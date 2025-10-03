John Wick evreninde geçen bir "samuray western" filmi hazırlanıyor

Austin Everett, John Wick Evreninde Geçen Bir Samuray-Western Filmi Yazıyor
Senarist Austin Everett, John Wick evreninde geçen bir "samuray-western filmi" yazdığını açıkladı. Bunun ötesinde bir detay vermektense kaçındı.
Bu iki tür ilk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi görünse de aslında sinema tarihi boyunca kesiştikleri pek çok nokta bulunuyor. Hatta Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmleri bile iki türün kesişimi olarak kabul edilebilir. Bu yüzden John Wick evreninde geçecek bir "samuray-western filmi" denince akla Kill Bill, Yojimbo, Sukiyaki Western Django benzeri bir yapım geliyor.
Bu bir spin-off filmi olacağı ve muhtemelen geçmişte geçeceği için Keanu Reeves'in bu filmde rol alması beklenmiyor. Ama tabii proje henüz yolun başında olduğu için tüm bu detaylar belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...