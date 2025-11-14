Jeff Bezos’un roketinden tarihi başarı: Elon Musk tebrik etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, ikinci uçuşunu gerçekleştiren New Glenn roketiyle kritik bir görevde önemli bir başarıya imza attı. Yeniden kullanılabilir roket aynı zamanda Atlantik Okyanusu’ndaki platforma iniş gerçekleştirdi. Öte yandan New Glenn roketiyle NASA'nın ikiz uzay araçlarını içeren ESCAPADE Mars görevi de başlatılmış oldu.

New Glenn’den büyük başarı

ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) misyonu, Mars’ın bir zamanlar sahip olduğu atmosferi ve sıvı suyu nasıl kaybettiğini inceleyecek iki ticari yapım uzay aracını içeriyor.

Öte yandan başarılı geçen fırlatmanın ardından ana motor kesimi ve kademeler arası ayrılma kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleşti. Roketin ikinci kademesi ESCAPADE’i yörüngeye taşırken ilk kademe “Jacklyn” adlı platforma iniş için Dünya’ya geri döndü.

Blue Origin, yılın başındaki ilk New Glenn fırlatmasında benzer bir inişi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Bugünkü uçuşta ise yedi BE-4 motorundan üçü yeniden ateşlenerek roketin dikey inişi sağlandı. Roketin atmosfere yeniden girişi ve iniş yaklaşık 7 dakika sürdü.

Başarılı inişin videosunu Jeff Bezos, kendi X hesabından paylaştı. SpaceX’in sahibi Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt vererek “Tebrikler” dedi.

SpaceX’in rakibi

New Glenn, düşük Dünya yörüngesine (LEO) 45 tonluk yük taşıyabiliyor. Bu kapasite ile SpaceX’in Falcon Heavy roketine yakın bir performans sunuyor ve United Launch Alliance’ın Vulcan Centaur roketinden neredeyse iki kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Blue Origin, 98 metre uzunluğundaki bu roketi, Falcon 9’un pazar payının bir kısmını almak için konumlandırmayı planlıyor. Roketin ilk kademesi en az 25 uçuşa uygun olarak tasarlandı ve şimdiden ABD hükümeti ve iletişim şirketleri gibi müşteriler için görev programı oluşturuldu.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Blue Origin, Amazon’un uydu internet projesi Project Kuiper için de New Glenn’i kullanacak. Amazon, 3.000’den fazla Kuiper internet uydusunu farklı roketlerle fırlatma lisansına sahip. Bugünkü başarı, New Glenn’in ABD Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Keşif Ofisi için kritik güvenlik yüklerini taşıma yeterliliğine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

İnişin tarihi önemi büyük olsa da görevin esas hedefi ESCAPADE uzay araçlarını başarıyla Mars’a ulaştırmaktı. İki uzay aracı, kalkıştan 33,5 dakika sonra planlandığı gibi ayrıldı ve göreve başladı.

Mars için büyük adım

Öte yandan ESCAPADE görevinden de bahsetmek gerek. Bu görev, son beş yılda Mars’a fırlatılan ilk görev olma özelliğine sahip. Son Mars görevi, NASA’nın Perseverance keşif aracı ve yanında götürdüğü Ingenuity helikopteri ile 2020 yılında Atlas V roketiyle gerçekleştirilmişti.

ESCAPADE uyduları, dünya-güneş Lagrange noktası 2’ye (yaklaşık 1,5 milyon kilometre mesafede) gidecek. Burada bir yıl boyunca bekleyecek uydular, Kasım 2026’da Dünya’ya yakın bir geçiş yapacak ve ardından Mars’a yönelecek. Eylül 2027'de ise Kızıl Gezegen’in yörüngesine girilecek. Bu yenilikçi rota, görevin normalde 26 ayda bir açılan Dünya-Mars transfer penceresinin dışında başlatılmasına olanak tanıyor.

Yeniden kullanılabilir Neutron roketinin ilk uçuşu ertelendi 16 sa. önce eklendi

ESCAPADE görevinde Blue ve Gold adını taşıyan iki yörünge aracı, Mars etrafında yaklaşık 11 ay boyunca görev yapacak. Her iki araçta bulunan dört bilimsel cihaz, Mars atmosferinin zaman içinde nasıl kaybolduğunu ve güneş rüzgarının bu süreçteki etkilerini inceleyecek.

