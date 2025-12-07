Jolla markası yıllar sonra akıllı telefon pazarına geri dönüyor, üstelik kendi işletim sistemi ile

Jolla eski günlerini arıyor
2016 yılına kadar bir kaç ürünle pazarda boy gösteren Jolla sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüştü. Firma 2026 yılında yeniden pazarda ses getirmeye hazırlanıyor. Jolla Phone adındaki akıllı telefon Sailfish OS 5 işletim sistemi ile geliyor.
Sailfish OS 5 işletim sistemi arka planda veri toplama, kişisel verileri takip etme, Google Play servislerinin arka planda çalışması gibi şikayet alan işlevleri tamamen devre dışı bırakmış. Ayrıca Android uygulamalar da yüklenebiliyor.
6.36 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan telefonda 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Yan taraftaki tuş ile de mikrofon, hoparlör, kamera, Bluetooth gibi sensörler anında kapatılıyor. 499 Euro karşılığında ön siparişe sunulan telefon eğer 2000 sipariş alırsa Ocak ayında seri üretime başlayacak.
