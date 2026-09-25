Johnny Depp'in yeni filmi Day Drinker'dan ilk fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı davayı kazandıktan sonra Hollywood'daki itibarını geri kazanan ünlü oyuncu Johnny Depp, 2027'de birden fazla filmle karşımıza çıkacak. Bunlardan biri de dün yayınlanan ilk fragmanıyla merak uyandıran Day Drinker olacak.

Day Drinker ilk duyurulduğunda konusu hakkında çok fazla detay verilmemiş, sadece şu kısa sinopsis paylaşılmıştı: "Gizemli bir yabancı, kısa süre önce sevgilisini kaybetmiş genç bir barmenle bağ kurunca, hayatları beklenmedik şekilde kesişir." Bu sinopsis filmin gizem unsurlarıyla bezeli bir drama ya da aşk filmi olacağını düşündürmüştü. Ancak şimdi yayınlanan ilk fragman gösteriyor ki hikâyede doğaüstü unsurlar da rol oynuyor. Çünkü Johnny Depp'in vampir benzeri bir varlığa hayat verdiği görülüyor.

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Day Drinker, 26 Mart 2027'de Vizyona Girecek

The Amazing Spider-Man ve (500) Days of Summer gibi filmlerin yönetmeni olan Marc Webb'in yönettiği Day Drinker'ın başrollerinde Johnny Depp'e Madelyn Cline ve Penélope Cruz eşlik ediyor.

Day Drinker, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede 26 Mart 2027'de vizyona girecek.

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