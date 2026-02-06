Giriş
    JLab dev boyutlarda kulaklık duyurdu

    JLab Blue XL kablosuz hoparlör kulaklık görünümünde olmasına rağmen 30W ses çıkışı verebiliyor ve 20 saate kadar kesintisiz bir şekilde müzik yayını yapmanızı sağlıyor.

    JLab Blue XL Tam Boyutta Gör
    Kulak üstü ya da kulak içi kulaklıklar genelde belirli ölçülerin dışına çıkmıyor. Zaman zaman ise eğlence amaçlı dev boyutlarda örneklerini görebiliyoruz. Daha önce hoparlör olarak kullanılan dev boyutta AirPods benzeri üründen sonra şimdi de kulak üstü kulaklık piyasaya çıkıyor.

    JLab Blue XL özellikleri ve fiyatı

    Jlab tarafından geliştirilen Blue XL kablosuz hoparlör 2 adet 2.5 inç sürücü ve 2 adet 2.5 inç radyatör barındırıyor. Toplamda ise 30W ses çıkışı veriyor. Dahili batarya sayesinde 20 saate kadar kesintisiz olarak müzik oynatabiliyor.

    Cadılar Bayramı ya da Cosplay gibi kostüm etkinliklerinde tamamlayıcı aksesuar olarak tasarlanan kulaklığın boyuna asılarak da dinlenebileceği belirtilmiş. JLab Blue XL hoparlör için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

