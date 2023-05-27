Tam Boyutta Gör John Wick: Chapter 4, serinin Baba Yaga'nın kendisinden biraz uzaklaşarak yeni bir yöne doğru dönmek üzere olduğu izlenimini yaratmış olsa da, Lionsgate'e göre John Wick 5 kesinlikle ufukta görünüyor.

John Wick 5 yolda

Lionsgate'in sinema grubunun başkanı Joe Drake, geçtiğimiz günlerde 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, Ana De Armas'ın oynadığı Ballerina spinoff'u ve Mel Gibson'ın oynadığı Continental prequel serisine ek olarak, stüdyonun John Wick 5'in erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Erken geliştirme aşaması film üzerinde ilk detayların belirlenmeye başladığı hazırlık sürecini ifade ediyor.

Drake, "Dünyayı inşa ediyoruz ve bu beş film geldiğinde, bu hikayeleri nasıl anlatmaya başladığımızdan organik olarak büyüyecek. Ama John Wick'in düzenli bir temposuna güvenebilirsiniz." açıklamasını yaptı. Buradan John Wick 5’in 2026 yılında vizyona girebileceği tahmininde bulunulabilir.

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Ballerina, The Continental ve potansiyel bir video oyunu derken, Lionsgate'in John Wick trenini çalışır halde tutma arzusu oldukça açıktı. Nisan ayında John Wick: Chapter 4'ün yönetmeni Chad Stahelski, yaptığı açıklamada eğer şartlar uygun olursa Wick'in hikayesini Keanu Reeves'le devam ettirme fikrine çok açık olduğunu söylemişti ve Drake'in John Wick 5'in gelişiminden gelişigüzel bahsetmesi bu şartların yerine getirildiğini gösteriyor gibi görünüyor.

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John Wick 5 içim çalışmalar başladı: İşte ilk detaylar