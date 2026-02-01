Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeff Bezos uzay turizmine ara verdi: Tek hedef Ay görevleri

    Blue Origin, uzay turizmi uçuşlarını en az iki yıl durdurdu. Şirket, tüm kaynaklarını Ay görevlerine ayırarak ABD’nin yeniden Ay’a dönüş hedefinde daha aktif rol almayı amaçlıyor.

    Jeff Bezos uzay turizmine ara verdi: Tek hedef Ay görevleri Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, önümüzdeki dönemde stratejik bir yön değişikliğine giderek uzay turizmi uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre en az iki yıl boyunca insanlı turistik uçuşlar gerçekleştirilmeyecek ve tüm operasyonel kapasite Ay görevlerine odaklanacak.

    Turizmde frene basıldı

    Bu karar, Blue Origin’in son beş yıldır sürdürdüğü ve yolcuları uzayın resmi sınırı olarak kabul edilen Karman çizgisinin ötesine taşıyan New Shepard uçuşlarını kapsıyor. Şirket, bu program sayesinde bugüne kadar çok sayıda sivil yolcuyu kısa süreliğine uzaya çıkarmıştı. Ancak alınan yeni kararla birlikte insanlı uzay turizmi faaliyetleri geçici olarak rafa kaldırılmış oldu.

    Bu açıklamanın şirketin New Glenn adlı ağır sınıf roketinin planlanan üçüncü fırlatmasına haftalar kala gelmesi de dikkat çekici. Şirket, bu fırlatmanın Şubat ayı sonlarında gerçekleştirilmesini öngörüyor. Daha önce yapılan değerlendirmelerde söz konusu uçuşta robotik bir Ay iniş aracının Ay’a gönderilebileceği ifade edilmişti. Ancak bu uzay aracı halen NASA’nın Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi’nde test aşamasında bulunuyor ve henüz uçuşa hazır değil.

    Öte yandan New Shepard kapsülüyle yapılan uçuşlarda yolcular, yaklaşık dört dakika boyunca ağırlıksızlık deneyimi yaşayabiliyor. Blue Origin’in paylaştığı verilere göre New Shepard bugüne kadar 38 kez uçtu, 98 insanı uzaya taşıdı ve bunun yanı sıra 200’ün üzerinde bilimsel ve araştırma amaçlı yükü uzaya çıkardı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hamam böceği ilacı strial lastik yorumları türkü barda istek şarkılar kımız nerede satılır cinlerle nasıl iletişim kurulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum