    JBL Junior Free çocuk kulaklığı ebeveyn kontrolü ile geliyor

    JBL Junior Free açık kulak tasarımlı çocuk kulaklığı, çocuk kullanıcıların müzik dinlerken ya da ders esnasında herhangi bir rahatsızlık duymamalarını amaçlıyor. 

    JBL Junior Free Tam Boyutta Gör
    Çocukların da artık standart bir kulaklık kullanıcısı haline gelmeye başlamasının ardından kulak sağlığı da önemli hale geldi. Küçük kullanıcılar için JBL tarafından yeni bir açık kulak tasarımlı kulaklık piyasaya sürülüyor.

    JBL Junior Free özellikleri ve fiyatı

    JBL Junior Free çocuk kulaklığı güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiş. 85 desibel ses seviyesini aşmayan kulaklık, uygulama üzerinden ebeveynlere de tam kontrol sağlıyor. Ebeveynler kulaklık aktivitelerini takip edebilirken ses seviyesini ayarlayabiliyor. 

    Kulağı tam kapatmayarak bulunduğu ortamı da duymasını sağlayan kulaklık tek şarj ile 10 saat kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar da süre elde ediliyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı olan JBL Junior Free çocuk kulaklığı 80 Euro fiyat etiketine sahip. 

     

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

