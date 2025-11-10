Giriş
    Bezos’un dev roketi New Glenn’in kritik görevi ertelendi: Yeni deneme 12 Kasım

    Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen New Glenn adlı roketin kritik fırlatma görevi hav koşulları nedeniyle ertelendi. Roket, NASA'nın Mars için kritik görevini taşıyacak.

    Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketinin ikinci fırlatmasını kötü hava koşulları, fırlatma rampasındaki bazı teknik aksaklıklar ve uçuş rotasına giren bir yolcu gemisi nedeniyle iptal etti. Şirket, pazar akşamı yaptığı açıklamada ikinci denemenin 12 Kasım Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

    ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) geçtiğimiz hafta hükümetin kapanmasından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle uzay fırlatmalarına geçici sınırlamalar getirmişti. Blue Origin, bu süreçte FAA ile koordinasyon içinde çalışarak yeni deneme için onay aldı. Fırlatma penceresi Türkiye saatiyle 22.50’de açılacak ve 00.17’ye kadar sürecek.

    Roket ve şirket için hayati görev

    Bu görev, şirket açısından birden fazla nedenle kritik öneme sahip. Her şeyden önce, New Glenn’in yeniden kullanılabilirliğini tam anlamıyla kanıtlayacak. Roket, ilk fırlatmasını Ocak ayında başarıyla yörüngeye çıkarak tamamlamış ancak deniz üzerindeki dron gemisine iniş sırasında roketin itici aşaması infilak etmişti. Blue Origin, bu ikinci görevde iticiyi ilk kez sağlam bir şekilde geri indirmeyi hedefliyor.

    Ayrıca bu, New Glenn’in ilk ticari görevi olacak. Roket, bu uçuşta NASA’nın ESCAPADE adlı ikiz uzay araçlarını Mars’a doğru yola çıkaracak. “Blue” ve “Gold” takma adlarıyla anılan bu ikiz uydular, önce Dünya-Güneş sisteminin L2 Lagrange noktasında bir yıl kalacak, ardından kısa bir Dünya geçişi yaparak 2027 sonuna doğru Mars yörüngesine ulaşacak. İki küçük uydu, Mars çevresinde farklı yörüngelerde dolaşarak manyetik alan, plazma yoğunluğu, iyon hareketleri ve atmosferik kaçış süreçleri üzerine veri toplayacak. Elde edilen bilgiler, Mars’ın jeofiziksel evrimini ve geçmişteki olası yaşanabilirlik koşullarını anlamak için önemli bir referans oluşturacak.

    Bunun yanı sıra roket, Viasat tarafından geliştirilen bir teknoloji demonstratörünü de taşıyacak. Bu yük, NASA’nın başka bir proje kapsamında test edilmek üzere uzaya gönderilecek. Dolayısıyla Blue Origin açısından bu görev, yalnızca bir roket fırlatması değil. Şirket, yeniden kullanılabilir roket teknolojisi sayesinde fırlatma maliyetlerini düşürmeyi ve SpaceX ile rekabet edebilecek seviyeye gelmeyi hedefliyor.

