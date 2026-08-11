JBL Pulse 6 tanıtıldı: Renkli ışıklı tasarım ve 40W ses gücü

JBL Pulse 6 özellikleri
JBL Pulse 6, taşınabilirliği artırmak amacıyla entegre bir taşıma koluyla geliyor. Hoparlörün üzerinde üç boyutlu renkli ışık efektleri bulunuyor. Kullanıcılar bu aydınlatmayı JBL One uygulaması üzerinden kişiselleştirebiliyor.
Ses tarafında JBL Pulse 6, bağımsız koaksiyel tiz ve bas sürücülerini yükseltilmiş bas güçlendirme ünitesiyle bir araya getiriyor. Sistem toplamda 40W RMS çıkış gücü sağlayabiliyor. Bu gücün 30W'lık bölümü bas, 10W'lık bölümü ise tiz sürücüsü tarafından karşılanıyor.
Bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 desteği sunan hoparlör, AAC ve LC3 gibi ses kodeklerini destekliyor. Ayrıca cihazda dahili bir DAC çipi bulunuyor. USB Type-C bağlantısı üzerinden hoparlörü doğrudan bir bilgisayara bağlamak da mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: