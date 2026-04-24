    Jevons Paradoksu'nun selamı var: Google TurboQuant, RAM talebini düşürmeyecek

    Google’ın TurboQuant algoritması bellek kullanımını düşürmek yerine artırabilir. SK Hynix’e göre yapay zekada artan verimlilik, toplam bellek talebini daha da büyütüyor.

    Yapay zeka dünyasında büyük umutlarla karşılanan Google’ın TurboQuant algoritması, ilk etapta bellek krizine kesin bir çözüm gibi sunulmuştu. Ancak bellek pazarının devlerinden SK Hynix, tablonun göründüğünden çok daha farklı ilerlediğine dikkat çekiyor. Şirketin son değerlendirmeleri, bu tür optimizasyonların bellek talebini azaltmak bir yana Jevons Paradoksu'nu tetikleyerek talebi daha da artıracağına işaret ediyor.

    Verimlilik neden "kıtlık" getiriyor?

    Ekonomi biliminde Jevons Paradoksu (Verimlilik Paradoksu) olarak bilinen durum tam olarak şunu söyler: Bir kaynağın kullanım verimliliği arttıkça, o kaynağın birim maliyeti düştüğü için toplam tüketimi azalmaz, aksine kullanım alanı genişlediği için toplam talep patlama yapar.

    Google’ın mart ayında tanıttığı TurboQuant tam olarak bu döngünün fitilini ateşledi. Özellikle yapay zeka sistemlerinde darboğaz yaratan KV Cache (Key-Value Cache) üzerinde 6 kata kadar sıkıştırma sağlayan bu algoritma, bellek gereksinimlerini kağıt üzerinde devasa oranda düşürdü. Ancak SK Hynix CFO’su Kim Woo-hyun’a göre bu durum, bellek üreticileri için bir "tehdit" değil, yeni bir "talep dalgası" anlamına geliyor.

    Google’ın bu hamlesi ilk duyurulduğunda, DRAM pazarında fiyatların düşeceği beklentisiyle piyasalarda kısa süreli bir panik yaşanmış, bazı hisselerde düşüşler görülmüştü.

    Ancak SK Hynix’in perspektifi, bu verimliliğin yapay zekayı ekonomik olarak daha erişilebilir hale getireceğini savunuyor.

    Şirkete göre yazılım ve donanım tarafındaki optimizasyonlar, yüzeyde bellek kullanımını azaltıyor gibi görünse de gerçekte farklı bir dinamik yaratıyor. Zira bellek verimliliğini artıran teknolojiler, birim bellek başına işlenebilen veri miktarını büyütüyor. Bu da yapay zeka hizmetlerinin ekonomik olarak daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor ve sonuç olarak toplam talebi artırıyor.

    Dolayısıyla yüksek performanslı AI çözümleri, TurboQuant gibi optimizasyonlarla tabana yayıldıkça toplamda ihtiyaç duyulan bellek miktarı da geometrik olarak artmış oluyor.

    Agentic AI dönemi

    Sektördeki talep artışının tek sebebi mevcut modellerin büyümesi ve rekabetin artması değil, yapay zekanın doğasının değişmesi. Son dönemde “Agentic AI” (Otonom Ajanlar) sistemlerine geçiş, çok daha uzun bağlamları ve karmaşık görev dizilerini beraberinde getiriyor.

    Bu dönüşümle birlikte yalnızca GPU’lar değil, CPU’lar da yeniden ön plana çıkmaya başladı. Artan işlem gücü ihtiyacıyla birlikte bellek kullanımı da paralel şekilde yükseliyor. Sektörde daha önce GPU’larda yaşanan yoğun talep artışının benzeri şimdi hem CPU hem de bellek tarafında gözlemleniyor.

    Dolayısıyla TurboQuant gibi yeniliklerin talebi düşürmesini beklemek sektörün mevcut durumunda gerçekçi değil. Sektörde talep halen çok güçlü ve arz sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Talebin zaten karşılanamadığı bir yerde, bu tür teknolojiler yapay zeka kullanımını daha yaygın ve ekonomik hale getirerek toplam talebi daha da yukarı çekiyor.

