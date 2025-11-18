Elon Musk'tan sonra Jeff Bezos da kendi yapay zeka şirketini kuruyor

Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu olarak tanıdığımız Jeff Bezos, son yıllarda daha çok uzay şirketi Blue Origin'e odaklanmış durumda. Ancak bu durum yakında değişebilir. Çünkü New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Bezos, kendi yapay zeka şirketini kurmaya hazırlanıyor. Şimdilik "Project Prometheus” olarak anılan bu yeni girişim, aynı Blue Origin gibi Amazon'dan bağımsız bir Jeff Bezos girişimi olacak.

Jeff Bezos, Yeni Şirketini Viv Bajaj ile Birlikte Yönetecek

Project Prometheus, yola 6.2 milyar dolar gibi kayda değer bir yatırımla çıkıyor. Bezos'un bu yeni girişim için kesenin ağzını açması, şirketin diğer yapay zeka girişimleri arasında sıyrılması için büyük fayda sağlayacaktır. Bu yeni şirkette aktif bir rol üstlenecek olan Bezos, Project Prometheus'un iki CEO'sundan biri olacak. Kendisine eş başkan olarak seçtiği isim ise Vik Bajaj. Bajaj daha önce Google'ın X adını verdiği özel departmanında yönetici olarak çalışmış, burada inovatif projeler üzerinde çalışmıştı ki bunlardan biri sonra sürücüsüz Waymo sistemine dönüştü.

Jeff Bezos ve Vik Bajaj'ın Project Prometheus için şimdiden 100 kişilik bir ekip topladığı, bunu yaparken de OpenAI, Google DeepMind, Meta gibi rakiplerinden araştırmacıları transfer ettiği belirtiliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 17 Kasım 2025 22 sa. önce eklendi

Project Prometheus, Yeni Teknolojilerin Önünü Açacak Yapay Zekalara Odaklanacak

Bezos'un yapay zeka şirketi, ChatGPT ve Grok gibi modellerle rekabet edecek yeni bir sohbet botu geliştirmektense farklı bir yola yönelecek. Bu yeni şirketin başlıca hedefi; yeni nesil bilgisayarların, otomobillerin, uzay araçlarının ve buna benzer yenilikçi teknolojilerin üretiminde kullanılacak yapay zekalar geliştirmek olacak. Robotik ve ilaç sektörleri de Project Prometheus'un odak noktaları arasında yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Jeff Bezos da kendi yapay zeka şirketini kuruyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: