    Jeff Bezos, yapay zeka karşıtlarını eleştirdi: Derin bir yanılgı içindeler

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yapay zekanın iş gücünü yok etmeyeceğini savundu. Bezos'a göre yeni teknolojiler çalışanların verimliliğini artıracak ve küresel üretkenliği yükseltecek.

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CNBC'den Alan Sorkin'e verdiği röportajda yapay zeka karşıtlarını sert sözlerle eleştirdi. Bezos, yapay zekanın insanlara zarar vereceğini düşünen kesimlerin derin bir yanılgı içinde olduğunu söyledi.

    Ünlü iş insanı açıklamasında, "Bence bu insanlar büyük ölçüde yanılıyor. Aslında yapay zeka tüm bu insanları yeni bir seviyeye taşıyacak. İşler daha verimli yapılacak. Kürek yerine buldozer kullanılacak ve bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

    Yapay zeka iş gücünü yok etmeyecek

    NVIDIA CEO'su Jensen Huang gibi Bezos da yapay zekanın iş gücü piyasasını yok etmeyeceğini düşünüyor. Bezos'a göre yapay zeka, özellikle kariyerinin başındaki çalışanlar için büyük bir engel oluşturmayacak.

    Amazon'un kurucusu, yeni teknolojilerin dünya genelindeki çalışanlara yardımcı olacağını ve iş verimliliğini önemli ölçüde artıracağını savundu
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 5 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

