Jeotermal enerjiyi ikiye katlayan teknoloji: Karbondioksit ile iki kat verim!

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Jeotermal enerji, dünyanın derinliklerindeki ısıyı elektriğe dönüştüren en sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri. Ancak bu potansiyelin büyük kısmı bugüne kadar teknik sınırlamalar nedeniyle kullanılamıyordu. Almanya merkezli Factor2 adlı girişim, geliştirdiği karbondioksit (CO₂) temelli jeotermal sistem ile bu tabloyu değiştirmeye hazırlanıyor.

Su yerine karbondioksit kullanılıyor

Geleneksel jeotermal santrallerde sıcak su, yerin altından pompalanarak yüzeye çıkarılıyor ve buhar türbinleri aracılığıyla elektrik üretiliyor. Ancak bu sistemde yüksek sıcaklık, geçirgen kaya ve suyun bir arada bulunması gerekiyor. Bu da çoğu sahayı ekonomik olarak verimsiz hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Factor2’nin çözümü ise su yerine karbondioksit kullanmak. Yaklaşık 70°C’de süperkritik hale gelen karbondioksit, su buharına göre çok daha fazla enerji taşıyor. Ayrıca ısındığında doğal olarak yüzeye çıkabiliyor, yani pompa gereksinimi ortadan kalkıyor. Karbondioksitin yüksek akışkanlığı sayesinde, kayaçların arasından daha rahat hareket ediyor ve ısıl verim iki katına çıkıyor.

Dünyanın en büyük güneş enerjili ısı bataryası faaliyete geçti 23 sa. önce eklendi

Negatif karbon emisyonu sağlıyor

Sistemin bir diğer çarpıcı yönü, karbonu atmosferden çekerek yer altında hapsetmesi. Bu sayede Factor2’nin jeotermal santralleri yalnızca temiz enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda negatif karbon emisyonu da sağlıyor. Yani sistem, enerji üretirken karbon salmak yerine, karbonu depoluyor.

Siemens’ten doğan girişim

Factor2, 2019’dan bu yana Siemens Energy çatısı altında geliştirilen araştırmaların devamı olarak kuruldu. Şirket geçtiğimiz haftalarda 9,1 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı ve ilk pilot santralini kurmak için hazırlıklara başladı.

Tam Boyutta Gör Planlanan tesis, 7/24 sürekli üretim yaparak baz yük enerji sağlayacak ve aynı zamanda karbon yakalama ve depolama (CCS) özelliğini ticarileştirecek. Bu hibrit model sayesinde şirket, hem karbon kredisi satışı hem de sabit enerji üretimi üzerinden gelir elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye için büyük fırsat

Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Ancak birçok sahada sıcaklık elektrik üretimi için yeterli seviyeye ulaşamıyor. Firmanın özellikle düşük sıcaklıktan yaptığı üretimler, ülkemizde de bolca rastlanan ama elektrik üretimi için yeterli sıcaklığa ulaşamayan kuyular için yeni bir şans doğuruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Jeotermal enerjiyi ikiye katlayacak teknoloji

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: