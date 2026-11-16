Jensen Huang, Nvidia CEO koltuğuna geri dönmek için harekete geçti

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 4 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'dan ayrılan eski CEO Jensen Huang, görevine geri dönmek için harekete geçti. Elon Musk ve Tim Sweeney gibi dev isimler Huang'ın dönüşünü destekleyen açık mektuba imza atarken, yatırımcılar da kararın aceleye getirilmemesini istedi. Ancak kişisel skandallar ve Çin'e çip satışı iddiaları nedeniyle bu dönüşe sert şekilde karşı çıkan güçlü bir kesim de bulunuyor. Tartışmalar sürerken şirketin nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia'nın yönetim kurulu tarafından görevden alınan Jensen Huang'ın CEO'luk koltuğuna geri dönme ihtimalini yakın çevresiyle görüştüğü öne sürüldü. Silikon Vadisi'nden önemli isimler de Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için yönetim kuruluna baskı yapıyor.

Silikon Vadisi'nden Jensen Huang'a destek

Financial Times'ın haberine göre Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, görevden alınmasının ardından şirketin başına yeniden geçme olasılığını yakın çevresiyle değerlendirmeye başladı. Bu süreçte bazı Silikon Vadisi yatırımcıları, şirket çalışanları ve sektörün önde gelen isimleri de Huang'ın geri dönmesi için girişimlerde bulunuyor.

Huang'a destek veren isimler arasında Elon Musk ve Epic Games CEO'su Tim Sweeney de bulunuyor. İki isim de Nvidia yönetim kuruluna seslenen ve Huang'ın yeniden göreve getirilmesini isteyen açık mektuba destek verdi.

Nvidia hissedarları olan Altimeter Capital Management yöneticisi Brad Gerstner ve Atreides Management yöneticisi Gavin Baker da Nvidia yönetim kuruluna gönderdikleri mektupta Huang'ın liderlik dönemindeki başarısına dikkat çekti. İki yatırımcı, Huang'ın ayrılmasının şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik yarattığını belirterek yönetim kurulunun aceleci kararlar vermemesi gerektiğini savundu. Mektupta, "Jensen Huang'ın olası geri dönüşü de dahil olmak üzere tüm seçenekleri masada tutmaları" çağrısında bulunuldu.

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Şirketin büyük yatırımcılarından olan ikili, af talebinin gerekçeleri olarak "Jensen Huang'ın uzun bir süre boyunca gösterdiği olağanüstü liderlik başarısını ve ayrılışıyla ilgili son olaylardan kaynaklanan büyük belirsizliği" gösterdi.

Söz konusu açık mektup kısa sürede geniş destek topladı ve 150 binden fazla imzaya ulaştı.

Geri dönmesine karşı çıkanlar da var

Huang'ın yeniden CEO olması konusunda Silikon Vadisi'nde görüş birliği bulunmuyor. Financial Times'a konuşan ve Huang'ı tanıyan isimlerden biri, bir yöneticinin astıyla ilişki yaşamasının işten çıkarılmayı gerektirecek bir davranış olduğunu belirterek geri dönüş ihtimaline karşı çıktı.

Bununla birlikte Jensen, Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmişti. Ayrıca şirketin bir başkan yardımcısıyla da ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu gelişmeler, Huang'ın liderliğine yönelik tartışmaların kişisel davranışları ve şirket içindeki güç ilişkileri üzerinden de yürütülmesine neden oldu.

Nvidia'daki yönetim tartışmaları, şirketin Çin'e yönelik yapay zeka çipi satışlarıyla da ilgili. Şirketin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'deki kuruluşlara ulaşmasını kolaylaştırdığı yönündeki iddialar bazı taraflar için çok daha büyük bir suç.

Bu bağlamda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de pazar günü Fox News'te bir programda Nvidia'nın yönetiminde köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Bessent, şirketin yeni liderini kendi bünyesinden seçmek yerine dışarıdan bir isim araması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Nvidia hakkındaki tartışmalarda adı geçen Megaspeed, Alice Huang'ın şirketle ilişkisinin 30 Ağustos 2025 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Şirket, Alice Huang'ın bu tarihten itibaren herhangi bir görev üstlenmediğini belirtirken kendisinin özel hayatına ilişkin konularda yorum yapmayacağını bildirdi.

Tüm bu tartışmalar ve başlatılan soruşturmalar devam ederken Jensen Huang'ın olası geri dönüşünün nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.

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Jensen Huang, Nvidia CEO koltuğuna geri dönmek için harekete geçt

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