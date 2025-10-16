Giriş
    Jetgiller filmi şekillenmeye başlıyor: Başrol için Jim Carrey ile görüşülüyor

    Bir dönemin ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller (Jetsons), live-action bir film olarak beyaz perdeye geliyor. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Jetsons filmi için Jim Carrey ile görüşülüyor.

    Jetgiller filmi şekillenmeye başlıyor: Başrol için Jim Carrey ile görüşülüyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 60'larda yayınlanan, daha sonra 80'lerde yeni versiyonu ile geri dönen Jetsons, ya da ülkemizde bilindiği adıyla Jetgiller, bu kez beyaz perdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan live-action (animasyon olmayan) Jetsons filmi için somut adımlar atılmaya başlandı.

    Jetgiller Filmi İçin Jim Carrey ve Colin Trevorrow ile Görüşülüyor

    Deadline'ın aktardığı bilgilere göre Jetsons filmini, Jurassic World'ün yönetmeni olarak tanınan Colin Trevorrow yönetecek. Filmin başrolü içinse ünlü oyuncu Jim Carrey ile görüşülüyor. Bu iki isimle anlaşılması, Jetgiller projesini bir anda çok daha ilgi çekici hâle getirebilir.

    20. yüzyılın ikonik çizgi dizilerinden olan Jetgiller, geleceğin teknolojik dünyasını renkli ve iyimser bir bakış açısıyla sunuyor. Bir dönem ülkemizde de epey popüler olan dizi, gökyüzünde asılı şehirlerde yaşayan Jetson ailesinin günlük yaşamını konu alıyorr. George Jetson, otomatik her şeyin bulunduğu bir gelecekte sıradan bir ofis çalışanıdır; eşi Jane, çocukları Judy ve Elroy ile birlikte uçan arabalar, konuşan robotlar ve akıllı evlerle dolu bir dünyada yaşar. 2060’lar için ütopik bir dünya çizen Jetgiller, çekildiği dönemin uzay çağı iyimserliğini aile komedisiyle harmanlıyor.

    Son yıllarda gişe rakamları hızla düşerken, çocuklara ve tüm aileye hitap eden filmler gişede başarılı olmaya devam ediyor. Bu yüzden Jetsons filminin de bu kitleye hitap eden, daha renkli bir versiyonla beyaz perdeye geleceği düşünülüyor. Ancak filmin konusu ve tonu hakkında şimdilik net bir detay paylaşılmadı.

