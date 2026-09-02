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    Jeff Bezos’un uzay şirketi Mars’a iletişim ağı kuracak

    NASA, gelecekteki Mars görevleri için yeni nesil iletişim ve navigasyon ağı geliştirme işini Blue Origin’e verdi. Sözleşmenin değeri 700 milyon dolara kadar çıkacak.

    Jeff Bezos’un uzay şirketi Mars’a iletişim ağı kuracak Tam Boyutta Gör
    NASA, Mars’taki görevler için yeni nesil bir iletişim ve navigasyon ağı geliştirme işini Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’e verdi. Değeri 700 milyon dolara kadar çıkabilecek sözleşme ile şirket, roket fırlatma hizmetlerine ek olarak portföyüne uzay altyapısını da eklemiş olacak.

    Geliştirilecek Mars Telekomünikasyon Ağı (Mars Telecommunications Network), NASA’nın Kızıl Gezegen’e göndereceği görevler için güvenilir ve yüksek bant genişliğine sahip iletişim hizmetleri sağlayacak. Sistem aynı zamanda Mars görevlerinde kullanılmak üzere navigasyon desteği de sunacak.

    Blue Origin, uzay altyapısına yöneliyor

    NASA’nın kararı, Blue Origin’in yalnızca roket geliştiren ve fırlatma hizmeti sunan bir şirket olmaktan çıkma planlarını da öne çıkarıyor. Şirket roketler, uzay araçları, Ay iniş araçları ve uydu iletişimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösterecek daha geniş bir uzay altyapısı oluşturmak istiyor.

    Bu kapsamda Blue Origin, yılın başında TeraWave uydu ağını tanıtmıştı. Şirketin planına göre sistem, alçak Dünya yörüngesinde bulunacak 5.408 uydudan oluşan bir takımyıldızın temelini oluşturacak.

    Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli proje ise Blue Ring. Blue Origin, bu aracı yüksek kapasiteli bir platform olarak geliştiriyor. Blue Ring, güneş enerjisiyle çalışan elektrikli itki sistemi ile kimyasal itkiyi bir arada kullanacak şekilde tasarlanıyor.

    Blue Ring Mars görevinde kullanılacak mı?

    Jeff Bezos’un uzay şirketi Mars’a iletişim ağı kuracak Tam Boyutta Gör
    Blue Ring, farklı yörüngeler arasında 4.000 kilograma kadar yük taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Blue Origin, platformu uzayda bilgi işlem ve yük barındırma gibi hizmetler için de konumlandırıyor.

    Bu özellikler, Dünya dışındaki gelecekteki iletişim ağlarının ihtiyaç duyacağı bazı altyapılarla örtüşüyor. Ancak NASA, yeni Mars iletişim ağı kapsamında geliştirilecek uzay aracının Blue Ring olacağını veya doğrudan bu platformdan türetileceğini açıklamadı.

    İlk Blue Ring testi ise Ocak 2025’te New Glenn roketinin ilk uçuşunda uzaya gönderildi. Bu görev sırasında iletişim sistemleri, güç sistemleri ve uçuş bilgisayarları gibi çeşitli teknolojiler uzay ortamında test edildi.

    Blue Origin şimdi bu teknolojileri Mars görevlerinin gerektirdiği seviyeye taşımak zorunda. NASA, Blue Origin’in geliştireceği yüksek performanslı Mars iletişim uydusunu en geç 31 Aralık 2028’e kadar teslim etmesini istiyor. NASA, Mars çevresinde operasyonlara 2030 civarında başlamayı hedefliyor. Dolayısıyla uydu altyapısının önceden hazır olması şart.

    Blue Origin aynı zamanda NASA’nın Ay programında da önemli bir rol üstleniyor. Şirketin Blue Moon Mark 1 Endurance iniş aracı, NASA’nın ilk resmi Ay Üssü görevi için kullanılacak. Bu görevin en erken 2026 sonbaharında fırlatılması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2249162/blue-origin-wins-nasa-contract-for-telecommunications-on-mars/ https://www.nasa.gov/news-release/nasa-selects-blue-origin-as-mars-telecommunications-network-provider/
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