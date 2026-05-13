Jeep Avenger yenilendi: LED panjur ve iç mekân güncellemeleriyle geldi

Jeep Avenger, üç yılın ardından ilk büyük makyajını alarak daha modern bir tasarımla güncellendi. Yenilenen modelin ilk ipucu görsellerini geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Makyajlı Avenger, markanın yeni tasarım diline uyum sağlayarak özellikle ön yüzünde dikkat çekici değişiklikler sunuyor.

Yeni Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör En belirgin yenilik, Jeep’in ikonik yedi parçalı ızgarasının yeniden tasarlanması oldu. Artık LED aydınlatma ile desteklenen bu yapı, özellikle gece görünürlüğünü artırırken daha sade bir görünüm de sağlıyor. Izgaradaki krom detayların kaldırılması da tasarımın daha minimal bir çizgiye kavuşmasına katkı sunuyor.

Güncelleme yalnızca dış tasarımla sınırlı değil. Gövde üzerinde daha belirgin plastik korumalar ve arazi kullanımı için koruma plakaları detayı da eklenmiş durumda. Bu değişiklikler, modelin hem şehir içi hem de hafif arazi kullanımına uygun karakterini güçlendiriyor.

İç mekanda malzeme kalitesi arttı

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise malzeme kalitesinin artırıldığı belirtiliyor. Kapı panellerinde daha yumuşak yüzeyler kullanılırken, ön konsolun alt bölümüne ek dolgu malzemesi eklenmiş. Sürüş modu seçicisi de artık dokunarak daha kolay bulunabilmesi için kauçuk kaplama ile yenilenmiş.

Motor seçenekleri

Motor tarafında giriş seviyesindeki 100 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor revize edilerek daha verimli hale getirilmiş. Yeni yüksek basınçlı enjektörler ve güncellenmiş iç yapıyla birlikte yakıt tüketiminin iyileştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca eski versiyonlardaki “ıslak kayış” yerine artık triger zinciri kullanılıyor. Yapılan bu güncellemeler sayesinde önceden 1 yıl/20 bin km olan servis bakım aralığı da 2 yıl/25 bin km'ye çıkarılmış.

Tam Boyutta Gör Diğer güç seçenekleri ise değişmeden korunuyor. Model, 110 beygir önden çekişli e-Hybrid, 145 beygir hibrit 4x4 (4xe) ve 156 beygir tamamen elektrikli versiyonlarla sunulmaya devam edecek. Elektrikli versiyon yaklaşık 400 km menzil sunuyor.

Güncellenen Jeep Avenger, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Modelin Polonya’da üretilmesi ve Avrupa’da büyük başarı yakalaması, Jeep’in bölgedeki en önemli ürünlerinden biri haline gelmesini sağlamış durumda.