik riski olarak tanımlanıyor.

1995 yılında kullanıma sunulan Java, günümüzde kurumsal yazılımlardan bankacılık sistemlerine, hastanelerden kamu kurumlarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Fortune 500 listesindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ı Java teknolojisinden yararlanıyor. Apple ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra havacılık, telekomünikasyon ve ulusal güvenlik sistemleri de bu programlama diline bağımlı durumda.

Calif'in keşfi özellikle Java'nın bellek yönetimi konusundaki rolü nedeniyle dikkat çekiyor. Programlama dilinin temel özelliklerinden biri, uygulamaların bellek kullanımını yöneterek geliştiricilerin bu süreçte karşılaşabileceği hataları azaltmak. Ancak tespit edilen güvenlik açığının bu mekanizmayla ilişkili olması, Java tabanlı sistemleri kullanan kuruluşlar açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Bilgisayar bilimci ve yapay zeka araştırmacısı Profesör Toby Walsh, Java'nın temel işlevlerinden birinin bellek yönetimini güvenli şekilde gerçekleştirmek olduğunu belirterek bu tür bir açığın beklenmedik ve ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bilindiği üzere internette bilgi aktarımı, dosya alma veya bir sisteme parola kullanarak giriş yapma gibi pek çok işlemde Java tabanlı yazılımlardan yararlanılıyor.

Oracle'dan 11 güvenlik açığı için güncelleme

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Java'nın sahibi Oracle, 17 Kasım 2026 tarihinde kritik güvenlik güncellemesini yayımladı. Şirketin önceden paylaştığı güvenlik duyurusuna göre Java SE bünyesindeki 11 güvenlik açığı için düzeltme hazırlanırken bu açıkların en yüksek önem derecesi CVSS ölçeğinde 8,1 olarak belirlendi.

Oracle, söz konusu güvenlik açıklarının ağ üzerinden kimlik doğrulaması gerektirmeden istismar edilebileceğini bildirdi.

Güvenlik güncellemesi Oracle Java SE'nin yanı sıra GraalVM ve JavaFX ürünlerini de kapsıyor. Etkilendiği belirtilen sürümler arasında Java SE 8u511, 11.0.33, 17.0.21, 21.0.13, 25.0.5 ve 27.0.1 bulunuyor. Oracle GraalVM for JDK'nin 17.0.21 ve 21.0.13 sürümleri, GraalVM Enterprise Edition'ın 21.3.20.0.3 sürümü ve JavaFX'in 21.0.13, 25.0.5 ve 27.0.1 sürümleri de güvenlik duyurusunda yer alıyor.

Oracle, kullanıcıların mevcut Java sürümlerini yeni güvenlik yamalarını içeren sürümlerle değiştirmesini öneriyor. Şirketin yayımladığı sürüm planında Java 8 için 8u513, Java 11 için 11.0.33.1, Java 17 için 17.0.21.1, Java 21 için 21.0.13.1, Java 25 için 25.0.5.1 ve Java 27 için 27.0.1.1 sürümleri bulunuyor.

OpenJDK için ayrı bir açık iddiası

Java4Shell tartışmaları devam ederken OpenJDK tarafında CVE-2026-114938 koduyla takip edilen başka bir güvenlik açığı da gündeme geldi. Söz konusu açığın CVSS ölçeğinde 9,2 önem derecesine sahip olduğu ve OpenJDK 17.0.6 ve sonraki sürümleri etkilediği öne sürülüyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ayrıca açığın Oracle'ın 17 Kasım'da düzelttiği 11 güvenlik açığı arasında bulunup bulunmadığı da bilinmiyor.

Upwind ve Equixly adlı siber güvenlik şirketleri, OpenJDK kaynak kodunu ayrı ayrı inceleyerek sorunun Java'nın Base64 kod çözücüsündeki bir hatadan kaynaklanabileceğini belirledi. Araştırmacıların bulgularına göre sorun, AVX-512 VBMI desteğine sahip x86-64 işlemcilerde çalışan Java uygulamalarını etkileyebilecek bir kod yoluyla ilişkili.

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Araştırmacıların incelemesine göre güvenlik açığı, Java'nın bazı verileri işlerken kullandığı mekanizmadaki bir hatadan kaynaklanıyor. Bu hata, programın bellekte kendisi için ayrılan alanın dışına veri yazmasına ve dolayısıyla Java tabanlı uygulamaların beklenmedik şekilde çökmesine neden olabiliyor. Ancak mevcut bulgular, saldırganların bu açık üzerinden doğrudan komut çalıştırabildiğini henüz göstermiyor.

Sorunun özellikle belirli donanım özelliklerine sahip Intel ve AMD işlemcilerde ortaya çıkabileceği, ARM tabanlı sunucuların ise bu durumdan etkilenmediği değerlendiriliyor. Güvenlik araştırmacılarına göre Java 17.0.6 ve sonraki sürümler ile Java 21, 25 ve 27 risk altında. Standart Java 8 ve Java 11 sürümlerinin ise bu kapsamda olmadığı belirtiliyor.

ABD siber güvenlik kurumu şirketleri uyardı

Java'daki güvenlik sorunları ABD'de de gündeme taşındı. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), 17 Kasım'da yayımladığı uyarıda şirketlere Java kullanan sistemlerini güncellemeleri çağrısında bulundu. Kurum, bankalar, havayolu şirketleri, hastaneler ve kamu kuruluşları gibi kritik sektörlerde yaygın kullanılan Java'nın oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Calif'in güvenlik açığını keşfetmesinin ardından Oracle'a geçen ay bildirimde bulunduğu ve düzeltme sürecinde uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağladığı aktarıldı. Şirketin ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu Five Eyes istihbarat paylaşım ağıyla birlikte Amazon, Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleriyle de iletişim kurduğu belirtildi.

Calif'in kıdemli araştırmacılarından Bruce Dang, Java'nın modern teknoloji altyapısındaki merkezi konumuna dikkat çekerek çok sayıda büyük şirketin sistemlerini güvenli hale getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütmesi gerekeceğini ifade etti.

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Java'da kritik güvenlik açığı ortaya çıktı

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