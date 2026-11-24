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Oynat Nvidia CEO’su Jensen Huang, tartışmalı istifasının ardından görevine geri döndü. Hakkındaki ilişki iddiaları nedeniyle ayrılan Huang, merkez binada alkışlarla karşılandı. Çalışanlarından özür dileyen ünlü yönetici, daha iyi bir CEO olacağını söyledi. ABD Başkanı Trump’ın da destek verdiği süreçte yönetim kurulu, dönüşün ulusal bir risk taşımadığına karar verdi. Huang, kendisine tanınan bu ikinci şans için tüm Nvidia ailesine teşekkür etti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia CEO'su Jensen Huang, hakkındaki iddiaların ardından görevinden ayrılmasından kısa süre sonra şirketin başına geri döndü. Çalışanlar tarafından alkışlarla karşılanan Huang, yaşananlar nedeniyle özür dileyerek ikinci döneminde daha iyi bir CEO olacağını söyledi.

Jensen Huang çalışanların karşısına çıktı

Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, CEO'luk görevine geri dönmesinin ardından şirketin merkezine gelerek çalışanlarla buluştu. Huang'ın ofise dönüşü sırasında çok sayıda çalışan kendisini ayakta alkışladı ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bir çalışan karşılama esnasında Huang’in yanına koşarak ona sarıldı.

Çalışanlara hitap eden Huang, kendisine ikinci bir şans tanıdıkları için teşekkür etti. Nvidia CEO'su, "Hepinize bu ikinci şans için teşekkür ederim. Bu ikinci seferde daha iyi bir CEO olacağım" ifadelerini kullandı. Huang ayrıca bunun işe döndüğü ilk gün olduğunu belirterek çalışanlardan yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Trump, Huang'ın dönüş sürecinde rol oynadı

Jensen Huang, 12 Kasım'da hakkındaki ilişki iddialarının gündeme gelmesinin ardından CEO'luk görevinden ayrılmıştı. İddialar arasında Çinli bir casus olduğu öne sürülen bir kişiyle ve Nvidia bünyesinde doğrudan kendisine bağlı çalışan bir yöneticiyle ilişkisi bulunduğu yönündeki haberler yer alıyordu. Huang, görevinden ayrılmadan iki gün önce eşine sadık kalmadığını kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için sürece doğrudan dahil oldu. Beyaz Saray, Trump'ın Nvidia CEO'sunun geri dönüşünde "tamamen sürecin içinde" olduğunu açıkladı.

Nvidia, Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak atadı 21 sa. önce eklendi

Nvidia yönetim kurulu da Huang'ın yeniden göreve getirilmesine ilişkin açıklamasında ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığını bildirdi. Yönetim kurulu, bu değerlendirmeler sonucunda Huang'ın CEO'luğa dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığına kanaat getirdiğini belirtti.

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Jensen Huang’dan Nvidia çalışanlarına: Daha iyi bir CEO olacağım

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