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Oynat Jeotermal enerji girişimi Mazama Energy, derin ve sıcak kayalarda sondajı kolaylaştıran yeni bir teknoloji duyurdu. Carbon Chill adını taşıyan karbondioksit tabanlı soğutma sistemi, sondaj ucunu etkili bir şekilde soğutarak hızı yüzde 20 artırıyor. Yöntem, yüksek sıcaklıklara dayanıklı pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan 400 dereceyi aşan derinliklerde güvenle çalışılmasına imkan tanıyor. Maliyetleri düşüren bu yöntem, gelecekte tek kuyudan çok daha fazla elektrik üretilmesinin önünü açacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Jeotermal enerji girişimi Mazama Energy, çok yüksek sıcaklıklardaki kayalarda sondaj yapmayı kolaylaştıracak yeni bir soğutma teknolojisi geliştirdi. Carbon Chill adı verilen sistem, sondaj ucunu karbondioksitle soğutarak hem daha derine hem de daha hızlı sondaj yapılmasını sağlıyor. Şirket, yeni teknolojiyle sondaj hızını yüzde 20 artırmayı başardı.

Karbondioksit ile sondaj ucu soğutuluyor

Jeotermal enerjinin daha ekonomik hale gelmesi için aşılması gereken iki temel engel bulunuyor. Bunlardan ilki hız, ikincisi ise daha derine sondaj yapabilmek. Ancak bu iki hedef de önemli bir teknik sorunla karşı karşıya. Sondaj derinliği ve hızı arttıkça ortaya çıkan yüksek sıcaklık, sondaj ekipmanlarına zarar verebiliyor. Özellikle sondaj ucundaki elektronik bileşenler yüksek ısı nedeniyle işlevini kaybedebiliyor.

Mazama Energy, bu sorunu aşmak için Carbon Chill adını verdiği karbondioksit tabanlı bir soğutma sistemi geliştirdi. Şirketin tanıttığı teknoloji, sondaj ucunu soğutmanın yanı sıra kazı sırasında ortaya çıkan kaya parçalarının kuyu dışına taşınmasına da yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Mazama Energy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sriram Vasantharajan, yeni sistemle sondaj hızını mevcut yüksek performanslarının da üzerine çıkararak yüzde 20 artırdıklarını açıkladı. Sondaj hızındaki bu artış, hem operasyonları kısaltıyor hem de maliyetleri düşürüyor.

Sondaj faaliyetleri, bir jeotermal enerji santralinin toplam kurulum maliyetinin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unu oluşturuyor. Dolayısıyla sondaj süresinin kısaltılması santral yatırımlarının ekonomik açıdan daha rekabetçi hale gelmesini sağlayabilir.

Carbon Chill nasıl çalışıyor?

Geleneksel jeotermal sondaj yöntemlerinde genellikle su ve çeşitli bileşiklerden oluşan özel bir sondaj sıvısı, diğer adıyla çamur kullanılıyor. Bu sıvı, sondaj ucunu soğutmanın yanı sıra kazılan kaya parçalarının kuyu dışına taşınmasını sağlıyor. Ancak sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında geleneksel soğutma yöntemleri yetersiz kalıyor.

Daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen elektronik bileşenler mevcut olsa da bunların kullanılması sondaj maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Mazama Energy ise bu sorunu daha pahalı donanımlar kullanmak yerine farklı bir soğutma yöntemiyle çözmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin geliştirdiği sistemde sıvı karbondioksit, sondaj borusunun merkezinden aşağıya doğru gönderiliyor. Derinlere indikçe çevresindeki kayaların ısısıyla ısınan karbondioksit, süperkritik akışkan haline dönüşüyor. Sondaj ucuna ulaşmadan hemen önce özel bir valften geçirilen akışkan, roket nozülünü andıran konik bir kanaldan genişleyerek dışarı çıkıyor.

Bu genleşme sırasında karbondioksit hızla soğuyor ve sondaj ucundaki elektronik bileşenlerden ve matkap ucundan ısı çekiyor. Böylece geleneksel sondaj sıvılarının yetersiz kaldığı sıcaklıklarda da ekipmanların çalışmaya devam etmesi mümkün hale geliyor.

Vasantharajan'a göre bu tür bir teknoloji olmadan süper sıcak kayalarda yatay sondaj yapmak bugün mümkün değil. Bu nedenle Carbon Chill, şirketin daha önce erişilmesi güç olan jeotermal kaynaklara ulaşabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

400 dereceyi aşan kayalar hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Mazama Energy'nin geliştirdiği teknoloji, özellikle 400 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara sahip süper sıcak kaya oluşumlarından enerji elde edilmesini hedefliyor. Bu sıcaklıklarda su, süperkritik hale geçerek geleneksel jeotermal kuyulardaki sudan çok daha yüksek miktarda enerji taşıyabiliyor.

Süperkritik suyun enerji taşıma kapasitesi, geleneksel jeotermal kuyularda kullanılan sudan yaklaşık 5 ila 10 kat daha yüksek. Bu sayede tek bir kuyudan daha fazla elektrik üretilebiliyor. Daha az sayıda kuyuya ihtiyaç duyulması ise sondaj ve santral kurulum maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

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Mazama Energy, bu alandaki çalışmalarını birkaç yıldır sürdürüyor. Şirket, Ekim 2025'te ABD'nin Oregon eyaletinde açtığı bir kuyuda 332 santigrat dereceye ulaştığını açıklamıştı. CEO Vasantharajan, daha yakın zamanda açılan başka bir kuyuda ise sıcaklığın yaklaşık 371 santigrat dereceyi aştığını belirtti.

Şirket, eylül ayında Centaurus Capital ve Doerr Capital liderliğindeki yatırım turunda 135 milyon dolar finansman sağladı. Bu kaynak, daha derin ve yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklara ulaşmak için yeni kuyular açılmasında kullanılacak.

Mazama Energy'nin hedefi, gelecek yıl tek bir kuyudan 15 megavata kadar elektrik üretebilen bir sondaj çalışmasını tamamlamak. Şirket, Carbon Chill teknolojisinin ticari ölçekte süper sıcak kaya jeotermalinin uygulanabilirliğini kanıtlamasını bekliyor.

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