Yapay Zeka Özeti:
- Jeotermal enerji girişimi Mazama Energy, derin ve sıcak kayalarda sondajı kolaylaştıran yeni bir teknoloji duyurdu. Carbon Chill adını taşıyan karbondioksit tabanlı soğutma sistemi, sondaj ucunu etkili bir şekilde soğutarak hızı yüzde 20 artırıyor. Yöntem, yüksek sıcaklıklara dayanıklı pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan 400 dereceyi aşan derinliklerde güvenle çalışılmasına imkan tanıyor. Maliyetleri düşüren bu yöntem, gelecekte tek kuyudan çok daha fazla elektrik üretilmesinin önünü açacak.
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Karbondioksit ile sondaj ucu soğutuluyor
Jeotermal enerjinin daha ekonomik hale gelmesi için aşılması gereken iki temel engel bulunuyor. Bunlardan ilki hız, ikincisi ise daha derine sondaj yapabilmek. Ancak bu iki hedef de önemli bir teknik sorunla karşı karşıya. Sondaj derinliği ve hızı arttıkça ortaya çıkan yüksek sıcaklık, sondaj ekipmanlarına zarar verebiliyor. Özellikle sondaj ucundaki elektronik bileşenler yüksek ısı nedeniyle işlevini kaybedebiliyor.
Mazama Energy, bu sorunu aşmak için Carbon Chill adını verdiği karbondioksit tabanlı bir soğutma sistemi geliştirdi. Şirketin tanıttığı teknoloji, sondaj ucunu soğutmanın yanı sıra kazı sırasında ortaya çıkan kaya parçalarının kuyu dışına taşınmasına da yardımcı oluyor.
Sondaj faaliyetleri, bir jeotermal enerji santralinin toplam kurulum maliyetinin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unu oluşturuyor. Dolayısıyla sondaj süresinin kısaltılması santral yatırımlarının ekonomik açıdan daha rekabetçi hale gelmesini sağlayabilir.
Carbon Chill nasıl çalışıyor?
Geleneksel jeotermal sondaj yöntemlerinde genellikle su ve çeşitli bileşiklerden oluşan özel bir sondaj sıvısı, diğer adıyla çamur kullanılıyor. Bu sıvı, sondaj ucunu soğutmanın yanı sıra kazılan kaya parçalarının kuyu dışına taşınmasını sağlıyor. Ancak sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında geleneksel soğutma yöntemleri yetersiz kalıyor.
Daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen elektronik bileşenler mevcut olsa da bunların kullanılması sondaj maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Mazama Energy ise bu sorunu daha pahalı donanımlar kullanmak yerine farklı bir soğutma yöntemiyle çözmeyi hedefliyor.
Bu genleşme sırasında karbondioksit hızla soğuyor ve sondaj ucundaki elektronik bileşenlerden ve matkap ucundan ısı çekiyor. Böylece geleneksel sondaj sıvılarının yetersiz kaldığı sıcaklıklarda da ekipmanların çalışmaya devam etmesi mümkün hale geliyor.
Vasantharajan'a göre bu tür bir teknoloji olmadan süper sıcak kayalarda yatay sondaj yapmak bugün mümkün değil. Bu nedenle Carbon Chill, şirketin daha önce erişilmesi güç olan jeotermal kaynaklara ulaşabilmesi açısından kritik önem taşıyor.
400 dereceyi aşan kayalar hedefleniyor
Süperkritik suyun enerji taşıma kapasitesi, geleneksel jeotermal kuyularda kullanılan sudan yaklaşık 5 ila 10 kat daha yüksek. Bu sayede tek bir kuyudan daha fazla elektrik üretilebiliyor. Daha az sayıda kuyuya ihtiyaç duyulması ise sondaj ve santral kurulum maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.
Mazama Energy, bu alandaki çalışmalarını birkaç yıldır sürdürüyor. Şirket, Ekim 2025'te ABD'nin Oregon eyaletinde açtığı bir kuyuda 332 santigrat dereceye ulaştığını açıklamıştı. CEO Vasantharajan, daha yakın zamanda açılan başka bir kuyuda ise sıcaklığın yaklaşık 371 santigrat dereceyi aştığını belirtti.
Şirket, eylül ayında Centaurus Capital ve Doerr Capital liderliğindeki yatırım turunda 135 milyon dolar finansman sağladı. Bu kaynak, daha derin ve yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklara ulaşmak için yeni kuyular açılmasında kullanılacak.
Mazama Energy'nin hedefi, gelecek yıl tek bir kuyudan 15 megavata kadar elektrik üretebilen bir sondaj çalışmasını tamamlamak. Şirket, Carbon Chill teknolojisinin ticari ölçekte süper sıcak kaya jeotermalinin uygulanabilirliğini kanıtlamasını bekliyor.Kaynakça https://renewablesnow.com/news/mazama-energy-tests-drilling-tech-for-superhot-geothermal-1305124/ https://techcrunch.com/2026/11/16/mazama-energy-has-a-solution-for-geothermals-biggest-drilling-problem/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: