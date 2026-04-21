Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsrail doğumlu Srouji Apple'ın donanım bölümünün başına geçiyor

    Tim Cook'tan boşalan CEO koltuğuna John Ternus'un geçmesinin ardından, Ternus'un sorumlu olduğu donanım bölümünün başına da İsrail doğumlu Johny Srouji geçiyor.

    Apple Tam Boyutta Gör
    15 yıldır Apple'ı yöneten Tim Cook'un Eylül ayında koltuğunu bırakacağını ve yerine Donanım Mühendisliğinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un geçeceğini açıklamasının ardından bir değişiklik de donanım bölümünde yaşandı.

    Srouji yeni donanım şefi

    Yapılan açıklamaya göre John Ternus'un görevini yine Donanım Teknolojilerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji devralıyor. Böylece Srouji hem donanım mühendisliği tarafını hem de donanım teknolojileri tarafını sorumluluğuna almış olacak.

    Tim Cook'un çalıştığı en yetenekli insanlardan birisi olarak tanımladığı Srouji, firmanın ilk özelleştirilmiş yonga seti Apple A4'ü geliştiren mühendis olarak biliniyor. 2008 yılında Apple'a katılarak doğrudan Apple A4 çalışmalarının başına geçmişti. Daha öncesinde ise Intel ve IBM'de yonga tasarımı ile geliştirmelerinde önemli bir rol oynamıştı. 1962 İsrail doğumlu olan Srouji, İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yaptı. Srouji’nin geçen yıl Apple’dan ayrılabileceği konuşuluyordu.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçak mühendisliği işsizlik oranı en iyi katılım bankası esplus 10 mg kullananların yorumları temel otel fıkrası fazla motor suyu nasıl boşaltilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum