İsrail doğumlu Srouji Apple'ın donanım bölümünün başına geçiyor

Tam Boyutta Gör 15 yıldır Apple'ı yöneten Tim Cook'un Eylül ayında koltuğunu bırakacağını ve yerine Donanım Mühendisliğinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un geçeceğini açıklamasının ardından bir değişiklik de donanım bölümünde yaşandı.

Srouji yeni donanım şefi

Yapılan açıklamaya göre John Ternus'un görevini yine Donanım Teknolojilerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji devralıyor. Böylece Srouji hem donanım mühendisliği tarafını hem de donanım teknolojileri tarafını sorumluluğuna almış olacak.

Tim Cook'un çalıştığı en yetenekli insanlardan birisi olarak tanımladığı Srouji, firmanın ilk özelleştirilmiş yonga seti Apple A4'ü geliştiren mühendis olarak biliniyor. 2008 yılında Apple'a katılarak doğrudan Apple A4 çalışmalarının başına geçmişti. Daha öncesinde ise Intel ve IBM'de yonga tasarımı ile geliştirmelerinde önemli bir rol oynamıştı. 1962 İsrail doğumlu olan Srouji, İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yaptı. Srouji’nin geçen yıl Apple’dan ayrılabileceği konuşuluyordu.

