    Jeff Bezos, yeni şirketiyle yapay zekâ alanına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor

    Jeff Bezos’un gizemli yapay zekâ girişimi Project Prometheus, fiziksel dünyaya entegre AI hedefiyle 10 milyar dolarlık yeni yatırım turuna hazırlanıyor. Şirketin değeri 38 milyar dolara ulaşabilir.

    Jeff Bezos, yeni şirketiyle yapay zekâ alanına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında çıkan haberler, Amazon'un kurucusu olarak tanıdığımız Jeff Bezos'un da çok yakında kendi yapay zekâ şirketiyle rekabete dâhil olacağını ortaya çıkarmıştı. O günden bu yana adım adım şekillendirilen bu şirket, sektöre epey iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor.

    Business Insider tarafından aktrılan bilgilere göre Jeff Bezos'un yapay zekâ şirketi, yeni yatırım turunda yaklaşık 10 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor. Daha dikkat çekici olanı ise bu yatırım turu sırasında şirketin değerlemesinin 38 milyar dolar üzerinden yapılacak olması. Söz konusu turun henüz tamamlanmadığı ve nihai rakamların değişebileceği ifade edilse de söz konusu rakamlar projenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

    Şimdilik Project Prometheus adıyla anılan şirketin daha tam anlamıyla kurulmadan böylesine yüksek bir değerlemeye ulaşması, yatırımcıların bu girişim konusunda epey umutlu olduğunu gösteriyor.

    Project Prometheus, Yeni Teknolojilerin Önünü Açacak Yapay Zekâlara Odaklanacak

    Bezos'un yapay zekâ şirketi, ChatGPT ve Grok gibi modellerle rekabet edecek yeni bir sohbet botu ya da AI ajanı geliştirmek yerine farklı bir yola yönelecek. Bu girişimin başlıca hedefi; yeni nesil bilgisayarların, otomobillerin, uzay araçlarının ve buna benzer yenilikçi teknolojilerin üretiminde kullanılacak yapay zekâlargeliştirmek. Robotik ve ilaç sektörleri de Project Prometheus'un odak noktaları arasında yer alıyor.

    Bu yeni şirkette aktif bir rol üstlenecek olan Bezos, Project Prometheus'un iki CEO'sundan biri olacak. Kendisine eş başkan olarak seçtiği isim ise Vik Bajaj. Bajaj daha önce Google'ın X adını verdiği özel departmanında yönetici olarak çalışmış, burada inovatif projeler üzerinde çalışmıştı ki bunlardan biri sonra sürücüsüz Waymo sistemine dönüştü.

    Jeff Bezos ve Vik Bajaj'ın Project Prometheus için şimdiden 100 kişilik bir ekip topladığı, bunu yaparken de OpenAI, Google DeepMind, Meta gibi rakiplerinden araştırmacıları transfer ettiği belirtiliyor.

