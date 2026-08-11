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    JBL Pulse 6 tanıtıldı: Renkli ışıklı tasarım ve 40W ses gücü

    JBL, taşınabilir Bluetooth hoparlör serisinin yeni üyesi Pulse 6 modelini tanıttı. Renkli ışık efektleri, güçlü ses sistemi ve dayanıklı tasarımıyla öne çıkan hoparlör neler sunuyor?

    JBL Pulse 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    JBL, taşınabilir Bluetooth hoparlör serisinin yeni üyesi Pulse 6 modelini tanıttı. Renkli ışık efektleri, güçlü ses sistemi ve dayanıklı tasarımıyla öne çıkan hoparlör, ağustos ayının sonunda satışa sunulacak. Hoparlörün fiyat ise 2.499 yuan (yaklaşık 349 dolar) olarak açıklandı.

    JBL Pulse 6 özellikleri

    JBL Pulse 6, taşınabilirliği artırmak amacıyla entegre bir taşıma koluyla geliyor. Hoparlörün üzerinde üç boyutlu renkli ışık efektleri bulunuyor. Kullanıcılar bu aydınlatmayı JBL One uygulaması üzerinden kişiselleştirebiliyor.

    JBL Pulse 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    1,49 kilogram ağırlığındaki hoparlörün ölçüleri 131,7 × 264,1 × 106,4 mm olarak açıklandı. Pulse 6, tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunarken 15W güçle şarj edilebiliyor. Cihazın IP68 sertifikası ise ürünü toz ve suya karşı dayanıklı hale getiriyor.

    Ses tarafında JBL Pulse 6, bağımsız koaksiyel tiz ve bas sürücülerini yükseltilmiş bas güçlendirme ünitesiyle bir araya getiriyor. Sistem toplamda 40W RMS çıkış gücü sağlayabiliyor. Bu gücün 30W'lık bölümü bas, 10W'lık bölümü ise tiz sürücüsü tarafından karşılanıyor.

    Bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 desteği sunan hoparlör, AAC ve LC3 gibi ses kodeklerini destekliyor. Ayrıca cihazda dahili bir DAC çipi bulunuyor. USB Type-C bağlantısı üzerinden hoparlörü doğrudan bir bilgisayara bağlamak da mümkün.

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