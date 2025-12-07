Giriş
    Jolla markası yıllar sonra akıllı telefon pazarına geri dönüyor, üstelik kendi işletim sistemi ile

    Windows Phone, Android, iOS, Blackberry gibi devlerin olduğu bir dönemde Sailfish OS işletim sistemi ile meydan okuyan Jolla, bugün kendisine ikinci bir şans arıyor. 

    Jolla Phone Tam Boyutta Gör
    Henüz telefon denilince akla ilk olarak Nokia markasının geldiği dönemlerde cesurca bir hamle yapan Jolla, rafa kalkan MeeGo işletim sisteminin mirasını devralmış ve Sailfish OS platformu temelinde akıllı telefon ile tablet modelleri geliştirmişti. 

    Jolla eski günlerini arıyor

    2016 yılına kadar bir kaç ürünle pazarda boy gösteren Jolla sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüştü. Firma 2026 yılında yeniden pazarda ses getirmeye hazırlanıyor. Jolla Phone adındaki akıllı telefon Sailfish OS 5 işletim sistemi ile geliyor. 

    Sailfish OS 5 işletim sistemi arka planda veri toplama, kişisel verileri takip etme, Google Play servislerinin arka planda çalışması gibi şikayet alan işlevleri tamamen devre dışı bırakmış. Ayrıca Android uygulamalar da yüklenebiliyor. 

    6.36 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan telefonda 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Yan taraftaki tuş ile de mikrofon, hoparlör, kamera, Bluetooth gibi sensörler anında kapatılıyor. 499 Euro karşılığında ön siparişe sunulan telefon eğer 2000 sipariş alırsa Ocak ayında seri üretime başlayacak. 

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 22 saat önce

    ileri casusluk ekipmanı...

