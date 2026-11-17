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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yönetim kurulunun onaylaması halinde görevine dönmeye hazır olduğunu duyurdu. Özel hayatındaki iddialar nedeniyle görevinden ayrılan Huang, yaptığı hataların sorumluluğunu aldığını açıkladı. Hissedarlar ve çalışanlardan yoğun destek gördüğünü belirten tecrübeli isim göreve hazır olduğunu söylese de yönetim kurulu bu dönüşe henüz sıcak bakmıyor. Huang ayrıca, şirketle ilgili güvenlik iddiaları kapsamında Aralık ayında ABD Kongresi'nde ifade verecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Jensen Huang, NVIDIA CEO’luğundan ayrılmasının ardından ilk kamuoyu açıklamasını yaptı. X üzerinden paylaştığı açıklamada, yönetim kurulunun uygun görmesi halinde CEO koltuğuna geri dönmekten onur duyacağını belirtti.

Huang, NVIDIA çalışanlarından yatırımcılara, iş ortaklarından müşterilere kadar pek çok kişinin kendisine ulaşarak yeniden CEO olması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti. Şirketin teknoloji, pazar koşulları, rekabet ve jeopolitik gelişmeler açısından karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten eski CEO, NVIDIA’nın nesilde bir kez ortaya çıkan şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Açıklamasında yönetim kurulunun kararına vurgu yapan Huang, geri dönüşünün hissedarlar, çalışanlar, şirket ve ABD açısından en doğru seçenek olduğuna karar verilmesi halinde bu çağrılara yanıt vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Huang'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Geçtiğimiz hafta boyunca, dostlarımın, sektördeki meslektaşlarımın ve daha önce hiç tanışmadığım insanların gösterdiği sevgi ve destek karşısında duygulandım. Aileme ve bana nezaket gösteren herkese teşekkür ederim; bu benim için dünyalara bedel.

Amerika Birleşik Devletleri’ne 53 yıl önce geldim. Amerikan vatandaşı olmak, hayatımdaki en büyük hediyelerden biri ve en çok gurur duyduğum anlardan biridir. NVIDIA, hayatım boyunca üzerinde çalıştığım en önemli eserim oldu. Onu, çalışma arkadaşlarımla birlikte bugünkü haline getirmek benim için bir ayrıcalık ve onurdu. NVIDIA gibi bir şirket, Amerika dışında başka hiçbir yerde var olamazdı. Ülkemi seviyorum ve NVIDIA’yı seviyorum.

NVIDIA’da herkesin uyması beklenen standartları karşılayamadım ve özel hayatımda ciddi hatalar yaptım. Yönetim Kurulu için sorunlar yarattım; bundan dolayı derin bir pişmanlık duyuyorum. Hatalarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü bağımsız soruşturmayla tam bir iş birliği içinde olmaya kararlıyım.

Görevimden ayrıldığımdan bu yana, NVIDIA çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden CEO olarak geri dönmem yönünde yoğun bir talep geldiğini görüyorum. Şirket; teknoloji, pazar, rekabet ve jeopolitik alanlardaki karmaşık dinamiklerle uğraşırken, pek çok kişi doğrudan benimle iletişime geçmeye devam ediyor. NVIDIA, nesilde bir kez görülebilecek türden bir şirket. Eğer Yönetim Kurulu, geri dönüşümün hissedarlarımız, çalışanlarımız, şirketimiz ve Amerika için en iyi seçenek olduğuna karar verirse, bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak geri dönmekten onur duyarım.

İyi dileklerini paylaşan herkese tekrar teşekkür ederim. Gösterdiğiniz destek beni derinden onurlandırdı. Aileme gelince: Sizi seviyorum; hayatımın geri kalanını, sizin sevginize ve desteğinize layık biri olmaya adayacağım."

Jensen Huang'ın görevinden ayrılma süreci

Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknoloji yöneticisi Alice Huang ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birkaç gün sonra Huang'ın bu kez NVIDIA yöneticilerinden Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığına yönelik haberler gündeme geldi. İddiaların ardından NVIDIA yönetim kurulu toplandı ve ertesi sabah Huang'ın görevinden ayrıldığı açıklandı. Şirket, geçici CEO olarak İcra Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Colette Kress'i görevlendirdi.

Huang son açıklamasında yönetim kurulunun yürüttüğü soruşturmaya tam destek vermeyi sürdüreceğini de yineledi. Teknoloji, iş dünyası ve siyaset çevrelerinden bazı isimler ise eski CEO'nun görevine dönmesi gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada Huang'ın yeniden göreve getirilmesine karşı olmayacağını söyledi.

NVIDIA yönetimi geri dönüşe sıcak bakmıyor

Hafta sonunda Jensen Huang'ın yakın çevresindeki isimlerle şirkete dönüş ihtimalini görüştüğü öne sürülmüştü. Ancak CNBC'nin pazartesi günü yayımladığı habere göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasını değerlendirmiyor.

Huang'ın son açıklamasının zamanlaması da dikkat çekiyor. NVIDIA'nın 17 Kasım Salı günü son çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması ve yatırımcılarla analistlerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Eski CEO'nun kamuoyu önünde geri dönüşe açık olduğunu duyurması, yönetim kurulu üzerindeki baskıyı artırmaya ve şirket içindeki tartışmalarda kendi lehine bir atmosfer oluşturmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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Huang, ABD Kongresi'nde ifade verecek

Öte yandan Jensen Huang, 1 Aralık'ta ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti. Eski CEO; Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Çin Komünist Partisi Özel Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi karşısına çıkacak. NVIDIA Genel Hukuk Müşaviri Tim Teter ise bir gün sonra ifade verecek.

Komite başkanları ortak açıklamalarında, Huang ve NVIDIA'nın ABD ulusal güvenliğinin olası ihlalindeki rollerine ilişkin yanıtlar beklediklerini belirtti. Özellikle Çinli aktörlerin NVIDIA'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerine nasıl erişebildiği ve olayda Çin istihbaratıyla bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen bir kişinin rolü üzerinde durulacak.

ABD federal yetkilileri, Alice Huang'ın Çinli şirketlerle olası bağlantılarını da araştırıyor. Bu şirketlerin, ABD'nin ihracat kısıtlamalarını aşarak NVIDIA ve Super Micro Computer ürünlerini ülkeye soktuğundan şüpheleniliyor.

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Jensen Huang, göreve geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı

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