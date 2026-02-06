JLab dev boyutlarda kulaklık duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kulak üstü ya da kulak içi kulaklıklar genelde belirli ölçülerin dışına çıkmıyor. Zaman zaman ise eğlence amaçlı dev boyutlarda örneklerini görebiliyoruz. Daha önce hoparlör olarak kullanılan dev boyutta AirPods benzeri üründen sonra şimdi de kulak üstü kulaklık piyasaya çıkıyor.

JLab Blue XL özellikleri ve fiyatı

Jlab tarafından geliştirilen Blue XL kablosuz hoparlör 2 adet 2.5 inç sürücü ve 2 adet 2.5 inç radyatör barındırıyor. Toplamda ise 30W ses çıkışı veriyor. Dahili batarya sayesinde 20 saate kadar kesintisiz olarak müzik oynatabiliyor.

Cadılar Bayramı ya da Cosplay gibi kostüm etkinliklerinde tamamlayıcı aksesuar olarak tasarlanan kulaklığın boyuna asılarak da dinlenebileceği belirtilmiş. JLab Blue XL hoparlör için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.

