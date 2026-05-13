Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeep Avenger yenilendi: LED panjur ve iç mekân güncellemeleriyle geldi

    Jeep, Avrupa’da büyük satış başarısı yakalayan Avenger modelini üç yıl sonra ilk kez kapsamlı şekilde güncelledi. Yenilenen tasarım ve motor seçenekleriyle model daha modern hale geliyor.

    Jeep Avenger, üç yılın ardından ilk büyük makyajını alarak daha modern bir tasarımla güncellendi. Yenilenen modelin ilk ipucu görsellerini geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Makyajlı Avenger, markanın yeni tasarım diline uyum sağlayarak özellikle ön yüzünde dikkat çekici değişiklikler sunuyor.

    Yeni Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Jeep Avenger güncellendi: Kompakt model artık daha iddialı Tam Boyutta Gör
    En belirgin yenilik, Jeep’in ikonik yedi parçalı ızgarasının yeniden tasarlanması oldu. Artık LED aydınlatma ile desteklenen bu yapı, özellikle gece görünürlüğünü artırırken daha sade bir görünüm de sağlıyor. Izgaradaki krom detayların kaldırılması da tasarımın daha minimal bir çizgiye kavuşmasına katkı sunuyor.

    Güncelleme yalnızca dış tasarımla sınırlı değil. Gövde üzerinde daha belirgin plastik korumalar ve arazi kullanımı için koruma plakaları detayı da eklenmiş durumda. Bu değişiklikler, modelin hem şehir içi hem de hafif arazi kullanımına uygun karakterini güçlendiriyor.

    İç mekanda malzeme kalitesi arttı

    Jeep Avenger güncellendi: Kompakt model artık daha iddialı Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise malzeme kalitesinin artırıldığı belirtiliyor. Kapı panellerinde daha yumuşak yüzeyler kullanılırken, ön konsolun alt bölümüne ek dolgu malzemesi eklenmiş. Sürüş modu seçicisi de artık dokunarak daha kolay bulunabilmesi için kauçuk kaplama ile yenilenmiş.

    Motor seçenekleri

    Motor tarafında giriş seviyesindeki 100 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli motor revize edilerek daha verimli hale getirilmiş. Yeni yüksek basınçlı enjektörler ve güncellenmiş iç yapıyla birlikte yakıt tüketiminin iyileştirildiği belirtiliyor.

    Ayrıca eski versiyonlardaki “ıslak kayış” yerine artık triger zinciri kullanılıyor. Yapılan bu güncellemeler sayesinde önceden 1 yıl/20 bin km olan servis bakım aralığı da 2 yıl/25 bin km'ye çıkarılmış.  

    Jeep Avenger güncellendi: Kompakt model artık daha iddialı Tam Boyutta Gör
    Diğer güç seçenekleri ise değişmeden korunuyor. Model, 110 beygir önden çekişli e-Hybrid, 145 beygir hibrit 4x4 (4xe) ve 156 beygir tamamen elektrikli versiyonlarla sunulmaya devam edecek. Elektrikli versiyon yaklaşık 400 km menzil sunuyor.

    Güncellenen Jeep Avenger, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Modelin Polonya’da üretilmesi ve Avrupa’da büyük başarı yakalaması, Jeep’in bölgedeki en önemli ürünlerinden biri haline gelmesini sağlamış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turan çıkıntısı telefonunuz bağlanamamaktadır ne demek ufc pc sistem 2 3 4 5 kaç maç tutması lazım votka ne ile içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum