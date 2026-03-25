John Wick serisi büyüyor: Donnie Yen tarafından hazırlanan yeni film sete çıkıyor

Yeni Film, John Wick 4'ün Sonrasında Geçecek
Aksiyon türüne meraklı olanların son derece aşina olduğu bir isim olan Donnie Yen, daha önce etkileyici dövüş ve aksiyon sahneleriyle dolu pek çok filmde rol aldı. Dahası hem bu filmlerdeki dövüşlerin koreografilerini yaptı, hem de bazılarını yönetti. Bu yüzden şimdi bu yeni fllmde de yönetmen koltuğuna oturacak olması sürpriz değil. Üstelik film için umutlandıran bir gelişme olduğu bile söylenebilir.
Mattson Tomlin'in (The Batman) senaryosunu yazdığı spin-off filmi, John Wick: Chapter 4'ün sonrasında geçecek. O fimin sonunda Yüksek Şura'ya karşı yükümlülüklerinden kurtulan Caine, suikastçılar dünyasında geçen yeni bir macera ile karşımıza çıkacak.
Skyrim oynatıyor mu