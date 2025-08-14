JBL, yeni dış mekan Bluetooth hoparlörünü tanıttı: JBL Boombox 4

Tam Boyutta Gör JBL, açık hava kullanımı için tasarlanmış Boombox 4 Bluetooth hoparlörünü çıkardı. JBL Boombox 4, siyah, mavi ve kamuflaj renk seçeneğiyle geliyor. Yeni model, yeniden tasarlanmış gövdeyle öncekinden (Boombox 3) %12 daha hafif ve daha kolay taşıma için tutma yerine sahip.

JBL Boombox 4 özellikleri

Tam Boyutta Gör JBL Boombox 4, çift 5 inç woofer, çift 0.75 inç tweeter ve üç pasif radyatörden oluşan 7 sürücülü bir hoparlör sistemine sahip. Hoparlör, prize takılıyken 210W, pille çalışırken 180W RMS çıkış gücü sunuyor. JBL, sesi gerçek zamanlı olarak analiz eden ve daha dinamik ve dengeli ses için çıkışı ayarlayan yapay zeka destekli ses yükseltme kullanıyor. Hoparlör ayrıca, kullanıcıların bir düğmeye basarak düşük frekans tepkisini artırmalarına olanak tanıyan iki seviyeli bas yükseltme modunu destekliyor.

JBL, Bluetooth 5.4 ve Auracast desteğiyle gelişmiş bağlantı sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla uyumlu JBL hoparlörü kablosuz olarak eşleştirmesine olanak tanıyor. Hoparlörler ayrıca iki Bluetooth cihazıyla eş zamanlı bağlantıyı destekleyerek, bağlantıyı kesip tekrar bağlamaya gerek kalmadan cihazlar arasında hızlı geçiş imkanı veriyor. Hoparlör, USB-C kayıpsız ses oynatmayı da destekliyor.

Hoparlör, USB-C ve AC bağlantı noktalarına sahip ve hızlı şarjı destekliyor. Dahili 99Wh pil, 28 saate kadar oynatma süresi sağlıyor ancak Playtime Boost modu ile bu süre 34 saate kadar çıkıyor. Ayrıca, 20 V/1.5 A PPS çıkışı aracılığıyla diğer cihazları şarj edebilen 30W powerbank olarak da işlev görüyor. Hoparlör, toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip.

JBL Boombox 4 fiyatı

JBL Boombox 4, 3999 yuan (557 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.

