Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jeotermal enerjiyi ikiye katlayan teknoloji: Karbondioksit ile iki kat verim!

    Almanya merkezli Factor2, su yerine karbondioksit kullanan yeni jeotermal enerji teknolojisiyle aynı sıcaklıktaki yeraltı kaynağından iki kat daha fazla elektrik üretmeyi başardı.

    Jeotermal enerjiyi ikiye katlayacak teknoloji
    Jeotermal enerji, dünyanın derinliklerindeki ısıyı elektriğe dönüştüren en sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri. Ancak bu potansiyelin büyük kısmı bugüne kadar teknik sınırlamalar nedeniyle kullanılamıyordu. Almanya merkezli Factor2 adlı girişim, geliştirdiği karbondioksit (CO₂) temelli jeotermal sistem ile bu tabloyu değiştirmeye hazırlanıyor.

    Su yerine karbondioksit kullanılıyor

    Geleneksel jeotermal santrallerde sıcak su, yerin altından pompalanarak yüzeye çıkarılıyor ve buhar türbinleri aracılığıyla elektrik üretiliyor. Ancak bu sistemde yüksek sıcaklık, geçirgen kaya ve suyun bir arada bulunması gerekiyor. Bu da çoğu sahayı ekonomik olarak verimsiz hale getiriyor.

    Jeotermal enerjiyi ikiye katlayacak teknoloji Tam Boyutta Gör
    Factor2’nin çözümü ise su yerine karbondioksit kullanmak. Yaklaşık 70°C’de süperkritik hale gelen karbondioksit, su buharına göre çok daha fazla enerji taşıyor. Ayrıca ısındığında doğal olarak yüzeye çıkabiliyor, yani pompa gereksinimi ortadan kalkıyor. Karbondioksitin yüksek akışkanlığı sayesinde, kayaçların arasından daha rahat hareket ediyor ve ısıl verim iki katına çıkıyor.

    Negatif karbon emisyonu sağlıyor

    Sistemin bir diğer çarpıcı yönü, karbonu atmosferden çekerek yer altında hapsetmesi. Bu sayede Factor2’nin jeotermal santralleri yalnızca temiz enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda negatif karbon emisyonu da sağlıyor. Yani sistem, enerji üretirken karbon salmak yerine, karbonu depoluyor.

    Siemens’ten doğan girişim

    Factor2, 2019’dan bu yana Siemens Energy çatısı altında geliştirilen araştırmaların devamı olarak kuruldu. Şirket geçtiğimiz haftalarda 9,1 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı ve ilk pilot santralini kurmak için hazırlıklara başladı.

    Jeotermal enerjiyi ikiye katlayacak teknoloji Tam Boyutta Gör
    Planlanan tesis, 7/24 sürekli üretim yaparak baz yük enerji sağlayacak ve aynı zamanda karbon yakalama ve depolama (CCS) özelliğini ticarileştirecek. Bu hibrit model sayesinde şirket, hem karbon kredisi satışı hem de sabit enerji üretimi üzerinden gelir elde etmeyi hedefliyor.

    Türkiye için büyük fırsat

    Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Ancak birçok sahada sıcaklık elektrik üretimi için yeterli seviyeye ulaşamıyor. Firmanın özellikle düşük sıcaklıktan yaptığı üretimler, ülkemizde de bolca rastlanan ama elektrik üretimi için yeterli sıcaklığa ulaşamayan kuyular için yeni bir şans doğuruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ıslık nasıl çalınır parmaksız elektrik mühür kırma cezası ağır tehditli sözler tms yaptiranlar kadınlar kulübü honda civic 1.5 182 hp kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum