Jeff Bezos, yapay zeka karşıtlarını eleştirdi: Derin bir yanılgı içindeler

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CNBC'den Alan Sorkin'e verdiği röportajda yapay zeka karşıtlarını sert sözlerle eleştirdi. Bezos, yapay zekanın insanlara zarar vereceğini düşünen kesimlerin derin bir yanılgı içinde olduğunu söyledi.

Ünlü iş insanı açıklamasında, "Bence bu insanlar büyük ölçüde yanılıyor. Aslında yapay zeka tüm bu insanları yeni bir seviyeye taşıyacak. İşler daha verimli yapılacak. Kürek yerine buldozer kullanılacak ve bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka iş gücünü yok etmeyecek

NVIDIA CEO'su Jensen Huang gibi Bezos da yapay zekanın iş gücü piyasasını yok etmeyeceğini düşünüyor. Bezos'a göre yapay zeka, özellikle kariyerinin başındaki çalışanlar için büyük bir engel oluşturmayacak.

Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu, yeni teknolojilerin dünya genelindeki çalışanlara yardımcı olacağını ve iş verimliliğini önemli ölçüde artıracağını savundu

