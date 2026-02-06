JLab dev boyutlarda kulaklık duyurdu

JLab Blue XL özellikleri ve fiyatı
Jlab tarafından geliştirilen Blue XL kablosuz hoparlör 2 adet 2.5 inç sürücü ve 2 adet 2.5 inç radyatör barındırıyor. Toplamda ise 30W ses çıkışı veriyor. Dahili batarya sayesinde 20 saate kadar kesintisiz olarak müzik oynatabiliyor.
Cadılar Bayramı ya da Cosplay gibi kostüm etkinliklerinde tamamlayıcı aksesuar olarak tasarlanan kulaklığın boyuna asılarak da dinlenebileceği belirtilmiş. JLab Blue XL hoparlör için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: