DC yapımı korku filmi: Joker'a benzetilen Clayface'ten yeni fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bir yandan Superman ve Supergirl gibi filmlerle yeni sinematik evrenini kuran DC Films, diğer yandan bu evrenin dışında duran münferit filmlere de imza atmaya devam ediyor. Daha önce Joker ve The Batman gibi filmlerle bu formülü deneyen DC, bu yıl da Clayface'i sinematik evreninden tamamen bağımsız bir film olarak izleyicilere sunacak.

23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Clayface filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., bugün filmin son fragmanını paylaştı.

DC, Clayface ile Korku Türüne Adım Atıyor

Film, adından da anlaşılacağı üzere Batman ve Harley Quinn hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanıyor. Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Film ise bu konuyu daha karanlık bir tonda ele alıyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanıyor.

DC Films, Clayface'i hazırlarken ilk Joker filmini başarıya taşıyan stratejinin bir benzerini kullandı. Clayface, 40 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekildi (İlk Joker filminin bütçesi 55 milyon dolardı). Ayrıca filmin R (18+) yaş sınırı alacak kadar karanlık ve kanlı olmasına da izin verildi. Bu da filmin her kitleye hitap etme gibi bir derdi olmayacağı anlamına geliyor. Aynı Joker gibi Clayface de yetişkinlere hitap eden ve karanlık tona sahip bir film olacak.

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Mike Flanagan her ne kadar hikâyeyi oluşturmuş ve senaryonun ilk taslağını yazmış olsa da filmi yönetmedi. Clayface'in yönetmen koltuğunda James Watkins (Speak No Evil) oturuyor. Başrolde ise genç oyuncu Tom Rhys Harries yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan gibi isimler eşlik ediyor.

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