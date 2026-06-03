Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: How To Rob A Bank'in fragmanı yayınlandı

    John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan David Leitch'ten yeni bir aksiyon filmi geliyor. İlk fragmanı yayınlanan How To Rob A Bank, bir grup soyguncuya odaklanıyor.

    İlk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yöneten, ardından Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train gibi aksiyon filmlerine imza atan David Leitch, bu yaz yeni bir aksiyon filmiyle karşımıza çıkacak. Leitch'in imzasını taşımasıyla merak uyandıran How to Rob A Bank, 4 Eylül'de vizyona girecek. Çıkış tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarıan başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Oldukça enerjik bir fragmanla kendisini sinemaseverlerle tanıtan How to Rob A Bank, "nasıl banka soyulur?" konulu videolar üretip internet üzerinden paylaşan bir grup genç soyguncuya odaklanıyor. Ancak internette giderek şöhret olmaları, bir süre sonra ayaklarına dolanmaya başlıyor.

    How to Rob A Bank, 4 Eylül'de Vizyona Girecek

    Nicholas Hoult'un başrolünü üstlendiği filmde Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Walton, Pete Davidson ve John C. Reilly gibi isimler rol alıyor.

    Filmin ilk fragmanla birlikte paylaşılan resmi afişini aşağıda bulabilirsiniz.

    John Wick'in yönetmeninden soygun filmi: How To Rob A Bank'in fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong actyon 4x4 yorumlar otomobil af çok amaçlı ne demek harçlık avansı nakite çevirme otobüste en iyi koltuk garaj kumandası kopyalama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum