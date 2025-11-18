Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'tan sonra Jeff Bezos da kendi yapay zeka şirketini kuruyor

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şimdi de bir yapay zeka şirketi kuruyor. Project Prometheus olarak anılan bu girişim, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak yapay zekalara odaklanacak.

    Elon Musk'tan sonra Jeff Bezos da kendi yapay zeka şirketini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un kurucusu olarak tanıdığımız Jeff Bezos, son yıllarda daha çok uzay şirketi Blue Origin'e odaklanmış durumda. Ancak bu durum yakında değişebilir. Çünkü New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Bezos, kendi yapay zeka şirketini kurmaya hazırlanıyor. Şimdilik "Project Prometheus” olarak anılan bu yeni girişim, aynı Blue Origin gibi Amazon'dan bağımsız bir Jeff Bezos girişimi olacak.

    Jeff Bezos, Yeni Şirketini Viv Bajaj ile Birlikte Yönetecek

    Project Prometheus, yola 6.2 milyar dolar gibi kayda değer bir yatırımla çıkıyor. Bezos'un bu yeni girişim için kesenin ağzını açması, şirketin diğer yapay zeka girişimleri arasında sıyrılması için büyük fayda sağlayacaktır. Bu yeni şirkette aktif bir rol üstlenecek olan Bezos, Project Prometheus'un iki CEO'sundan biri olacak. Kendisine eş başkan olarak seçtiği isim ise Vik Bajaj. Bajaj daha önce Google'ın X adını verdiği özel departmanında yönetici olarak çalışmış, burada inovatif projeler üzerinde çalışmıştı ki bunlardan biri sonra sürücüsüz Waymo sistemine dönüştü.

    Jeff Bezos ve Vik Bajaj'ın Project Prometheus için şimdiden 100 kişilik bir ekip topladığı, bunu yaparken de OpenAI, Google DeepMind, Meta gibi rakiplerinden araştırmacıları transfer ettiği belirtiliyor.

    Project Prometheus, Yeni Teknolojilerin Önünü Açacak Yapay Zekalara Odaklanacak

    Bezos'un yapay zeka şirketi, ChatGPT ve Grok gibi modellerle rekabet edecek yeni bir sohbet botu geliştirmektense farklı bir yola yönelecek. Bu yeni şirketin başlıca hedefi; yeni nesil bilgisayarların, otomobillerin, uzay araçlarının ve buna benzer yenilikçi teknolojilerin üretiminde kullanılacak yapay zekalar geliştirmek olacak. Robotik ve ilaç sektörleri de Project Prometheus'un odak noktaları arasında yer alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın silecek suyu biterse ne olur düğme büyüsü 5 yıl dolmadan engelli araç satışı nasıl yapılır 1.6 fsi motor kronik sorunları acilde hiv testi yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum