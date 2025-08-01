Joby, ABD ordusu için otonom hibrit hava aracı geliştirecek

Joby Aviation, savunma alanına adım attı
Anlaşma kapsamında, mevcut S4 platformu temel alınarak gaz türbiniyle çalışan hibrit, dikey kalkış-iniş yapabilen (VTOL) ve otonom uçuş kabiliyetine sahip yeni bir hava aracı geliştirilecek. Şu anda keşif aşamasında olan bu iş birliği, ilerleyen dönemde uçuş testleri ve operasyonel gösterimlerle bir savunma sözleşmesine dönüşebilir.
İlk uçuş testlerinin bu sonbaharda, operasyonel gösterimlerin ise 2026’da yapılması planlanıyor. Joby’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Sciarra, platformlarının askeri görevler için uygun hale getirilebilmesi adına otonomi, sensörler, haberleşme sistemleri ve görev yükleriyle entegre çalışabilirliğinin kritik olduğunu belirtti. Sciarra, bu ihtiyaçları şirketin kendi başına karşılamaktansa, bu alanda derin bilgi birikimi olan L3Harris gibi bir partnerle çalışmanın daha etkili olacağını ifade etti.
L3Harris’in Entegre Görev Sistemleri Başkanı Jon Rambeau ise, geliştirilecek yeni VTOL teknolojisinin insanlı ve insansız görev ekiplerinin birlikte çalışabileceği uzun menzilli operasyonlara olanak tanıyacağını söyledi. Potansiyel görevler arasında düşük irtifa lojistik destek, elektronik harp ve insansız hava araçlarına karşı savunma (C-UAS) gibi senaryolar öne çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: