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    Jeep'in Avrupa'daki popüler SUV'u dönüyor: Yeni nesil resmen doğrulandı

    Jeep, Avrupa'da ürün gamını genişletmeye hazırlanırken sevilen kompakt SUV modeli Renegade'in yeni neslini resmen doğruladı. Yeni nesil modelde farklı motor seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

    Jeep Renegade geri dönüyor: Yeni nesil resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Jeep, 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamayla Renegade'in yeni nesille geri döneceğini duyurdu. Markanın Avrupa pazarındaki büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olacak yeni Renegade, 2030 yılına kadar ürün gamına katılacak. Henüz tanıtım tarihi ve teknik özellikleri açıklanmayan modelin, elektrikli motor seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.

    İlk kez 2014 yılında tanıtılan Jeep Renegade, markanın daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasında önemli rol oynadı. Bugüne kadar dünya genelinde 2 milyon adedin üzerinde satılan model, Avrupa'da ise 610 binden fazla satış rakamına ulaştı. Bu başarı, Jeep'in küçük SUV segmentinden vazgeçmek istememesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

    Yeni Jeep Renegade neler sunacak?

    Yeni nesil Renegade'in, Stellantis'in farklı güç aktarma sistemlerini destekleyen STLA One platformunu kullanması bekleniyor. Bu mimari sayesinde modelin benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla sunulabileceği belirtiliyor. Ancak Jeep, yeni Renegade'in hangi motor seçeneklerine sahip olacağını henüz doğrulamadı.

    Öte yandan Jeep, ürün gamındaki her model için dört tekerlekten çekişli (4x4) bir versiyon sunma taahhüdünü de yineledi. Bu doğrultuda yeni Renegade'in de dört tekerlekten çekiş seçeneğine sahip olması bekleniyor.

    Jeep, 2030'a kadar Avrupa'da 6 modele ulaşacak

    Yeni Renegade, Jeep'in Avrupa'daki kapsamlı büyüme planının bir parçası olacak. Marka, 2030 yılına kadar B, C ve D-SUV segmentlerini kapsayan 6 modele kadar genişleyen bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Böylece Avrupa SUV pazarının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayacak segmentlerde varlık göstermeyi amaçlıyor.

    Kaynakça https://www.motor1.com/news/811730/new-jeep-renegade-teaser-europe/ https://www.media.stellantis.com/em-en/jeep/press/jeep-confirms-its-european-roadmap-to-2030-up-to-6-models-multi-energy-multi-platforms-and-the-return-of-an-icon-such-as-renegade
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