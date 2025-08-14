JBL, yeni dış mekan Bluetooth hoparlörünü tanıttı: JBL Boombox 4

JBL Boombox 4 özellikleri
JBL, Bluetooth 5.4 ve Auracast desteğiyle gelişmiş bağlantı sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla uyumlu JBL hoparlörü kablosuz olarak eşleştirmesine olanak tanıyor. Hoparlörler ayrıca iki Bluetooth cihazıyla eş zamanlı bağlantıyı destekleyerek, bağlantıyı kesip tekrar bağlamaya gerek kalmadan cihazlar arasında hızlı geçiş imkanı veriyor. Hoparlör, USB-C kayıpsız ses oynatmayı da destekliyor.
Hoparlör, USB-C ve AC bağlantı noktalarına sahip ve hızlı şarjı destekliyor. Dahili 99Wh pil, 28 saate kadar oynatma süresi sağlıyor ancak Playtime Boost modu ile bu süre 34 saate kadar çıkıyor. Ayrıca, 20 V/1.5 A PPS çıkışı aracılığıyla diğer cihazları şarj edebilen 30W powerbank olarak da işlev görüyor. Hoparlör, toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip.
JBL Boombox 4 fiyatı
JBL Boombox 4, 3999 yuan (557 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: