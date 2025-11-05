JBL Junior Free çocuk kulaklığı ebeveyn kontrolü ile geliyor

JBL Junior Free özellikleri ve fiyatı
JBL Junior Free çocuk kulaklığı güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiş. 85 desibel ses seviyesini aşmayan kulaklık, uygulama üzerinden ebeveynlere de tam kontrol sağlıyor. Ebeveynler kulaklık aktivitelerini takip edebilirken ses seviyesini ayarlayabiliyor.
Kulağı tam kapatmayarak bulunduğu ortamı da duymasını sağlayan kulaklık tek şarj ile 10 saat kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar da süre elde ediliyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı olan JBL Junior Free çocuk kulaklığı 80 Euro fiyat etiketine sahip.
