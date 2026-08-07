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    Jetgiller filmi resmen duyuruldu: Başrol Jim Carrey olacak

    Bir dönemin ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller (The Jetsons), canlı aksiyon bir filmle sinemalara gelecek. Bir süredir gündemde olan Jetgiller filmi bu hafta resmi olarak duyuruldu.

    Jetgiller filmi resmen duyuruldu: Başrol Jim Carrey olacak Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 60'larda yayınlanan, daha sonra 80'lerde yeni versiyonu ile geri dönen Jetsons, ya da ülkemizde bilindiği adıyla Jetgiller, bu kez beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan live-action (animasyon olmayan) Jetgiller filmi, bu hafta Warner Bros. tarafından resmi olarak duyuruldu. Hissedarlara gönderdiği mektupta Jetgiller filminin yolda olduğunu açıklayan stüdyo, başrolde ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yer alacağını da doğruladı.

    Jetgiller Filmi İçin Colin Trevorrow ile Görüşülüyor

    Bu açıklamayla birlikte filmin başrol oyuncusu netleşmiş olsa da filmi kimin yöneteceği hâlâ netlik kazanmış değil. Daha önce gelen haberlerde, Jetgiller filmini yönetmesi için Colin Trevorrow (Jurassic World) ile görüşüldüğü belirtiliyordu. Ancak Warner Bros.'un bu son paylaşımında Trevorrow'a dair bir açıklama bulunmuyor.

    20. yüzyılın en ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller, geleceğin teknolojik dünyasını renkli ve iyimser bir bakış açısıyla sunuyor. Bir dönem ülkemizde de epey popüler olan dizi, gökyüzünde asılı şehirlerde yaşayan Jetson ailesinin günlük yaşamını konu alıyorr. George Jetson, otomatik her şeyin bulunduğu bir gelecekte sıradan bir ofis çalışanıdır; eşi Jane, çocukları Judy ve Elroy ile birlikte uçan arabalar, konuşan robotlar ve akıllı evlerle dolu bir dünyada yaşar. 2060’lar için ütopik bir dünya çizen Jetgiller, çekildiği dönemin uzay çağı iyimserliğini aile komedisiyle harmanlıyor.

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