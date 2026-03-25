John Wick serisi büyüyor: Donnie Yen tarafından hazırlanan yeni film sete çıkıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör John Wick ile aynı evrende geçen yan projelere çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Bir yandan ana seriye yeni bir film daha eklemek için çalışmaları sürdüren Lionsgate, diğer yandan Ballerina'dan sonra çekilecek ikinci spin-off filmine yeşil ışık yaktı. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanan bu yeni film, John Wick 4'te karşımıza çıkan kör suikastçı Caine'e odaklanacak. O filmde bu karakteri canlandıran ünlü oyuncu Donnie Yen, bu film için geri dönecek. Üstelik bu kez yönetmen koltuğunda da o oturuyor olacak.

Yeni Film, John Wick 4'ün Sonrasında Geçecek

Aksiyon türüne meraklı olanların son derece aşina olduğu bir isim olan Donnie Yen, daha önce etkileyici dövüş ve aksiyon sahneleriyle dolu pek çok filmde rol aldı. Dahası hem bu filmlerdeki dövüşlerin koreografilerini yaptı, hem de bazılarını yönetti. Bu yüzden şimdi bu yeni fllmde de yönetmen koltuğuna oturacak olması sürpriz değil. Üstelik film için umutlandıran bir gelişme olduğu bile söylenebilir.

Mattson Tomlin'in (The Batman) senaryosunu yazdığı spin-off filmi, John Wick: Chapter 4'ün sonrasında geçecek. O fimin sonunda Yüksek Şura'ya karşı yükümlülüklerinden kurtulan Caine, suikastçılar dünyasında geçen yeni bir macera ile karşımıza çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: