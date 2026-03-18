John Wick ekibinin hazırladığı Hitman dizisine ne oldu? Dizinin senaristi açıkladı

Derek Kolstad: Hitman Dizisi Çekme Planları İptal Oldu
Hatırlarsanız yıllar önce Hulu platformunun canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Hitman dizisi hazırladığı ve bu projeyi John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad'a emanet ettiği açıklanmıştı. John Wick ekibinin elinden çıkacak bir Hitman dizisi en azından kağıt üstünde epey ilgi çekici durduğu için, serinin hayranları da bu duyuruyu hevesle karşılamıştı. Ne var ki aradan neredeyse dokuz yıl geçmesine rağmen bu proje bir türlü somutlaşmıtı. Yıllar içinde Hulu ve Kolstad'in hâlâ proje üzerinde çalıştığını duysak da bu duyumlar somut bir karşılık bulmadı. Artık bir süredir beklenen o açıklama ise dün geldi. Derek Kolstad, dün verdiği bir röportajda Hitman dizisinin gerçeğe dönüşmeyeceğini açıkladı.
Oyun uyarlamaları bu kadar revaçtayken Hitman serisinin uzun süre ekrandan uzak kalması pek olası görünmüyor. Daha önce iki farklı filme konu olan bu seri, ileride farklı bir dizi ya da film projesiyle karşımıza çıkabilir. Ancak bu son açıklama gösteriyor ki John Wick ekibinin elinden çıkan bir Hitman dizisi izleyemeyeceğiz.
