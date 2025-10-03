Giriş
    John Wick evreninde geçen bir "samuray western" filmi hazırlanıyor

    Hazırlık aşamasındaki John Wick projelerine bir yenisi daha katıldı. Senaryo yazım aşamasına geçen bu yeni proje, John Wick evreninde geçen bir "samuray-western" filmi olarak tanımlanıyor.

    John Wick evreninde geçen bir Tam Boyutta Gör
    Lionsgate'in John Wick serisini bir sinematik evrene dönüştürme girişimi şu ana kadar stüdyonun umduğu gibi gitmiyor. Bu serinin ilk spin-off filmi olan Ballerina, gişede beklentilerin altında kaldı. Bu hayal kırıklığı sonrası, planlanan diğer John Wick spin-off'larının da rafa kaldırılabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak görünen o ki Lionsgate bu seriden öyle kolay vazgeçmeyecek. Çünkü John Wick evreninde geçecek yeni bir proje için hazırlıklar başlamış durumda.

    Austin Everett, John Wick Evreninde Geçen Bir Samuray-Western Filmi Yazıyor

    Senarist Austin Everett, John Wick evreninde geçen bir "samuray-western filmi" yazdığını açıkladı. Bunun ötesinde bir detay vermektense kaçındı.

    Bu iki tür ilk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi görünse de aslında sinema tarihi boyunca kesiştikleri pek çok nokta bulunuyor. Hatta Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmleri bile iki türün kesişimi olarak kabul edilebilir. Bu yüzden John Wick evreninde geçecek bir "samuray-western filmi" denince akla Kill Bill, Yojimbo, Sukiyaki Western Django benzeri bir yapım geliyor.

    Bu bir spin-off filmi olacağı ve muhtemelen geçmişte geçeceği için Keanu Reeves'in bu filmde rol alması beklenmiyor. Ama tabii proje henüz yolun başında olduğu için tüm bu detaylar belirsizliğini koruyor.

