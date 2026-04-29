JPMorgan: İnsansı robot sektörü kritik eşiği aştı

Tam Boyutta Gör JPMorgan tarafından yayımlanan yeni bir araştırma raporu, insansı robot sektörünün artık teorik geliştirme aşamasını geride bırakarak seri üretim ve ölçeklenebilir dağıtım sürecine geçtiğini ortaya koyuyor. Banka, bu dönüşümü kritik bir dönüm noktası olarak tanımlarken sektördeki sermayenin giderek platform geliştiren lider şirketler ve yüksek kaliteli bileşen üreticileri etrafında yoğunlaştığını vurguluyor.

Analistlere göre 2026 yılı, insansı robot teknolojileri için bir kırılma yılı olabilir. Küresel sevkiyatların, bu yıl itibarıyla önceki tüm yılların toplamını aşması bekleniyor. Bu durum, sektördeki teknolojik olgunlaşmanın yanı sıra ticari talebin de hızla arttığını gösteriyor.

Çinli üreticiler yarışta öne geçti

JPMorgan raporu, rekabet ortamında özellikle Çin merkezli üreticilerin dikkat çekici bir hız yakaladığını ortaya koyuyor. Banka, Tesla’nın Boston Dynamics ve hızlı ilerleyen Çinli rakiplerini yakalamaya çalıştığını ifade ediyor. Unitree, BYD ve Agibot gibi şirketler, 2026 yılı içinde on binlerce adetlik üretim hedefleri belirlemiş durumda. Morgan Stanley, sadece bu yıl Çin’de 28 bin insansı robotun satılacağını söylüyor.

Bu ivmenin en somut örneklerinden biri Guangdong’da faaliyet gösteren Leju Robotics’in yeni fabrikası. Tesis, Mart ayı sonu itibarıyla her 30 dakikada 1 insansı robot üretebilecek kapasiteye ulaştı. Bu hız, sektörün seri üretim kabiliyetinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, 22 Nisan 2026’da gerçekleştirilen ilk çeyrek finansal sonuç toplantısında Optimus robotunun üretiminin Temmuz sonu veya Ağustos başında Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında başlayacağını doğruladı. Bu üretim süreci, tesisin Mayıs başında Model S ve Model X üretimini sonlandırmasının ardından devreye girecek.

Musk, üretimin başlangıç aşamasında oldukça yavaş ilerleyeceğini ve Optimus’un yaklaşık 10.000 farklı parçadan oluşması nedeniyle üretim hızının öngörülmesinin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Teksas’taki Giga Texas tesisinde kurulacak ikinci fabrikanın 2027 yazında üretime başlaması planlanıyor.

Öte yandan Boston Dynamics, Atlas robotunun üretim versiyonunu CES 2026’da tanıttı. Şirket, 2026 yılı için planlanan tüm teslimatların şimdiden Hyundai ve Google DeepMind tarafından rezerve edildiğini açıkladı. Boston Dynamics’in çoğunluk hissedarı olan Hyundai, Atlas robotlarını 2028 yılına kadar Georgia’daki Metaplant America tesisinde kullanmayı planlıyor. Uzun vadeli hedef ise yıllık 30.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşmak.

Yatırımlar şekilleniyor

Tam Boyutta Gör New Market Pitch tarafından Nisan ayında yayımlanan verilere göre, en büyük 10 yatırım anlaşması toplam sermayenin yüzde 95,4’ünü oluşturuyor. Ortalama yatırım turu büyüklüğü ise 111 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ki bu rakam, henüz gelişmekte olan bir sektör için oldukça yüksek kabul ediliyor.

Genel amaçlı insansı robot geliştiren şirketler, toplam anlaşmaların yalnızca yüzde 31,3’ünü oluşturmasına rağmen, sermayenin yüzde 62,3’ünü çekmeyi başardı. Coğrafi dağılımda ise Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri birlikte toplam yatırımların yüzde 97,1’ini kontrol ediyor. Avrupa’nın payı ise yalnızca yüzde 2,9 seviyesinde kalıyor.

JPMorgan, büyümenin bir sonraki aşamasında öne çıkabilecek şirketler arasında Ubtech Robotics, Hyundai Motor, Sanhua ve Hengli Hydraulics gibi isimleri gösteriyor. Ayrıca sektörde üretim maliyetlerinin yıllık yaklaşık yüzde 40 oranında düştüğü, bu düşüşün önceki yüzde 15-20 beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise sektördeki rekabetin giderek sertleşmesi. Büyük platformlara ve tedarik zincirlerine yönelen yatırımlar, küçük üreticiler için pazarda yer edinme süresini hızla daraltıyor. Öte yandan IDC’nin projeksiyonlarına göre, küresel insansı robot sevkiyatlarının 2030 yılına kadar 510.000 adedi aşması bekleniyor. Bu büyüme, yaklaşık yüzde 95 bileşik yıllık büyüme oranına işaret ediyor.

