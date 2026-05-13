Jeep Avenger yenilendi: LED panjur ve iç mekân güncellemeleriyle geldi

Jeep Avenger, üç yılın ardından ilk büyük makyajını alarak daha modern bir tasarımla güncellendi. Yenilenen modelin ilk ipucu görsellerini geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Makyajlı Avenger, markanın yeni tasarım diline uyum sağlayarak özellikle ön yüzünde dikkat çekici değişiklikler sunuyor.
Yeni Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor❓
Güncelleme yalnızca dış tasarımla sınırlı değil. Gövde üzerinde daha belirgin plastik korumalar ve arazi kullanımı için koruma plakaları detayı da eklenmiş durumda. Bu değişiklikler, modelin hem şehir içi hem de hafif arazi kullanımına uygun karakterini güçlendiriyor.
İç mekanda malzeme kalitesi arttı
Motor seçenekleri
Motor tarafında giriş seviyesindeki 100 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor revize edilerek daha verimli hale getirilmiş. Yeni yüksek basınçlı enjektörler ve güncellenmiş iç yapıyla birlikte yakıt tüketiminin iyileştirildiği belirtiliyor.
Ayrıca eski versiyonlardaki “ıslak kayış” yerine artık triger zinciri kullanılıyor. Yapılan bu güncellemeler sayesinde önceden 1 yıl/20 bin km olan servis bakım aralığı da 2 yıl/25 bin km'ye çıkarılmış.
Güncellenen Jeep Avenger, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Modelin Polonya’da üretilmesi ve Avrupa’da büyük başarı yakalaması, Jeep’in bölgedeki en önemli ürünlerinden biri haline gelmesini sağlamış durumda.
