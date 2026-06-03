John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: How To Rob A Bank'in fragmanı yayınlandı

İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten, ardından Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train gibi aksiyon filmlerine imza atan David Leitch, bu yaz yeni bir aksiyon filmiyle karşımıza çıkacak. Leitch'in imzasını taşımasıyla merak uyandıran How to Rob A Bank, 4 Eylül'de vizyona girecek. Çıkış tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarıan başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.
Oldukça enerjik bir fragmanla kendisini sinemaseverlerle tanıtan How to Rob A Bank, "nasıl banka soyulur?" konulu videolar üretip internet üzerinden paylaşan bir grup genç soyguncuya odaklanıyor. Ancak internette giderek şöhret olmaları, bir süre sonra ayaklarına dolanmaya başlıyor.
How to Rob A Bank, 4 Eylül'de Vizyona Girecek
Nicholas Hoult'un başrolünü üstlendiği filmde Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Walton, Pete Davidson ve John C. Reilly gibi isimler rol alıyor.
Filmin ilk fragmanla birlikte paylaşılan resmi afişini aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: