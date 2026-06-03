John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: How To Rob A Bank'in fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten, ardından Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train gibi aksiyon filmlerine imza atan David Leitch, bu yaz yeni bir aksiyon filmiyle karşımıza çıkacak. Leitch'in imzasını taşımasıyla merak uyandıran How to Rob A Bank, 4 Eylül'de vizyona girecek. Çıkış tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarıan başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

Oldukça enerjik bir fragmanla kendisini sinemaseverlerle tanıtan How to Rob A Bank, "nasıl banka soyulur?" konulu videolar üretip internet üzerinden paylaşan bir grup genç soyguncuya odaklanıyor. Ancak internette giderek şöhret olmaları, bir süre sonra ayaklarına dolanmaya başlıyor.

28 Years Later serisinin akıbeti belli oldu 1 gün önce eklendi

How to Rob A Bank, 4 Eylül'de Vizyona Girecek

Nicholas Hoult'un başrolünü üstlendiği filmde Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Walton, Pete Davidson ve John C. Reilly gibi isimler rol alıyor.

Filmin ilk fragmanla birlikte paylaşılan resmi afişini aşağıda bulabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: How To Rob A Bank

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: