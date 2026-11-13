Jensen Huang, ABD Kongresi'nde ifade verecek

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Oynat Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti. Üç ayrı komitenin baskısıyla 1 Aralık'ta kapalı oturumda dinlenecek olan Huang; Çin'e çip ihracatı kısıtlamaları, casusluk şüpheleri ve şirket içi iddialarla ilgili soruları yanıtlayacak. Yöneticinin vereceği tüm beyanlar kayıt altına alınacak. Yaşanan gelişmelerin ardından şirket yönetimini geçici olarak Colette Kress devraldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti. Şirketin Çin'e yönelik çip ihracatı ve ihracat kısıtlamalarıyla ilgili faaliyetleri hakkında yanıtlaması gereken ciddi sorular bulunuyor. Üç ayrı Kongre komitesi, Huang'ın ifade vermemesi halinde kendisini mahkemeye çağırmakla tehdit etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Jensen Huang'ın Kongre'de ifade vermeyi kabul ettiğini açıkladı. İlk açıklamada duruşmanın Şükran Günü'nden önce yapılmasının beklendiği belirtilirken daha sonra üç ayrı komitenin yayımladığı açıklamayla tarih netleşti. Buna göre Huang, 1 Aralık'ta kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek ve tutanak altına alınacak bir oturumda ifade verecek.

Üç Kongre komitesi Huang'ı ifadeye çağırdı

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat ve Çin Özel Komitelerinin başkanları, Huang'a cuma günü ABD Doğu Saati ile 20.00'ye kadar ifade vermeyi kabul etmesi için süre tanıdı. Aksi halde hakkında celp çıkarılacağı uyarısında bulundu. Huang'ın bu baskının ardından ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Oturumun kamuoyuna açık yapılması beklenmiyor. Ancak Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre görüşmenin kaydedilmesi ve yazılı dökümünün hazırlanması planlanıyor. Böylece Nvidia yöneticisinin Kongre üyelerinin sorularına verdiği yanıtlar daha sonra incelenebilecek.

Brian Mast, Huang ile özellikle ABD'nin çip ihracatına yönelik kısıtlamaları konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyledi. Nvidia'nın ABD için önemli bir şirket olduğunu vurgulayan Mast, şirketin zarar görmesini istemediğini ancak Huang'ın yanıtlaması gereken ciddi sorular bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmalar sürüyor

Nvidia, Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile yaşadığı ilişkiyi soruşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump da FBI'ın konuyu soruşturduğunu açıklamıştı.

Çarşamba günü ise Huang'ın Nvidia'da kendisine doğrudan bağlı olarak çalışan bir başka yöneticiyle, Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Nvidia yönetim kurulu Huang'ın geleceğini değerlendirmek üzere toplandı. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından şirketin CFO'su ve başkan yardımcısı Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi. Nvidia, kalıcı CEO belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Huang hakkındaki iddiaların yanı sıra Alice Huang'ın bağlantılı olduğu şirketler de ABD'nin soruşturma yürüttüğü konular arasında yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın Alice Huang ile bağlantılı kuruluşların Super Micro Computer ürünlerinin Çin'e kaçırılmasına yönelik girişimlerde bulunup bulunmadığını araştırdığı bildiriliyor.

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Adalet Bakanlığı ayrıca Alice Huang'ın eski şirketi olan Singapur merkezli Megaspeed International hakkında da soruşturma yürütüyor. Şirketin, ABD üretimi çipleri ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek Çin'e gönderdiğinden şüpheleniliyor. Megaspeed ise soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacağını açıkladı.

Singapur makamları da geçen yıl Alice Huang, Megaspeed ve bağlantılı kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı. Singapur İçişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını bildirdi. Polis, Alice Huang'ın Megaspeed'deki rolünü olduğundan daha önemsiz göstermek amacıyla bilerek hatalı bilgiler verdiğini tespit etti.

Bununla birlikte yetkililer, Megaspeed hakkında yürütülen soruşturma kapsamında olası yanlış beyanlarla ilgili olarak Alice Huang'ın suç işlediğini kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını belirtti. Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

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