    John Wick ekibinin hazırladığı Hitman dizisine ne oldu? Dizinin senaristi açıkladı

    John Wick serisinin yaratıcısı olarak tanınan Derek Kolstad'ın uzun süre üzerinde çalıştığı Hitman dizisine ne oldu? Kolstad, Hulu çatısı altında hazırladığı projenin son durumunu paylaştı.

    Son dönemde çıkan The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros. Movie gibi yapımların başarısı, Hollywood'un oyun uyarlamalarına olan ilgisini daha da artırmış durumda. Öyle ki bugün artık birazcık tanınırlığı olan neredeyse her oyun serisi için bir dizi ya da film hazırlanıyor. Tam da böyle bir dönemde Hitman serisi ise hayal kırıklığı yaratacak bir haberle gündemde. 

    Derek Kolstad: Hitman Dizisi Çekme Planları İptal Oldu

    Hatırlarsanız yıllar önce Hulu platformunun canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Hitman dizisi hazırladığı ve bu projeyi John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad'a emanet ettiği açıklanmıştı. John Wick ekibinin elinden çıkacak bir Hitman dizisi en azından kağıt üstünde epey ilgi çekici durduğu için, serinin hayranları da bu duyuruyu hevesle karşılamıştı. Ne var ki aradan neredeyse dokuz yıl geçmesine rağmen bu proje bir türlü somutlaşmıtı. Yıllar içinde Hulu ve Kolstad'in hâlâ proje üzerinde çalıştığını duysak da bu duyumlar somut bir karşılık bulmadı. Artık bir süredir beklenen o açıklama ise dün geldi. Derek Kolstad, dün verdiği bir röportajda Hitman dizisinin gerçeğe dönüşmeyeceğini açıkladı.

    Oyun uyarlamaları bu kadar revaçtayken Hitman serisinin uzun süre ekrandan uzak kalması pek olası görünmüyor. Daha önce iki farklı filme konu olan bu seri, ileride farklı bir dizi ya da film projesiyle karşımıza çıkabilir. Ancak bu son açıklama gösteriyor ki John Wick ekibinin elinden çıkan bir Hitman dizisi izleyemeyeceğiz.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

