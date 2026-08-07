Jetgiller filmi resmen duyuruldu: Başrol Jim Carrey olacak

Jetgiller Filmi İçin Colin Trevorrow ile Görüşülüyor
Bu açıklamayla birlikte filmin başrol oyuncusu netleşmiş olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netlik kazanmış değil. Daha önce gelen haberlerde, Jetgiller filmini yönetmesi için Colin Trevorrow (Jurassic World) ile görüşüldüğü belirtiliyordu. Ancak Warner Bros.'un bu son paylaşımında Trevorrow'a dair bir açıklama bulunmuyor.
20. yüzyılın en ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller, geleceğin teknolojik dünyasını renkli ve iyimser bir bakış açısıyla sunuyor. Bir dönem ülkemizde de epey popüler olan dizi, gökyüzünde asılı şehirlerde yaşayan Jetson ailesinin günlük yaşamını konu alıyorr. George Jetson, otomatik her şeyin bulunduğu bir gelecekte sıradan bir ofis çalışanıdır; eşi Jane, çocukları Judy ve Elroy ile birlikte uçan arabalar, konuşan robotlar ve akıllı evlerle dolu bir dünyada yaşar. 2060’lar için ütopik bir dünya çizen Jetgiller, çekildiği dönemin uzay çağı iyimserliğini aile komedisiyle harmanlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: