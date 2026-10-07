JBL parti hoparlörlerinde sınırları yeniden belirliyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde parti hoparlörü dediğimiz büyük boyutlu taşınabilir kablosuz hoparlörlerin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Açık mekân olduğu için haliyle ses gücü önem taşıyor. JBL PartyBox Ultimate 2 çıtayı daha da yükseltiyor.

JBL PartyBox Ultimate 2 özellikleri ve fiyatı

JBL PartyBox Ultimate 2 firmanın en yüksek ses seviyesine sahip parti hoparlörü durumunda. 1.05 metre uzunluğunda olan hoparlör 54.4Kg ağırlığında. Tekerlekli yapısı kolay taşınabilirlik sağlıyor. Donanım kısmında iki adet profesyonel seviyede PEN tweeter, iki adet 5 inçlik orta mesafe sürücü ve iki adet 10 inçlik woofer yer alıyor. AI Sound Boost ise her ses seviyesinde bozulmanın en az olduğu detay ve berraklık sunuyor.

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Wi-Fi 6 ve Bluetooth 6.0 ile bağlantı kuran hoparlörün aydınlatması da dalga efekti adı verilen ve ön paneli tamamen dolaşan bir animasyona sahip. Şarkılara göre derinlik ve hareket için çoklu katmanlar eklenebiliyor. Ayrıca zemine de yansıtma yapabiliyor.

1500W ses çıkışı ile önceki nesli ikiye katlayan hoparlör karaoke için AI vokal silme özelliğine sahip. Üst kısımda dokunmatik bir ekranı olan cihazda optik giriş, XLR girişi, Bluetooth LE, Auracast, AirPlay, ChromeCast ve Spotify Connect genişleme seçenekleri mevcut. USB Tip-C üzerinden kayıpsız playback da yapılabiliyor. JBL PartyBox Ultimate 2 hoparlör modeli 1800$ fiyat etiketine sahip.

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JBL PartyBox Ultimate 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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