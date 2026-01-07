Joker geri dönüyor: The Batman 2'de karakteri canlandıracak oyuncu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Senaryosu bir türlü tamamlanmadığı için birkaç kez ertelenen The Batman 2, artık rayına oturmuş durumda. Çekimlerine çok yakında başlanacak olan film şu anda casting (oyuncu seçimleri) aşamasında. Bu yüzden son günlerde The Batman 2'ye dair haberler üst üste geliyor. Hatırlarsanız kısa süre önce gelen haberler, Scarlett Johansson'ın filmde önemli bir rolü üstleneceğini ortaya çıkarmıştı. O rolün ne olacağı netlik kazanırken, ona eşlik edecek oyuncular da belli olmaya başladı.

Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent, The Batman 2'nin ana karakterleri arasında yer alacak. Ancak bu kez sadece Harvey değil, eşi ve babası da hikâyenin parçası olacak. Gelen son bilgiler, Scarlett Johansson'ın Harvey Dent'i eşi olan, aynı zamanda The Long Halloween hikâyesinde önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracağını gösteriyor. DC Films, Harvey Dent'i canlandırması içinse Sebastian Stan ile görüşüyor. Marvel Sinematik Evreni'nde Winter Soldier'ı canlandıran Stan, son dönemde A Different Man ve The Apprentice gibi filmlerde dikkat çekici performanslara imza attı.

Barry Keoghan, The Batman 2'de Joker Rolüyle Geri Dönecek

Variety'nin Sebastian Stan gelişmesine odaklanan yeni haberi, Joker hakkında da önemli bir detayı ortaya çıkardı. Variety'nin aktardığı bilgilere göre ilk filmin sonunda Joker rolüyle kısaca görünen Barry Keoghan, The Batman 2'de Joker olarak geri dönecek. Ancak ilk filmde olduğu gibi bu filmde de hikâyenin asıl kötüsü olmayacak.

The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Fakat Zoe Kravitz'in devam filminin parçası olmayacak gibi görünüyor. Kravitz'in ilk filmde canlandırdığı Catwoman karakterinin devam filminde yer almadığı konuşuluyor.

