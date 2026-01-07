Joker geri dönüyor: The Batman 2'de karakteri canlandıracak oyuncu belli oldu

Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent, The Batman 2'nin ana karakterleri arasında yer alacak. Ancak bu kez sadece Harvey değil, eşi ve babası da hikâyenin parçası olacak. Gelen son bilgiler, Scarlett Johansson'ın Harvey Dent'i eşi olan, aynı zamanda The Long Halloween hikâyesinde önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracağını gösteriyor. DC Films, Harvey Dent'i canlandırması içinse Sebastian Stan ile görüşüyor. Marvel Sinematik Evreni'nde Winter Soldier'ı canlandıran Stan, son dönemde A Different Man ve The Apprentice gibi filmlerde dikkat çekici performanslara imza attı.
Barry Keoghan, The Batman 2'de Joker Rolüyle Geri Dönecek
The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Fakat Zoe Kravitz'in devam filminin parçası olmayacak gibi görünüyor. Kravitz'in ilk filmde canlandırdığı Catwoman karakterinin devam filminde yer almadığı konuşuluyor.