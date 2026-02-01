Jeff Bezos uzay turizmine ara verdi: Tek hedef Ay görevleri

Turizmde frene basıldı
Bu karar, Blue Origin’in son beş yıldır sürdürdüğü ve yolcuları uzayın resmi sınırı olarak kabul edilen Karman çizgisinin ötesine taşıyan New Shepard uçuşlarını kapsıyor. Şirket, bu program sayesinde bugüne kadar çok sayıda sivil yolcuyu kısa süreliğine uzaya çıkarmıştı. Ancak alınan yeni kararla birlikte insanlı uzay turizmi faaliyetleri geçici olarak rafa kaldırılmış oldu.
Bu açıklamanın şirketin New Glenn adlı ağır sınıf roketinin planlanan üçüncü fırlatmasına haftalar kala gelmesi de dikkat çekici. Şirket, bu fırlatmanın Şubat ayı sonlarında gerçekleştirilmesini öngörüyor. Daha önce yapılan değerlendirmelerde söz konusu uçuşta robotik bir Ay iniş aracının Ay’a gönderilebileceği ifade edilmişti. Ancak bu uzay aracı halen NASA’nın Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi’nde test aşamasında bulunuyor ve henüz uçuşa hazır değil.
Öte yandan New Shepard kapsülüyle yapılan uçuşlarda yolcular, yaklaşık dört dakika boyunca ağırlıksızlık deneyimi yaşayabiliyor. Blue Origin'in paylaştığı verilere göre New Shepard bugüne kadar 38 kez uçtu, 98 insanı uzaya taşıdı ve bunun yanı sıra 200'ün üzerinde bilimsel ve araştırma amaçlı yükü uzaya çıkardı.