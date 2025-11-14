Jeff Bezos’un roketinden tarihi başarı: Elon Musk tebrik etti

New Glenn’den büyük başarı
ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) misyonu, Mars’ın bir zamanlar sahip olduğu atmosferi ve sıvı suyu nasıl kaybettiğini inceleyecek iki ticari yapım uzay aracını içeriyor.
Öte yandan başarılı geçen fırlatmanın ardından ana motor kesimi ve kademeler arası ayrılma kalkıştan yaklaşık üç dakika sonra gerçekleşti. Roketin ikinci kademesi ESCAPADE’i yörüngeye taşırken ilk kademe “Jacklyn” adlı platforma iniş için Dünya’ya geri döndü.
Blue Origin, yılın başındaki ilk New Glenn fırlatmasında benzer bir inişi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Bugünkü uçuşta ise yedi BE-4 motorundan üçü yeniden ateşlenerek roketin dikey inişi sağlandı. Roketin atmosfere yeniden girişi ve iniş yaklaşık 7 dakika sürdü.
Başarılı inişin videosunu Jeff Bezos, kendi X hesabından paylaştı. SpaceX’in sahibi Elon Musk ise bu paylaşıma yanıt vererek “Tebrikler” dedi.
SpaceX’in rakibi
New Glenn, düşük Dünya yörüngesine (LEO) 45 tonluk yük taşıyabiliyor. Bu kapasite ile SpaceX’in Falcon Heavy roketine yakın bir performans sunuyor ve United Launch Alliance’ın Vulcan Centaur roketinden neredeyse iki kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Blue Origin, 98 metre uzunluğundaki bu roketi, Falcon 9’un pazar payının bir kısmını almak için konumlandırmayı planlıyor. Roketin ilk kademesi en az 25 uçuşa uygun olarak tasarlandı ve şimdiden ABD hükümeti ve iletişim şirketleri gibi müşteriler için görev programı oluşturuldu.
İnişin tarihi önemi büyük olsa da görevin esas hedefi ESCAPADE uzay araçlarını başarıyla Mars’a ulaştırmaktı. İki uzay aracı, kalkıştan 33,5 dakika sonra planlandığı gibi ayrıldı ve göreve başladı.
Mars için büyük adım
Öte yandan ESCAPADE görevinden de bahsetmek gerek. Bu görev, son beş yılda Mars’a fırlatılan ilk görev olma özelliğine sahip. Son Mars görevi, NASA’nın Perseverance keşif aracı ve yanında götürdüğü Ingenuity helikopteri ile 2020 yılında Atlas V roketiyle gerçekleştirilmişti.
ESCAPADE uyduları, dünya-güneş Lagrange noktası 2’ye (yaklaşık 1,5 milyon kilometre mesafede) gidecek. Burada bir yıl boyunca bekleyecek uydular, Kasım 2026’da Dünya’ya yakın bir geçiş yapacak ve ardından Mars’a yönelecek. Eylül 2027'de ise Kızıl Gezegen’in yörüngesine girilecek. Bu yenilikçi rota, görevin normalde 26 ayda bir açılan Dünya-Mars transfer penceresinin dışında başlatılmasına olanak tanıyor.
ESCAPADE görevinde Blue ve Gold adını taşıyan iki yörünge aracı, Mars etrafında yaklaşık 11 ay boyunca görev yapacak. Her iki araçta bulunan dört bilimsel cihaz, Mars atmosferinin zaman içinde nasıl kaybolduğunu ve güneş rüzgarının bu süreçteki etkilerini inceleyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: