Jensen Huang'a destek büyüyor: İmza kampanyası 100 bin kişiyi aştı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia’da CEO Jensen Huang’ın görevden ayrılmasının ardından başlayan tartışmalar giderek büyüyor. Çin’e çip ihracatı iddiaları ve lobicilik tartışmaları sürerken, Huang’ın göreve dönmesi için başlatılan imza kampanyası 116 bin kişiyi aştı. Elon Musk ve Tim Sweeney gibi teknoloji dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra binlerce Nvidia çalışanı da bu kampanyaya destek veriyor. Yönetim kurulunun bu tepkiler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör NVIDIA'da Jensen Huang'ın görevden ayrılmasının ardından tartışmalar büyüyor. Şirketin yönetim kurulunun, hakkında ortaya atılan iddialara yönelik şirket içi soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden Huang'ın görevden ayrılmasını sağlaması, hem çalışanların hem de teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin tepkisini çekti. Özellikle son gelişmelerin ardından eski CEO'ya yönelik desteğin belirgin şekilde arttığı görülüyor.

Huang hakkındaki tartışmaların merkezinde, ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yapay zeka çipleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar bulunuyor. Son birkaç yılda ABD tarafından ihracatı sınırlandırılan NVIDIA GPU'larının çeşitli yollarla Çin'e ulaştığı iddia ediliyor. Ancak bu sevkiyatların nasıl gerçekleştirildiği ve şirket yönetiminin süreçteki sorumluluğunun ne olduğu henüz kesin olarak açıklığa kavuşmuş değil.

Jensen Huang'a yönelik casusluk iddiaları zayıflıyor

Huang'ın görevden ayrılmasına giden süreçte eşi Alice Huang hakkında da Çin adına casusluk yaptığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın henüz bu yönde herhangi bir sonuca ulaşmadığını açıklaması, söz konusu iddiaların güvenilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Singapur İçişleri Bakanlığı da Wall Street Journal tarafından yayımlanan ve yerel yetkililerin Alice Huang'ın Çin bağlantılarından şüphelendiğini öne süren haberini resmen yalanladı. Böylece Huang ailesine yönelik iddiaların önemli bir bölümü tartışmalı hale geldi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney de Wall Street Journal'ı doğrudan eleştirerek haberin arkasında rakip bir yapay zeka şirketiyle bağlantılı lobicilerin bulunabileceğini öne sürdü. Sweeney, Jensen Huang hakkında üst düzey hükümet yetkililerinden gelmiş gibi sunulan bilgilerin aslında rakip bir şirketin lobicisi tarafından sağlanmış olabileceğini iddia etti.

Elon Musk ve teknoloji dünyasından Jensen Huang'a destek

Huang'ın görevden ayrılmasına yönelik tepkiler yalnızca sosyal medyayla sınırlı kalmadı. Elon Musk, Replit CEO'su Amjad Masad, yatırım yöneticisi Gavin Baker ve Tim Sweeney gibi isimler, eski NVIDIA CEO'sunun görevine geri getirilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

"I Stand With Jensen" isimli internet sitesinde yayımlanan imza kampanyası, NVIDIA yönetim kuruluna Huang'ı yeniden göreve getirme çağrısı yapıyor. Haberin hazırlandığı sırada kampanyada 116 binden fazla imza bulunurken, imza atanlar arasında yaklaşık 6 bin mevcut NVIDIA çalışanı da yer alıyor.

1,5 GW'tan fazla NVIDIA çipi Çin'e ulaşmış olabilir

Öte yandan Jensen Huang'a verilen desteğin artması, NVIDIA'nın Çin'e yönelik çip sevkiyatları konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Yarı iletken sektörüne ilişkin kapsamlı veriler kullanan SemiAnalysis, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi olan 1,5 GW'tan fazla NVIDIA yapay zeka hızlandırıcısının son yıllarda Çin'e ulaştığını öne sürdü.

Kuruluşun değerlendirmesi; üretim kapasitesi, dökümhane başlangıçları, ürün bazındaki sevkiyatlar, fiyatlandırma, HBM bellek özellikleri ve 60'tan fazla büyük müşterinin kurulu donanım verileri gibi farklı kaynaklara dayanıyor.

Bu miktar, NVIDIA'nın ihracat kontrolleri ve uyumluluk mekanizmalarının ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu nedenle şirketin Çin'e ulaşan kısıtlı GPU'lar konusunda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerektiği değerlendiriliyor.

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Çin de NVIDIA çiplerini istemiyor

Tartışmanın dikkat çeken bir diğer boyutu ise Çin'in NVIDIA çiplerine yönelik yaklaşımı. PayPal'ın eski yöneticilerinden ve All-In podcast'inin sunucularından David Sacks, Jensen Huang'ın Çin'e çip satmak istediği için görevden uzaklaştırılmış olması durumunda bunun son derece yanlış bir karar olacağını savundu.

Sacks'a göre ABD'deki Çin karşıtı politikacılar, Pekin yönetiminin NVIDIA çiplerini satın almak için büyük çaba gösterdiğini düşünüyor. Ancak Çin hükümeti de bu çiplerin ülkeye girmesini sınırlamak istiyor. Sacks, her iki tarafın da satışlara karşı olduğu bir ortamda NVIDIA'nın bu konu nedeniyle böylesine büyük bir kriz yaşamasının anlamsız olduğunu belirtti.

Nitekim Reuters'ın 5 Kasım 2026 tarihli haberine göre, yaklaşık 600 bin NVIDIA H200 GPU'su Hong Kong'da Çin ana karasına giriş izni bekliyor. Çin yönetiminin ithalat onaylarını geciktirmesi, ülkenin gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik politikasının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Çin'deki yapay zeka şirketlerinin bu donanımlara yönelik talebi devam ediyor.

Sonuç olarak NVIDIA'daki kriz, yalnızca Jensen Huang'ın görevden ayrılmasıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Bir tarafta şirketin Çin'e yönelik ihracat politikaları ve olası denetim eksiklikleri, diğer tarafta yönetim kurulunun kararına karşı büyüyen çalışan tepkisi bulunuyor. Huang'ın yeniden göreve dönüp dönmeyeceği henüz belirsiz olsa da teknoloji dünyasından gelen destek, NVIDIA yönetiminin önümüzdeki dönemde ciddi bir baskıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.

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