Jetgiller filmi resmen duyuruldu: Başrol Jim Carrey olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlk olarak 60'larda yayınlanan, daha sonra 80'lerde yeni versiyonu ile geri dönen Jetsons, ya da ülkemizde bilindiği adıyla Jetgiller, bu kez beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan live-action (animasyon olmayan) Jetgiller filmi, bu hafta Warner Bros. tarafından resmi olarak duyuruldu. Hissedarlara gönderdiği mektupta Jetgiller filminin yolda olduğunu açıklayan stüdyo, başrolde ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yer alacağını da doğruladı.

Jetgiller Filmi İçin Colin Trevorrow ile Görüşülüyor

Bu açıklamayla birlikte filmin başrol oyuncusu netleşmiş olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netlik kazanmış değil. Daha önce gelen haberlerde, Jetgiller filmini yönetmesi için Colin Trevorrow (Jurassic World) ile görüşüldüğü belirtiliyordu. Ancak Warner Bros.'un bu son paylaşımında Trevorrow'a dair bir açıklama bulunmuyor.

Sinemada bu hafta (7 Ağustos 2026) 23 sa. önce eklendi

20. yüzyılın en ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller, geleceğin teknolojik dünyasını renkli ve iyimser bir bakış açısıyla sunuyor. Bir dönem ülkemizde de epey popüler olan dizi, gökyüzünde asılı şehirlerde yaşayan Jetson ailesinin günlük yaşamını konu alıyorr. George Jetson, otomatik her şeyin bulunduğu bir gelecekte sıradan bir ofis çalışanıdır; eşi Jane, çocukları Judy ve Elroy ile birlikte uçan arabalar, konuşan robotlar ve akıllı evlerle dolu bir dünyada yaşar. 2060’lar için ütopik bir dünya çizen Jetgiller, çekildiği dönemin uzay çağı iyimserliğini aile komedisiyle harmanlıyor.

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