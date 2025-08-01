Joby, ABD ordusu için otonom hibrit hava aracı geliştirecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Joby Aviation, sivil hava taksileriyle tanınsa da, uzun süredir ABD Savunma Bakanlığı (DoD) ile yürüttüğü projeler sayesinde savunma sektöründe de iddialı bir konuma ilerliyor. Şirket, bu doğrultuda savunma sanayi devi L3Harris Technologies ile yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Joby Aviation, savunma alanına adım attı

Anlaşma kapsamında, mevcut S4 platformu temel alınarak gaz türbiniyle çalışan hibrit, dikey kalkış-iniş yapabilen (VTOL) ve otonom uçuş kabiliyetine sahip yeni bir hava aracı geliştirilecek. Şu anda keşif aşamasında olan bu iş birliği, ilerleyen dönemde uçuş testleri ve operasyonel gösterimlerle bir savunma sözleşmesine dönüşebilir.

Tam Boyutta Gör Joby, daha önce tamamen elektrikli motorla tasarladığı S4’ün, hidrojen-elektrik hibrit versiyonunu başarıyla test etmişti. Bu varyant, yalnızca batarya ile çalışan prototipin iki katı mesafeye, yani yaklaşık 840 km menzile ulaşmıştı. Şirket, menzilin savunma uygulamaları için kritik olduğunu ve bu nedenle hibrit sistemlere yöneldiklerini vurguluyor.

İlk uçuş testlerinin bu sonbaharda, operasyonel gösterimlerin ise 2026’da yapılması planlanıyor. Joby’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Sciarra, platformlarının askeri görevler için uygun hale getirilebilmesi adına otonomi, sensörler, haberleşme sistemleri ve görev yükleriyle entegre çalışabilirliğinin kritik olduğunu belirtti. Sciarra, bu ihtiyaçları şirketin kendi başına karşılamaktansa, bu alanda derin bilgi birikimi olan L3Harris gibi bir partnerle çalışmanın daha etkili olacağını ifade etti.

Muharip uçak KAAN’ın yol haritası netleşti: Uçuş Nisan 2026’da 4 gün önce eklendi

L3Harris’in Entegre Görev Sistemleri Başkanı Jon Rambeau ise, geliştirilecek yeni VTOL teknolojisinin insanlı ve insansız görev ekiplerinin birlikte çalışabileceği uzun menzilli operasyonlara olanak tanıyacağını söyledi. Potansiyel görevler arasında düşük irtifa lojistik destek, elektronik harp ve insansız hava araçlarına karşı savunma (C-UAS) gibi senaryolar öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Joby, ABD ordusu için otonom hibrit hava aracı geliştirecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: